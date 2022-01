O The Weeknd κυκλοφορεί το «Dawn FM»

Μία μοναδική «ηχητική εμπειρία» κυκλοφορεί ο The Weeknd, όπως περιγράφει και ο ίδιος, παρέα με το cast των Tyler, the Creator, Lil Wayne, Quincy Jones, Oneohtrix Point Never, & Jim Carrey.

O The Weeknd έκανε πρεμιέρα το νέο του άλμπουμ μέσω του “103.5 Dawn FM” livestream event που φιλοξενήθηκε στην πλατφόρμα της Amazon Music.

Dawn FM Track Listing:

Dawn FM

Gasoline

How Do I Make You Love Me?

Take My Breath

Sacrifice

A Tale By Quincy (feat. Quincy Jones)

Out of Time

Here We Go…Again (feat. Tyler, The Creator)

Best Friends

Is There Someone Else?

Starry Eyes

Every Angel is Terrifying

Don’t Break My Heart

I Heard You’re Married (feat. Lil Wayne)

Less Than Zero

Phantom Regret (feat. Jim Carrey)

Βρείτε και ακούστε το “Dawn FM” album ψηφιακά:

