Bazooka ζωντανά στην Αθήνα

Το ψυχεδελικό punk rock θωρηκτό των Bazooka, σχηματίστηκε στην Αθήνα το 2008, και από τότε έχει καταφέρει να περιοδεύσει 11 φορές στην Ευρώπη και μία στις ΗΠΑ το 2013.

Το πρώτο τους single με τίτλο "Shame Take my Brain / Ravening Trip" (Inch Allah Records) κυκλοφόρησε το 2011, ενώ το 2012 σηματοδότησε την πρώτη τους συνεργασία με την Αμερικανική Slovenly Recordings, για την κυκλοφορία του EP "I Want to Fuck All The Girls in my School". Το ομότιτλο ντεμπούτο album τους, είδε το φως της δημοσιότητας το 2013, ενώ ακολούθησε το single "Tied to Your Bed" (Sound Effect Records, 2016), όπως και ο διάδοχος του ντεμπούτο, το σπουδαίο "Useless Generation" (Slovenly, 2016).

Διάβασε τη συνέχεια στο Coremag.gr!