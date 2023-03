Mikis Theodorakis Official Radio - Εβδομαδιαίο πρόγραμμα από Δευτέρα 13 έως 17 Μαρτίου 2023

Το πρόγραμμα του ραδιοφωνικού σταθμού Mikis Theodorakis official Radio, το οποίο μεταδίδεται από τις 13 έως τις 17 Μαρτίου έχει ως εξής:

Πρόγραμμα Δευτέρα 13 Μαρτίου

10.00 Από το αρχείο του Γιώργου Παπαστεφάνου.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα

15.00 Το πανηγύρι της Ασή Γωνιάς 1946.

16.00 Piano Concerto "Helikon" 1951.

17.00 Σεξτέτο για φλάουτο, κουαρτέτο εγχόρδων και πιάνο 1947.

17.30 Τρίο για Βιολί, Τσέλο και Πιάνο 1947.

Χορωδιακά

18.00 Ολύμπια - Παιδική Χορωδία Δημήτρη Τυπάλδου.

Μουσική για θέατρο

19.00 Προδομένος λαός

Κύκλοι Τραγουδιών

20.30 Έρως και Θάνατος 1946.

21.00 Λιποτάκτες 1952.

22.00 Επιτάφιος 1958.

Μετασυμφωνικά - Ορατόρια

23.00 Canto General, Pablo Neruda, Mikis Theodorakis, Chile 1993.

New Mastering MikisRadio.

Teatro Monumental Santiago de Chile. Mezzo Soprano: Arja Saijonmaa. Baritone: Petros Pandis. Coro Ars Viva, Santiago and Coro Sinfonico de La Universidad de Chile.

Choir Condauctors: Waldo Aranguiz and Guido Minoletti.

Narrator: Nicanor Parra. Orguestra Sinfonica de Chile. Orguestra Filarmonica de Santiago. Musical preparation by Franzpeter: Muller - Subel. Conducted by Mikis Theodorakis.

Πρόγραμμα Τρίτη 14 Μαρτίου

09.00 Τραγούδια της πατρίδας μου. Αγνή Μπάλτσα.

10.00 Mikis Theodorakis Acapella.

11.00 Μαουτχάουζεν. Νένα Βενετσάνου. Ορχ. Συχ. Μουσικής της ΕΡΤ. Διεύθυνση Μίκης Θεοδωράκης. Ηρώδειο 1992.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

14.00 Τρία κομμάτια για τον Δεκέμβρη 1945.

15.00 Κουαρτέτο αρ.2 "Το κοιμητήριο" 1946.

16.00 Suite No1. For Piano & Orchestra 1954.

17.00 Πρώτη συμφωνία 1953

Παιδικά Τραγούδια

18.00 Παιδικά τραγούδια με την παιδική χορωδία του δημοτικού ωδείου Λάρισας.

Κύκλοι Τραγουδιών.

20.30 Τα Ελυάρ 1958.

20.00 Επιφάνια 1960. Μαργαρίτα Ζορμπαλά.

21.00 Πολιτεία 1960.

22.00 Το τραγούδι του νεκρού αδελφού 1960.

Μετασυμφωνικά

23.00 Κατά Σαδδουκαίων 1983. Καντάτα σε επτά μέρη για τενόρο, βαρύτονο, μπάσο, αφηγητή, χορωδία και ορχήστρα. Σε Ποίηση: Μιχάλη Κατσαρού. Συμμετέχουν: Friedrich Wilhelm Junge Sprecher, Joachim Vogt Tenor, Hermann Christian Polster Bass, Jürgen Freier Bariton, Rundfunkchor Berlin, Berliner Sinfonie Orchester, Hans-Peter Frank.

Πρόγραμμα Τετάρτη 15 Μαρτίου

10.00 Together! Mikis Theodorakis & Zülfü Livaneli In Concert (Live)

11.00 Σπάνιες Ερμηνείες 1963.

12.00 Oracle Live 1995.

13.15 Εκπομπή. Επιφάνια. Η μελοποιημένη Ποίηση μέσα από τα κείμενα του Μίκη Θεοδωράκη.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά

14.00 Waltz in Cmajor 1943, Minuet in A major 1942, Fantasia in G minor 1943.

15.00 Δώδεκα Μέλος 1998.

16.00 Passacallies for tow Pianos 1955.

17.00 Ωδή στον Μπετόβεν - Αποκάλυψη 1945. Για ορχήστρα εγχόρδων, αφηγητή και χορωδία. Αφηγητής: Νίκος Καραθάνος, Χορωδία των μουσικών συνόλων του Δήμου Αθηναίων υπό τη διεύθυνση του Σταύρου Μπερή και οι Μουσικοί της Καμεράτας, Ορχήστρας των Φίλων της Μουσικής υπό τη διεύθυνση του Γιώργου Πέτρου.

Μουσική και τραγούδια για παιδιά

18.05 Όπως ο Πινόκιο. (Album)

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Αρχιπέλαγος 1961.

20.00 Θαλασσινά φεγγάρια 1967.

21.00 Τα Λαϊκά 1968.

22.00 Επιτάφιος Κατά Σταύρο Ξαρχάκο. 2000 Μαρία Σουλτάτου.



Όπερες

23.00 Αντιγόνη. Όπερα σε δύο πράξεις. Βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή. Λιμπρέτο: Μίκης Θεοδωράκης. 1994 - 1996

Πρόγραμμα Πέμπτη 16 Μαρτίου

10.00 Τάνια Τσανακλίδου - Μαγικό Κουτί.

