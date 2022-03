Ο Μπομπ Ντίλαν ανακοίνωσε νέα συλλογή δοκιμίων

Ο Μπομπ Ντίλαν πρόκειται να κυκλοφορήσει συλλογή με περισσότερα από 60 δοκίμια σε νέο βιβλίο του με τίτλο «The Philosophy Of Modern Song», το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει στις 8 Νοεμβρίου μέσω του Simon & Schuster.



Σύμφωνα με δελτίο Τύπου, ο τραγουδιστής-τραγουδοποιός και συγγραφέας άρχισε να γράφει το «The Philosophy Of Modern Song» το 2010. Στο βιβλίο θα συμπεριληφθούν δεκάδες δοκίμια που έγραψε ο θρύλος της folk για τραγούδια άλλων μουσικών, συμπεριλαμβανομένων των Νίνα Σιμόν, Έλβις Κοστέλο και Χανκ Γουίλιαμς.



«Ο Μπομπ Ντίλαν αναλύει αυτό που αποκαλεί η παγίδα της εύκολης ρίμας, αναλύει πώς η προσθήκη μιας συλλαβής μπορεί να υποβαθμίσει ένα τραγούδι και ακόμη εξηγεί πώς το bluegrass σχετίζεται με το heavy metal» αναφέρεται το δελτίο τύπου. «Τα δοκίμια είναι γραμμένα στη μοναδική πρόζα του Ντίλαν» σημειώνεται.



«Ενώ φαινομενικά αφορούν τη μουσική, είναι πραγματικά διαλογισμοί και προβληματισμοί για την ανθρώπινη φύση» τονίζεται.



«Η έκδοση του καλειδοσκοπικά λαμπρού έργου του Μπομπ Ντίλαν θα είναι διεθνής εορτασμός των τραγουδιών από έναν από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες της εποχής μας» δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος του Simon & Schuster, Τζόναθαν Καρπ.



«Το βιβλίο «The Philosophy Of Modern Song» θα μπορούσε να είχε γραφτεί μόνο από τον Μπομπ Ντίλαν. Η φωνή του είναι μοναδική και το έργο του μεταφέρει τη βαθιά του εκτίμηση και κατανόηση των τραγουδιών, των ανθρώπων που δίνουν πνοή σε αυτά τα τραγούδια και τι σημαίνουν τα τραγούδια για όλους μας» πρόσθεσε.

Ο Μπομπ Ντίλαν υπέγραψε συμφωνία έκδοσης έξι βιβλίων με τον Simon & Schuster το 2011.



Το 2004 δημοσίευσε τα απομνημονεύματά του, «Chronicles: Volume One». Το 2016, ο τραγουδοποιός κέρδισε το βραβείο Νόμπελ Λογοτεχνίας.