Η επιστροφή του Dreamland Festival

Ως άλλος Φοίνικας που ξαναγεννιέται από τις στάχτες του, η διοργάνωση του Dreamland festival αναζητεί την καθιέρωση και τη μεγάλη επιστροφή! Ήδη πριν δύο μήνες ανακοινώθηκε από πλευράς φεστιβάλ πως το line up σε μια προσπάθεια να καλύψει τα νέα δεδομένα που έχουν δημιουργηθεί στον ελληνικό χώρο θα συμπεριλάμβανε πέρα από κορυφαίους djs και τους κορυφαίους Rap / Hip Hop artists!



Λίγες εβδομάδες πριν την έναρξη του τριήμερου φεστιβάλ (ίσως το μοναδικό στην Ελλάδα με αυτήν τη δυναμικότητα) η ζήτηση είναι για τα εφετινά δεδομένα πολύ μεγάλη. Μια χρονική στιγμή που αντίστοιχες μονοήμερες διοργανώσεις της πρωτεύουσας δεν έδειξαν ότι μπορούν να προσφέρουν στον κόσμο κάτι παραπάνω από ένα ολιγόωρο πάρτι.

Το μεγάλο ατού της διοργάνωσης ονομάζεται ΖΝ! Μια πραγματικά μεγάλη κίνηση από μεριάς διοργάνωσης μιας και κατάφερε να ενώσει πάλι το κορυφαίο ελληνικό συγκρότημα στον χώρο της Rap σκηνής. Ύστερα από δύσκολες διαπραγματεύσεις ανακοινώθηκε λίγες ημέρες πριν ή επανένωση του ενογο συγκροτήματος κ η μία μοναδική εμφάνιση τους την Κυριακή 28 Ιουλίου να μονοπωλεί το ενδιαφέρον.





Ήδη όμως και οι υπόλοιπες ημέρες είναι εξίσου δυνατές μιας και την Παρασκευή 26 Ιουλίου βλέπουμε όλη την Capital Music να συμπεριλαμβάνεται στο line up (Light Ypoxthonios Skive Mad Clip Fy Prince). Αντίστοιχα το Σάββατο 27 Ιουλίου την σκυτάλη παίρνει το πιο δημοφιλές label τα τελευταία 20 χρόνια στην Ελλάδα το Family the Label με τους Goin Through, Nevma, Tns! Δίπλα σε όλους αυτούς μην ξεχνάμε τα ονόματα των Snik, Slogan, Billy Sio, Illeoo αλλά και δεκάδων Ελλήνων dj.

Οι τιμές για το μέγεθος του Line Up είναι προσιτές μιας κ το μονοήμερο εισιτήριο βρίσκεται στα 15€!



Επίσης το φεστιβάλ σε συνεργασία με τα ΚΤΕΛ νόμου Ηλείας κάνει έκπτωση 30% σε όποιον επιθυμεί την μεταφορά του με αυτά από κάθε πόλη της Ελλάδας.