Πού θα πάμε σήμερα στην πόλη – Ατζέντα εκδηλώσεων

«A Quiet Evening of Dance» του William Forsythe

Ουίλλιαμ Φόρσαϊθ. Ο Αμερικανός χορογράφος δημιουργεί κόσμους ολόκληρους με μοναδικά μέσα το ανθρώπινο σώμα, τον χώρο και τον χρόνο, μεταβάλλοντας τον χορό σε μια πρωτόγνωρη εμπειρία, τόσο για τους χορευτές όσο και για το κοινό του. Αυτό ισχύει και για τα τέσσερα έργα που συνθέτουν το πρόγραμμα της βραδιάς – δύο αναβιώσεις παλαιότερων έργων και δύο νέες δημιουργίες.





Συντελεστές:



Χορογραφία: William Forsythe, σε καλλιτεχνική συνεργασία με τους Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf "Rubber Legz" Yasit and Ander Zabala



Οι χορευτές είναι: Brigel Gjoka, Jill Johnson, Christopher Roman, Parvaneh Scharafali, Riley Watts, Rauf ‘RubberLegz’ Yasit, Ander Zabala.



Συνθέτης/Μουσική: Morton Feldman, "Nature Pieces for Piano No 1", από το First Recordings (δεκαετία 1950) – The Turfan Ensemble (ορχήστρα), Philipp Vandré (μαέστρος) © Mode (για το "Epilogue")



Συνθέτης/Μουσική: Jean‐Philippe Rameau, Hippolyte et Aricie: Ritournelle (3η Πράξη), από το Une Symphonie Imaginaire, Marc Minkowski (μαέστρος) & Les Musiciens du Louvre (ορχήστρα) © 2005 Deutsche Grammophon GmbH, Βερολίνο (για το "Seventeen/ Twenty-One")



Φωτισμοί: Tanja Rühl

Κοστούμια: Dorothee Merg

Ηχητικός Σχεδιασμός: Niels Lanz



Τεχνικοί:

Διεύθυνση Τεχνικών Παραγωγών: Adam Carrée

Διεύθυνση Σκηνής της Ομάδας Παραγωγής: Bob Bagley

Ηλεκτρολόγος Παραγωγής: Gerald McDermott



Για το Sadler’s Wells:



Διευθύνων Σύμβουλος & Καλλιτεχνικός Διευθυντής: Alistair Spalding CBE

Εκτελεστική Παραγωγός: Suzanne Walker

Υπεύθυνη Παραγωγής: Bia Oliveira

Παραγωγός Περιοδείας: Αριστέα Χαραλαμπίδου

Συντονισμός Παραγωγής Περιοδείας: Florent Trioux

Διεύθυνση Μάρκετινγκ: Daniel King

Διεύθυνση Επικοινωνίας: Caroline Ansdell

Υπεύθυνη Βεστιαρίου: Miwa Mitsuhashi



Πρώτη παρουσίαση στο Sadler’s Wells του Λονδίνου στις 4 Οκτωβρίου 2018.

Η παράσταση απέσπασε το Βραβείο για Μπαλέτο του 2018 FEDORA - VAN CLEEF & ARPEL

Στέγη Ιδρύματος Ωνάση

6 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

20:30

7 Φεβρουαρίου 2019

Πέμπτη

20:30

8 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή

20:30

9 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο

20:30

10 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή

20:30

6 Φεβρουαρίου 2019 - 10 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Κανονικό: 7, 15, 18, 28€

Μειωμένο, Φίλος, Παρέα 5-9 άτομα: 6, 12, 14, 22€

Παρέα 10+ άτομα: 5, 11, 13, 20€

Κάτοικος Γειτονιάς: 7€

ΑμεΑ, Ανεργίας: 5€ | Συνοδός ΑμεA: 7, 10€



Ομαδικές κρατήσεις στο groupsales@sgt.gr



Πληροφορίες – κρατήσεις: 210 900 5 800

«Γκέμμα» του Δημήτρη Λιαντίνη στον Φιλολογικό Σύλλογο «Παρνασσός»



Φιλοσοφικός στοχασμός σε θεατρική μορφή



Μια παράσταση υπαρξιακού προσδιορισμού του ανθρώπου στη σύνολη ρότα της αρχής και του τέλους του.



