Grammy 2023: Μεγάλη νικήτρια η Μπιγιονσέ, κατέκτησε το 32ο μουσικό της βραβείο

Τα 65α ετήσια βραβεία Grammy πραγματοποιήθηκαν με επιτυχία το βράδυ της Κυριακής (5 Φεβρουαρίου 2023) στο Crypto.com Arena (πρώην Staples Center) με οικοδεσπότη τον Νοτιοαφρικανό κωμικό Τρέβορ Νόα.

Η Μπιγιονσέ κέρδισε το καλύτερο άλμπουμ χορευτικής/ηλεκτρονικής μουσικής ("Break My Soul") που ήταν το 3ο βραβείο της έπειτα από αυτό για την παραδοσιακή ερμηνεία R&B ("Plastic Off the Sofa") καλύτερο το τραγούδι R&B ("Cuff It") και όταν έφτασε στη σκηνή ευχαρίστησε τον Θεό, την οικογένειά της, τα Grammy και «την queer κοινότητα για την αγάπη σας και για την εφεύρεση αυτού του είδους».

Η Μπιγιονσέ κερδίζοντας το 32ο βραβείο της καριέρας της στα ετήσια μουσικά βραβεία έγινε η καλλιτέχνιδα με τα περισσότερα από οποιονδήποτε άλλο στην ιστορία του θεσμού.

Τα Grammys επέστρεψαν στο Crypto.com Arena (προηγουμένως Staples Center) στο Λος Άντζελες για πρώτη φορά από το 2020, ξεκινώντας το βράδυ της Κυριακής με μια παράσταση του Bad Bunny αφού ο Τρέβορ Νόα έδωσε έναν σύντομο μονόλογο στην τρίτη του θητεία ως οικοδεσπότης.

Οι κατηγορίες ήταν συνολικά 91 και τις περισσότερες υποψηφιότητες, 9, τις είχε η Μπιγιονσέ και ακολουθούσαν ο Κέντρικ Λαμάρ με 8 και η Αντέλ με τον Μπράντι Καρλάιλ από 7. Μαζί τους στην κούρσα για το «χρυσό γραμμόφωνο» κατέβαιναν κι άλλοι σπουδαίοι καλλιτέχνες, όπως ο Χάρι Στάιλς, η Τέιλορ Σουίφτ, ο Στιβ Λέισι, οι Coldplay, η ράπερ Λίζο κ.ά

Η Μπιγιονσέ, η οποία έχει ήδη κερδίσει τα περισσότερα Grammy από οποιαδήποτε γυναίκα καλλιτέχνη, έλαβε υποψηφιότητες για μεγάλες κατηγορίες όπως το δίσκο της χρονιάς, το τραγούδι της χρονιάς και το άλμπουμ της χρονιάς, το τελευταίο από τα οποία δεν έχει κερδίσει ποτέ.

Τα Grammy Awards, η δεύτερη από τις μεγάλες τρεις απονομές μουσικών βραβείων στις ΗΠΑ (ανάμεσα στα Αμερικανικά Μουσικά Βραβεία που απονέμονται το φθινόπωρο και τα Μουσικά Βραβεία Billboard που απονέμονται την άνοιξη), διαθέτουν την ανάλογη αίγλη με τα Oscars, τα βραβεία Emmy και τα βραβεία Tony, και έχουν πάντα μεγάλους stars αφού η ίδια τους η ύπαρξη συνδέθηκε με το εγχείρημα της Λεωφόρου της Δόξας στο Χόλιγουντ τη δεκαετία του 1950.

Η 65η ετήσια τελετή απονομής των βραβείων Grammy περιλάμβανε επίσης έναν εορτασμό για την 50ή επέτειο του hip-hop, με ερμηνείες από τους Big Boi, De La Soul, Missy Elliott, Ice-T, Lil Wayne, The Lox, Method Man, Public Enemy, Queen Latifah και πολλούς άλλους.

Στις νέες κατηγορίες στα φετινά βραβεία είχαν προστεθεί αυτά για τον τραγουδοποιό της χρονιάς (μη κλασικό), την καλύτερη ερμηνεία εναλλακτικής μουσικής, την καλύτερη ερμηνεία αμερικανικής μουσικής, την καλύτερη μουσική επένδυση για βιντεοπαιχνίδια και άλλα διαδραστικά μέσα και το καλύτερο άλμπουμ spoken word poetry.

