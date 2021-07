Μουσική Τεχνόπολη: Η καρδιά της μουσικής χτυπά στο Γκάζι!

Τα φώτα της πιο εμβληματικής σκηνής της πόλης έχουν ήδη ανάψει, για δεύτερη χρονιά στο πλαίσιο του προγράμματος στήριξης του πολιτισμού του Δήμου Αθηναίων, και η Μουσική Τεχνόπολη – όπως την ξέρουμε και την αγαπάμε όλα αυτά τα χρόνια – παρουσιάζει, και φέτος το καλοκαίρι, ένα πρόγραμμα που τα έχει όλα: από pop, λαϊκό και ρεμπέτικο μέχρι hard rock, hip hop και electro, μεγάλους καλλιτέχνες, καλλιτέχνες – έκπληξη, σημαντικά φεστιβάλ που φέρνουν μαζί τους ό,τι πιο σύγχρονο έχει να δείξει η εγχώρια και διεθνής σκηνή.

Και αυτόν τον Ιούλιο, οι μουσικές βραδιές θα έχουν με φόντο τις τρεις χαρακτηριστικές κόκκινες καμινάδες. Αλλά και όσοι δεν έχουν τη δυνατότητα να βρεθούν στο Γκάζι, μπορούν να παρακολουθήσουν τις συναυλίες - όπως και πέρυσι - απ’ όπου κι αν βρίσκονται μέσω live streaming.

Το πρόγραμμα αναλυτικά:

Ο μήνας ξεκίνησε με το ορμητικό metal ξέσπασμα των Suicidal Angels με το οποίο ολοκληρώθηκε το Urban Athens Festival. Την Παρασκευή 2 Ιουλίου, στη σκηνή της Τεχνόπολης ανεβαίνουν οι Nightstalker, πιστοί όσο λίγοι στο αυθεντικό rock ‘n’ roll attitude για μια ηλεκτρική καταιγίδα. Θα τους προλογίσουν οι ψυχεδελικοί The Screaming Fly. Τη Δευτέρα 5 Ιουλίου, η Μελίνα Κανά, με αναδρομές αλλά και σύγχρονο τραγούδι, με τις επιτυχίες της αλλά και τραγούδια από τον επερχόμενο δίσκο της. Συνοδοιπόροι της οι Γιώργης και Νίκος Στρατάκης.

Μια μέρα μετά, η πιο τετράδα του ελληνικού πενταγράμμου, Δάκης, Μαντώ, Κώστας Μπίγαλης και Πωλίνα με «γρανίτα από ντισκοτέκ» στην πιο feelgood συναυλία του φετινού καλοκαιριού. Στις 7 Ιουλίου, ο Βέλγος «αρχιτέκτων του μινιμαλισμού» - κατά κόσμον Wim Mertens - επιστρέφει για να μας παρουσιάσει τις μαγευτικές συνθέσεις του στο πλαίσιο της περιοδείας του “ Inescapable Tour”.

Στη συνέχεια, το δημοφιλές συγκρότημα οι MEΛΙSSES, επιστρέφει ξανά στην Τεχνόπολη σε ένα πρόγραμμα γεμάτο επιτυχίες και θετικά vibes. Την Παρασκευή 9 Ιούλιου, η ΣΤΕLLA, η πιο χαρακτηριστική γυναικεία φωνή της ελληνικής electro pop, μας συστήνει για πρώτη φορά live τον καινούριο της δίσκο The Break που κυκλοφόρησε από την καναδική Arbutus Records. Τη βραδιά θα ανοίξει ο Jef Maarawi. Psychedelic rock από τον Βορρά έχει το πρόγραμμα για το Σάββατο 10 Ιουλίου, με τους Naxatras Η μπάντα φέρνει μαζί της από τη Θεσσαλονίκη δυναμικά ρυθμικά μοτίβα, ονειρικές μελωδίες και ταξιδιάρικα κιθαριστικά σόλο, όλα εμποτισμένα με μία μαγευτική 70s ατμόσφαιρα και αισθητική.

