Πέντε ταινίες για τον έρωτα και την αγάπη

Με αφορμή τη γιορτή του Αγίου Βαλεντίνου, η ΕΡΤ2 προτείνει πέντε ταινίες για να τις δείτε, είτε μόνοι, είτε με παρέα. Ταινίες που θα μας κάνουν να γελάσουμε, να συγκινηθούμε…να ερωτευτούμε.



Δευτέρα 14 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00



«Η πρώτη αγάπη» (The Best of Me)

Ρομαντικό δράμα, παραγωγής ΗΠΑ 2014

Σκηνοθεσία: Μάικλ Χόφμαν



Παίζουν: Μισέλ Μόναγκαν, Τζέιμς Μάρσντεν, Λιουκ Μπρέισι, Λιάνα Λιμπεράτο, Καρολίν Γκούντμπολ, Τζον Τένι

Οι χαμένοι έρωτες και οι χαμένες ευκαιρίες, μέσα από τη συναρπαστική ερωτική ιστορία δύο αξέχαστων χαρακτήρων.



Θα ξαναβρεθούν ύστερα από 20 χρόνια χωρίς να έχει σβήσει η αγάπη τους. Όμως τα εμπόδια που πρέπει να ξεπεράσουν αυτή τη φορά είναι ακόμα μεγαλύτερα και σοβαρά.

Βασισμένη στο ομότιτλο μπεστ-σέλερ του Νίκολας Σπαρκς, «Η πρώτη αγάπη» έχει τη διαχρονική στόφα ενός κλασικού ρομαντικού παραμυθιού, όπου το πεπρωμένο, η πίστη και η αυτοθυσία οδηγούν σε ένα συγκλονιστικό φινάλε.



Τρίτη 15 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00



«Όλοι λένε σ’ αγαπώ» (Everyone Says I Love You)

Βραβευμένη μουσική κομεντί, παραγωγής ΗΠΑ 1996



Σκηνοθεσία-σενάριο: Γούντι Άλεν



Παίζουν: Τζούλια Ρόμπερτς, Γούντι Άλεν, Γκόλντι Χον, Νάταλι Πόρτμαν, Ντρου Μπάριμορ, Άλαν Άλντα, Τιμ Ροθ, Έντουαρντ Νόρτον, Γκάμπι Χόφμαν, Λούκας Χάας



Γυρισμένη σε τρεις ρομαντικές πόλεις: τη Νέα Υόρκη, το Παρίσι και τη Βενετία η ταινία είναι μια γιορτή για τα λάθη του έρωτα μέσα από ερωτικές μελωδίες.

Η ταινία προτάθηκε για τη καλύτερη Κωμωδία/Μιούζικαλ στα 54α Βραβεία Χρυσών Σφαιρών.



Τετάρτη 16 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00



«Alaska / Storia d’ Amore»



Α′ τηλεοπτική μετάδοση





Σκοτεινό ρομαντικό μελόδραμα, συμπαραγωγής Ιταλίας-Γαλλίας 2015



Σκηνοθεσία: Κλαούντιο Κουπελίνι



Παίζουν: Έλιο Τζερμάνο, Αστρίντ Μπερζέ-Φρισμπέ, Βαλέριο Μπινάσκο



Ο σκηνοθέτης Κλαούντιο Κουπελίνι επιλέγει ν’ αφηγηθεί μια ιστορία αγάπης, παθιασμένη και σημαδεμένη από τη μοίρα. Μια ερωτική έλξη που ενώνει και παρασύρει σε ένα παιχνίδι ζωής και θανάτου.



Πέμπτη 17 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00



«Απρόσμενος έρωτας» (An Unexpected Love / El amor menos pensado)



Α′ τηλεοπτική μετάδοση

Αισθηματική κομεντί, παραγωγής Αργεντινής 2018

Σκηνοθεσία: Χουάν Βέρα



Παίζουν: Ρικάρντο Νταρίν, Μερσέντες Μοράν, Ζαν-Πιέρ Νόερ, Λούις Ρούμπιο, Κλόντια Φοντάν

Με επίκεντρο τη ζωή ενός παντρεμένου ζευγαριού εδώ και πολλά χρόνια, η ταινία εκφράζει με διαφορετικούς τρόπους απόψεις για τον έρωτα, τη σεξουαλικότητα, τη συμβίωση, την επιθυμία και τη μοναξιά.

Μια ρομαντική κομεντί για την κρίση μέσης ηλικίας και τη διάθεση για αλλαγή, που οδηγεί σε απρόσμενες καταστάσεις και περίεργες συνευρέσεις που βγάζουν από τη ρουτίνα και την πεπατημένη.



Παρασκευή 18 Φεβρουαρίου 2022, στις 22:00



«Η ερωμένη του Γάλλου υπολοχαγού» (The French Lieutenant‘s Woman)

Βραβευμένο αισθηματικό δράμα εποχής, παραγωγής Αγγλίας 1981

Σκηνοθεσία: Κάρελ Ράιζ



Παίζουν: Μέριλ Στριπ (στον ρόλο που της χάρισε την πρώτη υποψηφιότητα για Όσκαρ Α΄ Γυναικείου ρόλου στην καριέρα της), Τζέρεμι Άιρονς, Χίλτον Μακ Ρέι, Έμιλι Μόργκαν, Λίντσεϊ Μπάξτερ



Η παράνομη σχέση δύο εραστών του 19ου αιώνα, η οποία επηρεάζει το ζευγάρι των ηθοποιών που τους ενσαρκώνει σε μια κινηματογραφική παραγωγή βασισμένη στην ιστορία τους.

Η ταινία είναι βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Τζον Φόουλς και η διασκευή της για τη μεγάλη οθόνη έγινε από τον Χάρολντ Πίντερ. Έλαβε 5 υποψηφιότητες για Όσκαρ.