Βραβεία Grammy 2023: Οι νικητές και οι υποψηφιότητες στις βασικές κατηγορίες



Best rap album



Kendrick Lamar – Mr. Morale & the Big Steppers – ΝΙΚΗΤΗΣ

DJ Khaled – God Did

Future – I Never Liked You

Jack Harlow – Come Home the Kids Miss You

Pusha T – It’s Almost Dry



Best musica urbana album

Bad Bunny – Un Verano Sin Ti – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Rauw Alejandro – Trap Cake, Vol. 2

Daddy Yankee – Legendaddy

Farruko – La 167

Maluma – The Love & Sex Tape



Best pop duo/group performance

Sam Smith and Kim Petras – Unholy – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Abba – Don’t Shut Me Down

Camilla Cabello and Ed Sheeran – Bam Bam

Coldplay and BTS – My Universe

Post Malone and Doja Cat – I Like You (A Happier Song)



Best country album

Willie Nelson – A Beautiful Time – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Luke Combs – Growin’ Up

Miranda Lambert – Palomino

Ashley McBryde – Ashley McBryde Presents: Lindeville

Maren Morris – Humble Quest



Best R&B song

Beyoncé – Cuff It – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous

Muni Long – Hrs & Hrs

Jazmine Sullivan – Hurt Me So Good

PJ Morton – Please Don’t Walk Away

Best pop vocal album

Harry Styles – Harry’s House – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Abba – Voyage

Adele – 30

Coldplay – Music of the Spheres

Lizzo – Special



Best dance/electronic recording

Beyoncé - Break My Soul – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Bonobo - Rosewood

David Guetta & Bebe Rexha - I’m Good (Blue)

Diplo & Miguel - Don’t Forget My Love

Kaytranada Featuring Her - Intimidated

Rüfüs Du Sol - On My Knees

Best global music performance

Wouter Kellerman, Zakes Bantwini & Nomcebo Zikode - Bayethe – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Arooj Aftab & Anoushka Shankar - Udhero Na

Burna Boy - Last Last

Matt B & Eddy Kenzo - Gimme Love

Rocky Dawuni Featuring Blvk H3ro - Neva Bow Down



Best country solo performance

Willie Nelson - Live Forever – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Kelsea Ballerini - Heartfirst

Maren Morris - Circles Around This Town

Miranda Lambert - In His Arms

Zach Bryan - Something in the Orange

Best R&B performance

Muni Long - Hrs & Hrs – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Beyoncé - Virgo’s Groove

Jazmine Sullivan - Hurt Me So Good

Lucky Daye - Over

Mary J. Blige Featuring Anderson Paak - Here With Me



Best rap performance

Kendrick Lamar - The Heart Part 5 – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

DJ Khaled Featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy - God Did

Doja Cat - Vegas

Gunna & Future Featuring Young Thug - Pushin P

Hitkidd & Glorilla - FNF (Let’s Go)



Best metal performance

Ozzy Osbourne Featuring Tony Iommi - Degradation Rules – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Ghost - Call Me Little Sunshine

Megadeth - We’ll Be Back

Muse - Kill or Be Killed

Turnstile - Blackout



Best rock performance

Brandi Carlile - Broken Horses – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Beck - Old Man

The Black Keys - Wild Child

Bryan Adams - So Happy It Hurts

Idles - Crawl!

Ozzy Osbourne Featuring Jeff Beck - Patient Number 9

Turnstile - Holiday



Best rock album

Ozzy Osbourne – Patient Number 9 – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

The Black Keys – Dropout Boogie

Elvis Costello & the Imposters – The Boy Named If

Idles – Crawler

Machine Gun Kelly – Mainstream Sellout

Spoon – Lucifer on the Sofa

Best alternative music album

Wet Leg – Wet Leg – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Arcade Fire – WE

Big Thief – Dragon New Warm Mountain I Believe in You

Björk – Fossora

Yeah Yeah Yeahs – Cool It Down



Best traditional R&B performance

Beyoncé – Plastic Off the Sofa – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Snoh Aalegra – Do 4 Love

Babyface featuring Ella Mai – Keeps on Fallin’

Adam Blackstone featuring Jazmine Sullivan – ‘Round Midnight

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous



Best progressive R&B album

Steve Lacy – Gemini Rights – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Cory Henry – Operation Funk

Terrace Martin – Drones

Moonchild – Starfruit

Tank and the Bangas – Red Balloon



Best R&B album

Robert Glasper – Black Radio III – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Mary J Blige – Good Morning Gorgeous (Deluxe)

Chris Brown – Breezy (Deluxe)

Lucky Daye – Candydrip

PJ Morton – Watch the Sun



Best rap song

Kendrick Lamar – The Heart Part 5 – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Jack Harlow featuring Drake – Churchill Downs

DJ Khaled featuring Rick Ross, Lil Wayne, Jay-Z, John Legend & Fridayy – God Did

Gunna & Future Featuring Young Thug – Pushin P

Future Featuring Drake & Tems – Wait for U



Best comedy album

Dave Chappelle – The Closer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Jim Gaffigan – Comedy Monster

Randy Rainbow – A Little Brains, A Little Talent

Louis CK – Sorry

Patton Oswalt – We All Scream



Best folk album

Madison Cunningham – Revealer – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Judy Collins – Spellbound

Janis Ian – The Light At The End Of The Line

Aoife O’Donovan – Age of Apathy

Punch Brothers – Hell on Church Street



Best country song

Cody Johnson – ‘Til You Can’t – ΝΙΚΗΤΗΣ

Οι υπόλοιπες υποψηφιότητες

Maren Morris – Circles Around This Town

Luke Combs – Doin’ This

Taylor Swift – I Bet You Think About Me (Taylor’s Version) (From The Vault)

Miranda Lambert – If I Was a Cowboy

Willie Nelson – I’ll Love You Till The Day I Die