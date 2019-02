Ο Μπραντ Πιτ και η Βίκυ Κορνέλ ενώνουν τις δυνάμεις τους για ένα ντοκιμαντέρ για τον Κρις Κορνέλ

Ένα νέο ντοκιμαντέρ επικεντρωμένο στη ζωή του αρχηγού των Soundgarden και Audioslave, Κρις Κορνέλ σχεδιάζεται να γυριστεί με πρωτοβουλία τής χήρας του, Βίκι Κορνέλ σε συνεργασία με τον Μπραντ Πιτ.

Ο Κρις Κορνέλ ήταν ο τραγουδιστής τού αμερικανικού ροκ supergroup Soundgarden από τη δημιουργία του, το 1984 έως τη διάλυσή του το 1997. Στη συνέχεια ίδρυσε τους Audioslave μαζί με μέλη των Rage Against the Machine έως την επανασύνδεση των Soundgarden το 2011. Το συγκρότημα ήταν σε περιοδεία στις 18 Μαΐου 2017, όταν ο Κρις Κορνέλ πέθανε μετά από συναυλία στο Ντιτρόιτ. Αιτία θανάτου του κρίθηκε η αυτοκτονία.

Η φιλία των Μπραντ Πιτ και Κρις Κορνέλ μετρούσε περισσότερο από μία δεκαετία. Ο 55χρονος ηθοποιός ήταν παρών στο ‘I Am the Highway: A Tribute to Chris Cornell’ συναυλία αφιερωμένη στον τραγουδιστή της που διοργάνωσε η χήρα του Βίκυ Κρονέλ, καλώντας είδωλα της hard rock σκηνής.

Στη συναυλία, στο Forum, στο Λος Άντζελες τραγούδησαν οι Στόουν Γκόσαρντ και Τζεφ Άμεντ των Pearl Jam, με προσκεκλημένους τους Metallica, Foo Fighters, Κρις Στέιπλετον, Μπράντι Καρλάιλ. Ο Μπραντ Πιτ εμφανίστηκε και παρουσίασε στη σκηνή την κόρη τού εκλιπόντος μουσικού, Τόνι.

Παραγωγός του ντοκιμαντέρ θα είναι η χήρα του, η Ελληνίδα Βίκυ Καραγιάννη Κορνέλ μαζί με τον Μπραντ Πιτ και την εταιρεία παραγωγής Film 45 του Πίτερ Μπεργκ, ο οποίος θα είναι ο σκηνοθέτης του πρότζεκτ.

Ο Κρις Κορνέλ έλαβε 16 υποψηφιότητες για Grammy καθ 'όλη τη διάρκεια της καριέρας του. Κέρδισε τρία βραβεία: καλύτερη metal ερμηνεία για το «Spoonman» και καλύτερη hard rock ερμηνεία για το «Black Hole Sun», με τους Soundgarden και μόλις το περασμένο Σαββατοκύριακο, μία μετά θάνατον διάκρισ, Grammy καλύτερης ροκ ερμηνείας για το «When Bad Does Good».

Τον Οκτώβριο του περασμένου έτους έγιναν τα αποκαλυπτήρια αγάλματος του Κορνέλ, στη γενέτειρά του στο Σιάτλ, με πρωτοβουλία της Βίκυ Κορνέλ.