Ο σκηνοθέτης Πάνος Αγγελόπουλος επιστρέφει με ένα σύγχρονο πολυσυζητημένο έργο σπάνιου φιλοσοφικού προβληματισμού και υψηλής γλωσσικής εκφραστικής διεκδίκησης.



Το σπουδαίο έργο του σύγχρονου ποιητή φιλόσοφου Λιαντίνη συμπυκνώνει φιλοσοφία και ποίηση σε μορφή πρόζας. Έργο καθαρής φιλοσοφικής σκέψης σε ελεύθερο ρυθμό βιώματος και φαντασίας με χαρακτηριστικό την αναγνωρίσιμη καλλιτεχνική γραφή έκφρασης. Η παράσταση μάς καλεί μέσα από τη θεατρική ερμηνευτική προσέγγιση του σκηνοθέτη να μυηθούμε στο φως και την αλήθεια.



Συντελεστές:



Θεατρική προσαρμογή – Σκηνοθεσία: Πάνος Αγγελόπουλος

Μουσική: Έρρικα Σωτηρόπουλου

Σκηνικά: Γιάννης Ζημιανίτης

Κοστούμια: Λευκή Δεριζιώτη

Σύμβουλος κίνησης: Έρση Πήττα



Ηθοποιοί: Νίκος Καλογερόπουλος, Βίκυ Μαραγκάκη, Αλίκη Ζαχαροπούλου, Κωνσταντής Ζημιανίτης, Κρυσταλλία Κεφαλούδη, Δανάη Μπερή και ο Γιώργος Νάκος.



Διάρκεια παράστασης: 1 ώρα και 45 λεπτά

Φιλολογικός Σύλλογος "Παρνασσός"

Τετάρτη

20:30

Πέμπτη

20:30

6 Φεβρουαρίου 2019 - 21 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Διακεκριμένες θέσεις: 20€

Γενική είσοδος: 15€

Ειδικές ομάδες: 10€



Προπώληση: Στο ταμείο τηλ.: 2103221917 & viva.gr.

«Herrumbre» του Νάτσο Ντουάτο στην Εθνική Λυρική Σκηνή

H πρώτη συνεργασία του Μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής με τον σπουδαίο Ισπανό χορογράφο Νάτσο Ντουάτο είναι γεγονός. Ο χορογράφος με τη μοναδική ευαισθησία απέναντι στις αδυναμίες της ανθρώπινης φύσης υπογράφει μια σπουδαία παράσταση χορού για τη φθορά της ψυχής με τίτλο Herrumbre (Σκουριά).



Χορογραφία: Νάτσο Ντουάτο

Μουσική: Πέδρο Αλκάλδε, Σἐρχιο Καβαγέρο, Ντέιβιντ Ντάρλινγκ

Σκηνογραφία: Τζαφάρ Τσαλάμπι

Κοστούμια: Νάτσο Ντουάτο

Φωτισμοί: Μπραντ Φηλντς



Με τους Α' Χορευτές, τους Σολίστ, τους Κορυφαίους και το Corps de Ballet της Εθνικής Λυρικής Σκηνής

Κεντρική Σκηνή της ΕΛΣ - Αίθ. "Σταύρος Νιάρχος"

6 Φεβρουαρίου 2019

Τετάρτη

20:00

8 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή

20:00

9 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο

20:00

15 Φεβρουαρίου 2019

Παρασκευή

20:00

16 Φεβρουαρίου 2019

Σάββατο

20:00

17 Φεβρουαρίου 2019

Κυριακή

18:30

6 Φεβρουαρίου 2019 - 17 Φεβρουαρίου 2019

Εισιτήρια

Τιμές εισιτηρίων: 15€, 20€, 25€, 30€, 35€, 40€, 55€

Φοιτητικό, παιδικό: 12€

Περιορισμένης ορατότητας: 10€

«Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν» του Μπέρτολτ Μπρεχτ εκ νέου στο Θέατρο Θησείον

Διάρκεια: 120'



Η καλλιτεχνική εταιρεία ΜΥΘΩΔΙΑ (Νικορέστης Χανιωτάκης & Γεράσιμος Σκαφίδας) παρουσιάζει στο το αριστούργημα του Μπέρτολτ Μπρεχτ, ένα από τα κορυφαία έργα της παγκόσμιας δραματουργίας, σε μετάφραση-σκηνοθεσία Νικορέστη Χανιωτάκη και μουσική Βασίλη Παπακωνσταντίνου.



Τρυφερό, αστείο όσο και σκληρό, ρομαντικό όσο και ρεαλιστικό, "Ο καλός άνθρωπος του Σετσουάν" αποτελεί το έργο του Μπρεχτ, με τις περισσότερες απευθύνσεις στο κοινό, με τις περισσότερες τομές στην δράση του. Οι ηθοποιοί ερμηνεύουν πολλαπλούς ρόλους, παραμένουν διαρκώς στη σκηνή συνθέτοντας ένα βουβό θίασο, που σχολιάζει και υπογραμμίζει τα δρώμενα επί σκηνής. Επίσης, ερμηνεύουν ζωντανά την μουσική και τα τραγούδια της παράστασης. Δεν πρόκειται για διδακτικό έργο. Στο κέντρο του βρίσκεται ένα ηθικό πρόβλημα: Μπορεί ο καλός να επιβιώσει σε μια κοινωνία διεφθαρμένων;



Συντελεστές:



Μετάφραση - Σκηνοθεσία: Νικορέστης Χανιωτάκης

Δραματολογική συνεργασία - Στίχοι: Μαριλένα Παναγιωτοπούλου

Σκηνικά - Κοστούμια: Άννα Μαχαιριανάκη

Πρωτότυπη μουσική: Βασίλης Παπακωνσταντίνου

Φωτισμοί: Χριστίνα Θανάσουλα

Κίνηση: Ειρήνη – Ερωφίλη Κλέπκου

Βοηθός Σκηνοθέτη: Τόνια Καζάκου

Οργάνωση και Διεύθυνση παραγωγής: Αναστασία Γεωργοπούλου

Βοηθός παραγωγής: Έμα Μαυρέλη

Φωτογραφίες: Αγγελική Κοκκοβέ



Τους εμβληματικούς ρόλους του έργου ενσαρκώνουν:



Πέγκυ Τρικαλιώτη, Λήδα Πρωτοψάλτη, Νίκος Πουρσανίδης, Γεράσιμος Σκαφίδας, Κωνσταντίνος Κάππας, Μπέτυ Αποστόλου, Γιάννης Καλατζόπουλος, Αλκιβιάδης Κωνσταντόπουλος, Βαλέρια Δημητριάδου.



Διάρκεια: 120 λεπτά (με διάλειμμα)

Θησείον, Ένα θέατρο για τις Τέχνες

Τετάρτη

19:00

Πέμπτη

20:00

Παρασκευή

21:15

Σάββατο

19:00

Κυριακή

19:00

6 Φεβρουαρίου 2019 - 3 Μαρτίου 2019

Εισιτήρια

ΤΕΤΑΡΤΗ

Προπώληση: 12€

Κανονικό: 16€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 12€

ΟΑΕΔ: 10€



ΠΕΜΠΤΗ

Ειδική προσφορά με ενιαίο εισιτήριο 12€



ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ - ΣΑΒΒΑΤΟ - ΚΥΡΙΑΚΗ

Προπώληση: 14€

Κανονικό: 18€

Μειωμένο (φοιτητές, μαθητές, εκπαιδευτικοί, συνταξιούχοι): 14€

ΟΑΕΔ: 10€