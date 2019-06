Οι Black Sabbath γιορτάζουν την 50ή επέτειό τους με νέα έκθεση στο Μπέρμιγχαμ

Οι Black Sabbath γιόρτασαν την 50ή επέτειό τους εγκαινιάζοντας μια νέα έκθεση στο Μπέρμιγχαμ του Ηνωμένου Βασιλείου αφιερωμένη στην απίστευτα επιδραστική κληρονομιά τους.



Η έκθεση «Home Of Metal: Black Sabbath at 50» που φιλοξενείται το Μουσείο και Πινακοθήκη του Μπέρμιγχαμ, προβάλλει την ιστορία της μπάντας από την κομητεία των Δυτικών Μίντλαντς που ήταν πρωτοπόρος της heavy metal μουσικής προτού εξαπλωθεί σε όλο τον κόσμο.



Η εντυπωσιακή έκθεση αποτυπώνει την 50χρονη ιστορία του συγκροτήματος από τα εμβρυικά του χρόνια όταν οι Όζι Όσμπορν, Τόνι Αϊόμι, Γκίζερ Μπάτλερ και Μπιλ Γουόρντ ίδρυσαν τους Black Sabbath το 1968 και δημιούργησαν ένα νέο ήχο, μια νέα αισθητική και μια νέα μουσική κουλτούρα το Heavy Metal.



Ιστορικές φωτογραφίες, βίντεο, μουσικά όργανα, αναμνηστικά όλων των μελών του συγκροτήματος, κοστούμια, κοσμήματα, αφίσες, εισιτήρια από συναυλίες και δώρα από θαυμαστές παρουσιάζονται στην έκθεση στο Birmingham Museum & Art Gallery.



Επίσης μία συλλογή από 3.000 πορτρέτα των φανατικών οπαδών της heavy metal απ' όλο τον πλανήτη, από τη Μποτσουάνα, έως την Ιαπωνία και τις ΗΠΑ, τη Βραζιλία, την Αίγυπτο και την Ινδονησία ρίχνει φως σε αυτή την τεράστια παγκόσμια κοινότητα, την οποία πρόσφατα το Spotify αναγνώρισε ως την πιο πιστή βάση θαυμαστών απ' όλα τα είδη μουσικής.



Η μηχανή ενός θαυμαστή με τις μορφές του συγκροτήματος και η αναπαράσταση του καθιστικού ενός superfan, το οποίο έχει μετατραπεί σε ναό των Black Sabbath είναι ορισμένα από τα ξεχωριστά στοιχεία της έκθεσης.



Ο Στίβεν Νόουλς, ο οποίος έχει 1.000 t-shirts των Sabbath και έχει ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο για να δει τη μπάντα, δήλωσε στο BBC ότι η συλλογή του κόστισε «δεκάδες χιλιάδες αγγλικές λίρες».



Το heavy metal δεν είναι μόνο ήχος, είναι το βάρος του να μεγαλώνεις στο Άστον (Μπέρμιγχαμ) και να εργάζεσαι σε εργοστάσιο. Αυτοί οι νεαροί άνδρες δεν αισθάνονταν να συνδέονται με το τι συνέβαινε στον κόσμο της hippy μουσικής εκείνη την εποχή. Οπότε δημιούργησαν τη δική τους μουσική, ανέφερε στην εφημερίδα «The Guardian» η Λίζα Μέγιερ, επικεφαλής του project Home of Metal και συνιδρύτρια της Capsule, που οργανώνει πρωτοποριακές εκδηλώσεις τέχνης και μουσικής.



Τα μέλη των Black Sabbath τονίζουν σε μηνύματά τους πως αισθάνονται για την προσήλωση των θαυμαστών τους.



«Είναι τιμή να συμμετέχω στο Home of Metal. Είμαι απλά ένας άντρας από το Μπέρμιγχαμ, ευλογημένος να έχω τόσο αφοσιωμένους οπαδούς καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας μου. Όπως πάντα λέω "δεν είμαι τίποτα χωρίς αυτούς"» είπε ο Όζι.



«Οι θαυμαστές μας είναι η ψυχή μας, ήταν πάντα εκεί για να μας υποστηρίξουν» δήλωσε ο Τόνι Αϊόμι.



«Πάντα έλεγα ότι οι θαυμαστές των Sabbath είναι οι πιο πιστοί και ειλικρινείς και πιο ανεξάρτητα σκεπτόμενοι απ' όλους. Τους ευχαριστώ όλους για την απίστευτη υποστήριξή τους όλα αυτά τα χρόνια» υποστήριξε από την πλευρά του Γκίζι Μπάτλερ.



«Είσαι ένας θαυμαστής των Sabbath και τα πάντα για σένα είναι όμορφα και σημαντικά. Είμαι πολύ ευγνώμων που έπαιξα για σένα και σε συνάντησα στην καρδιά και την ψυχή κάθε τραγουδιού. Να είσετε ασφαλείς, να είστε καλοί στους εαυτούς σας και να ροκάρετε για πάντα», είπε ο Μπιλ Γουόντερ.



Η έκθεση «Home Of Metal: Black Sabbath at 50» θα διαρκέσει έως τις 29 Σεπτεμβρίου 2019.