Σε μορφή «βιβλίου» το show για την κολεξιόν SS 2021 του JW Anderson

«Είμαστε σε μια συγκυρία στην οποία όλοι πρέπει να σκεφτόμαστε διαφορετικά» δήλωσε ο Jonathan Anderson για την κολεξιόν Άνοιξη-Καλοκαίρι 2021 του οίκου JW Anderson. Και εκτιμώντας ότι «ήταν πολύ νωρίς να επιστρέψουμε σε παραδοσιακό show», παρουσίασε την κολεξιόν σε μορφή ενός πολύχρωμου δεμένου βιβλίου.

Όπως οι προσκεκλημένοι σε ένα ντεφιλέ παραλαμβάνουν στην είσοδο ένα κουτί με υλικό του show, o Jonathan Anderson ετοίμασε ένα βιβλίο τυλιγμένο σε χαρτί πάνω στο οποίο ήταν τυπωμένες σελίδες από το «The Importance of Being Earnest» του Όσκαρ Ουάιλντ. Εξομολογήθηκε στο AnOther ότι κατά τη διάρκεια του λουκέτου διάβασε κάποια από τα θεατρικά του Ουάιλντ και τα βρήκε ιδιαιτέρως προφητικά για το 2020.

Τις σελίδες συγκρατούν ασημένιες βίδες και το βιβλίο αποτελείται από διαφόρων ειδών έγχρωμα χαρτιά, φακέλους με φωτογραφίες, κομμάτια υφάσματος, καθώς και τις κρεασιόν της κολεξιόν. Ένα μπρούτζινο κέρμα είναι ενσωματωμένο στο κάλυμμα, και ξεβιδώνοντάς το απελευθερώνονται οι σελίδες του βιβλίου. Από τη στιγμή που είναι ελεύθερες, οι παραλήπτες μπορούν να αναδιατάσσουν τις σελίδες δημιουργώντας ένα περιβάλλον που δεν διαφέρει και πολύ από ένα ντεφιλέ σε πασαρέλα, αλλά όλα σε μινιατούρα!

«Ήθελα κάτι απτό με το οποίο ο κόσμος θα μπορούσε να έρθει σε επαφή. Μπορείτε να το δείτε αμέσως ή, την επόμενη εβδομάδα ή, σε ένα μήνα» είπε ο Anderson. «Μπορείτε να αποκόψετε τις κρεασιόν και να χρησιμοποιήσετε το έγχρωμο χαρτί για να δημιουργήσετε το δικό σας φόντο. Υπάρχει σπάγγος και τρύπες στις σελίδες αν θελήσετε να τις κρεμάσετε. Για εμένα, ήταν σημαντικό το ότι κατά έναν τρόπο μπορείτε να πάρετε το show και να το κάνετε δικό σας. Ετοιμάσαμε και κάποιο ψηφιακό περιεχόμενο, το οποίο αναρτούμε στο Instagram και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για την κολεξιόν, αλλά δεν ήθελα να κάνω μόνο ένα show το οποίο θα μεταδίδαμε» πρόσθεσε.

Αφηγήθηκε ότι κατά τη διάρκεια του «λουκέτου», διαβάζοντας ξανά θεατρικά έργα του Όσκαρ Ουάιλντ, τα οποία είχε διαβάσει στο σχολείο, έπεσε πάνω στη φράση «Το μυστικό της ζωής βρίσκεται στην τέχνη». Αυτή η φράση «πραγματικά συνόψισε, για εμένα, το 2020. Όλα απέκτησαν νόημα».

«Πιστεύω ότι αυτή η κολεξιόν, είναι πραγματικά για αυτή τη χρονική στιγμή και για το DNA του εμπορικού σήματος JW Anderson... Νομίζω ότι η τάση για φυγή μπορεί να είναι σημαντική και η μόδα μπορεί να το προσφέρει αυτό αλλά θεωρώ επίσης ότι είναι εξίσου σημαντικό να είσαι προσγειωμένος στη συγκυρία και να είσαι όντως ρεαλιστής σχετικά με το πού είμαστε και τι κάνουμε. Ακόμη μαίνεται μια πανδημία και πιστεύω ότι πρέπει να προσέχουμε στη μόδα να μην ξεφεύγουμε τόσο από την πραγματικότητα που να μοιάζει με αλαζονεία ή σαν να αγνοούμε την πραγματική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο κόσμος σήμερα» τόνισε.

