Τηλεοπτική σειρά για τη ζωή του Ντουέιν Τζόνσον

Το περιοδικό Peacock έδωσε κάποιες λεπτομέρειες για τη σειρά «Young Rock» που βασίζεται στη ζωή του Ντουέιν Τζόνσον και μάλιστα στα χρόνια που ο αστέρας του Χόλιγουντ μεσουρανούσε στα ρινγκ του WWE ως παλαιστής, με τον Τζόνσον να εμφανίζεται σε κάθε επεισόδιο της σειράς.

Η δημιουργός του «Fresh Off the Boat», Ναχνάτκα Χαν, θα επιβλέπει την μονοκάμερη σειρά και θα γράψει το σενάριο του πιλότου μαζί με τον Τζεφ Τσιάνγκ (Fresh Off the Boat). Ο Τζόνσον θα είναι παραγωγός της σειράς μαζί με την Χαν. Ήδη έχει αποφασιστεί να γυριστούν έντεκα επεισόδια.



Ο Τζόνσον ήδη συνεργάζεται με το τηλεοπτικό δίκτυο NBC, καθώς είναι ο παραγωγός της σειράς αγώνων «The Titan Games», η οποία ξεκίνησε πέρυσι.

Πρόσφατα ο «The Rock» πρωταγωνίστησε στην κωμωδία του HBO «Ballers», ενώ εμφανίστηκε στη μεγάλη οθόνη στη συνέχεια της ταινίας Jumanji: The Next Level.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