10.15 Ένας Όμηρος. Η Ντόρα Γιαννακοπούλου ερμηνεύει τέσσερα τραγούδια από τον κύκλο τραγουδιών ένας Όμηρος, στην κιθάρα ο Δημήτρης Φάμπας.

10.30 Η Τζένη Καρέζη ερμηνεύει Μίκη Θεοδωράκη.

11.00 Φύλαξα το όνειρο. Μαρία Φαραντούρη, Αλκίνοος Ιωαννίδης, Σωκράτης Μάλαμας, Γιάννης Χαρούλης.

Μουσική Δωματίου - Συμφωνικά

14.00 Τρίο για Βιολί Τσέλο και Πιάνο. 1947.

15.00 Σεξτέτο για Φλάουτο, Κουαρτέτο εγχόρδων και Πιάνο. 1947.

17.00 Συμφωνία αρ. 2 για παιδική χορωδία, σόλο πιάνο και ορχήστρα "Το τραγούδι της γης" 1980 '81. Συμμετέχουν: Cyprien Katsaris, Orchestre Symphonique de RTL, Conductor: Mikis Theodorakis. Poetry: Mikis Theodorakis.

Παιδικά Τραγούδια

18.10 Μίκης Θεοδωράκης: Παιδικά Τραγούδια. Έτος σύνθεσης. 1938 έως 1961. Παιδική χορωδία και Ορχήστρα Δημοτικού Ωδείου Λάρισας. Ενορχήστρωση, χορωδιακή επεξεργασία & διεύθυνση: Δημήτρης Καρβούνης. Έτος έκδοσης1994.

Κύκλοι Τραγουδιών

19.00 Μίκης Θεοδωράκης: Επιτάφιος σε ποίηση Γιάννη Ρίτσου.

20.00 Τα Ελυάρ. Αγγελική Καθάριου, Νικόλαος Σαλταμάνος.

21.00 Πολιτεία Β' 1964.

22.00 Θαλασσινά φεγγάρια 1967.

Όπερες

23.00 Ηλέκτρα. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Σοφοκλή έτος σύνθεσης 1992 Αθήνα, Βραχάτι. Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Αγίας Πετρούπολης υπό την διεύθυνση του Μίκη Θεοδωράκη.



Λιμπρέτο: Σπύρος Ευαγγελάτος.



Μετάφραση: Κώστας Γεωργουσόπουλος.

Πρόγραμμα Παρασκευή 17 Μαρτίου

09.00 Viva Mikis 85 (Album)

Μουσική για Κινηματογράφο.

11.Ηλέκτρα 1961. Ο Μιχάλης Κακογιάννης μιλάει για την συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη.

12.00 Iphigenia in Aulis 1976.

13.00 Τραγούδια από το Κινηματογραφικές ταινίες.

Μουσική Δωματίου - Κονσέρτα - Συμφωνικά.

14.00 Concerto for Piano & Orchestra 1957. Ntinos Mastroyiannis

15.00 Suite No1 For Piano & Orchestra 1954. Cyprien Katsaris

16.00 Grande fantaisie sur Zorba, une rhapsodie Grecque. 2017. Mikis Theodorakis & Cyprien Katsaris.

17.00 Μίκης Θεοδωράκης: Τρίτη Συμφωνία. 1992 . Σε ποίηση Διονύσιου Σολωμού, Κωνσταντίνου Π. Καβάφη και ποιητικά κείμενα Βυζαντινών Ύμνων. Συμφωνική ορχήστρα Viva. Μεσόφωνος: Μαρκέλλα Χατζιάνο. Μουσική Διεύθυνση: Μίκης Θεοδωράκης

Κύκλοι Τραγουδιών

18.30 Τα Λαϊκά.

19.30 Τα Ελυάρ. Αγγελική Καθάριου. Νίκος Σαλταμάνος

20.00 Ο Ήλιος και ο Χρόνος 1967. Διασκευή Rainer Kirchmann 1999.

Ερμηνεύoυν: Μαρία Φαραντούρη, Μίκης Θεοδωράκης. Παίζουν οι μουσικοί: R. Kirchmann πιάνο ηλεκτρ. κιθάρα φυσαρμόνικα μαντολίνο, Christain Sadè τρομπέτα τούμπα πιάνο programming, Γ. Ζώτος ακουστική κιθάρα ούτι ηλεκτρική κιθάρα μπουζούκι φωνητικά,

Γ. Ψυρράκης σαξόφωνο κρουστά, Θ. Ζώτος κρουστά, φωνητικά.

21.00 Τα τραγούδια του αγώνα 1969' 70.

22.00 Νύχτα Θανάτου 1968. Αντώνης Καλογιάννης.

Όπερα.

23.00 Μήδεια. Όπερα σε δύο πράξεις βασισμένη στην ομώνυμη τραγωδία του Ευριπίδη. Έτος σύνθεσης: 1998 '90 Αθήνα Παρίσι. Μετάφραση κείμενα: Μίκης Θεοδωράκης. Διανομή: Μήδεια: Emilia Titarenko. Ιάσων: Nikolai Ostrofsky. Αιγεύς: Peter Migounov. Κρέων: Wladimir Feljaer. Τροφός: Irina Liogkaja. Αγγελιοφόρος: Eugeni Withnewski. Κορυφαία: Daria Rybakova. Παιδαγωγός: uri Worobiov. Συμφωνική Ορχήστρα και Χορωδία της Αγίας Πετρούπολης. Διεύθυνση Ορχήστρας: Μίκης Θεοδωράκης.