Η επόμενη εβδομάδα ξεκινά με πατητές και μακροβούτια και τους Χατζηφραγκέτα σε full band σύνθεση.





Την Τετάρτη 14 Ιουλίου, η Άλκηστις Πρωτοψάλτη και ο Μιχάλης Χατζηγιάννης ενώνουν για πρώτη φορά τις φωνές τους και μας χαρίζουν «μια αγκαλιά τραγούδια» σε ένα δίωρο μουσικό ταξίδι γεμάτο θετική διάθεση και αύρα καλοκαιριού. Το επόμενο βράδυ, η μουσική κολεκτίβα των Fundracar με τον απρόσμενο και ανατρεπτικό στίχο και ήχο τους που μπολιάζει από reggae μέχρι punk κι από rock μέχρι funk, παρέα με εκλεκτούς καλεσμένους.

Τη Δευτέρα 19 Ιουλίου, τη σκυτάλη στη σκηνή της Τεχνόπολης αναλαμβάνει ο Γιώργος Νταλάρας με ένα πρόγραμμα με καινούρια τραγούδια και τραγούδια - σταθμούς από την πλούσια δισκογραφία του και τη συνεργασία του με τους μεγάλους Έλληνες συνθέτες. Μαζί του θα βρίσκονται οι Βιολέτα Ίκαρη και Ασπασία Στρατηγού και μια ορχήστρα 10 εξαιρετικών μουσικών.

Σε ρεμπέτικα μονοπάτια θα μας ταξιδέψει, το βράδυ της Τρίτης 20 Ιουλίου, ο Δημήτρης Μυστακίδης που γιορτάζει τα 15 χρόνια του «16 ρεμπέτικα με κιθάρα». Για το φινάλε της πρώτης σεζόν της Μουσικής Τεχνόπολης, στις 21 Ιουλίου ο Βασίλης Παπακωνσταντίνου, ο αιώνιος έφηβος με τη μοναδική φωνή, την τρυφερή διάθεση και το έντονο συναίσθημα. Μαζί του, η Μαίρη Μπρόζη και ο Απόστολος Μόσιος. Και μετά, ραντεβού τον Σεπτέμβριο!

Αναλυτικό Πρόγραμμα:

Δευτέρα 05.07: Μελίνα Κανά



Μαζί της οι Γιώργης & Νίκος Στρατάκης

Τρίτη 06.07: Δάκης, Μαντώ, Μπίγαλης & Πωλίνα - «Γρανίτα Από Ντισκοτέκ»

Τετάρτη 07.07: Wim Mertens - Inescapable 40th Anniversary Tour

Πέμπτη 08.07: MEΛΙSSES

Παρασκευή 09.07: ΣTELLA

Opening act: Jef Maarawi

Σάββατο 10.07: Naxatras

Δευτέρα 12.07: Χατζηφραγκέτα Full Band

Τετάρτη 14.07: Άλκηστις Πρωτοψάλτη & Μιχάλης Χατζηγιάννης - «Μια Αγκαλιά Τραγούδια»

Πέμπτη 15.07: Fundracar Live - “ Like Never Before”

With Special Guests: Argyris (Nightstalker) / Babis (Planet Of Zeus) / Eisvoleas / Zoro & Buzz

Opening act: Dog in Style

Δευτέρα 19.07: Γιώργος Νταλάρας

Μαζί του οι Βιολέτα Ίκαρη & Ασπασία Στρατηγού

Τρίτη 20.07: Δημήτρης Μυστακίδης - «15 Χρόνια Ρεμπέτικα Με Κιθάρα»

Τετάρτη 21.07: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Μαζί του οι Μαίρη Μπρόζη & Απόστολος Μόσιος

Περισσότερες πληροφορίες και προπώληση εισιτηρίων: www.athens-technopolis.gr