Τα σκουπίδια μπορούν και «τραγουδάνε»!

Μουσική με αυτοσχέδια μουσικά όργανα που δημιουργήθηκαν με υλικά από σκουπίδια, έπαιξαν μαθητές του 3ου Γυμνασίου Ελευθερίου-Κορδελιού οι οποίοι συμμετείχαν στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα «Zero Waste BSB» με στόχο την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή της μαθητικής κοινότητας στην προσπάθεια μείωσης των απορριμμάτων.

Το μουσικοθεατρικό δρώμενο έγινε το μεσημέρι στο «Οικόπολις» όπου, στο πλαίσιο του διημέρου εκδηλώσεων "Interreg Youth Road Show 2022", η «ΑΝΤΙΓΟΝΗ - Κέντρο Πληροφόρησης και Τεκμηρίωσης για τον Ρατσισμό, την Οικολογία, την Ειρήνη και τη Μη-Βία», διοργανώθηκε εκδήλωση παρουσίασης των εμπειριών και των δημιουργιών των μαθητών/τριών που συμμετέχουν στο πρόγραμμα "Zero Waste Strategy: Methods and Implementation in Black Sea Basin - ZeroWasteBSB".

Με την καθοδήγηση της μουσικού Έλενας Χατζηκωνσταντίνου και της καθηγήτριας αγγλικών Μαίρης Δημητρακοπούλου, οι μαθητές και οι μαθήτριες του 3ου Γυμνασίου Ελευθερίου - Κορδελιού χρησιμοποίησαν ανακυκλώσιμα υλικά ώστε να φτιάξουν μια ορχήστρα! Έτσι, σε υαλόφωνα μετατράπηκαν γυάλινα μπουκάλια με συγκεκριμένες ποσότητες νερού χρωματισμένου με γκοφρέ, αλουμινένια κουτάκια έγιναν τύμπανα, όργανα βροχής δημιουργήθηκαν με ένα μακρύ κουτί από αφίσα και πλαστικά μπουκάλια, γεμισμένα με μια χούφτα ρύζι και όστρακα, σε μελωδό μεταμορφώθηκαν σωλήνες αλουμινίου πιασμένες με σκοινί σε ένα ξύλο. Μεταλλικά καπάκια που δέθηκαν μεταξύ τους έφτιαξαν ένα σείστρο, ένα κουτί παπουτσιών με περασμένα λάστιχα έγινε κιθάρα και πολλά κουτάκια που περιείχαν φιλμ, έγιναν μια περίτεχνη μαράκα.

«Θέλουμε να διαδοθεί η κοινωνική αλληλεγγύη, ο σεβασμός στη διαφορετικότητα αλλά ταυτόχρονα, να σώσουμε και το μέλλον του πλανήτη που θεωρούμε ότι μας κλέβουνε. Γι αυτό και υπερασπιζόμαστε το συγκεκριμένο πρόγραμμα για μια κοινωνία χωρίς απόβλητα» ανέφερε, χαιρετίζοντας την εκδήλωση, ο αντιπρόεδρος της «Αντιγόνης», Μιχάλης Τρεμόπουλος. Πρόσθεσε δε ότι η οργάνωση από το 1993 που δημιουργήθηκε, έχει φέρει σε πέρας σημαντικά προγράμματα- περίπου 80- πάντα σε μια προσπάθεια να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να δώσει την ευκαιρία για μια εθελοντική προσφορά σε όσους θέλουν να αλλάξουν τον κόσμο.

Στην εκδήλωση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και των προγραμμάτων εδαφικής συνεργασίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι οποίοι επισκέφτηκαν επιλεγμένα ευρωπαϊκά έργα στην περιοχή της Θεσσαλονίκης και ένα στις Σέρρες. Μεταξύ αυτών, επιλέχθηκε και το "ZeroWasteBSB", ένα διετές έργο, το οποίο έχει ως σκοπό την καλλιέργεια της περιβαλλοντικής συνείδησης, κυρίως όσον αφορά τις επιπτώσεις της παραγωγής απορριμμάτων στα θαλάσσια και παράκτια οικοσυστήματα, καθώς και την ευαισθητοποίηση για τη μείωση παραγωγής απορριμμάτων και την ανακύκλωση.

Εκτός από το 3ο Γυμνάσιο Ελευθερίου-Κορδελιού, στο ZeroWaste BSB συμμετείχε και το 3ο Γυμνάσιο Χαριλάου ενώ κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, οι παρευρισκόμενοι/ες μπορούσαν να θαυμάσουν την έκθεση εικαστικών δημιουργιών των μαθητών με υλικά που θα κατέληγαν στα σκουπίδια, ανάμεσά τους και ένας χάρτης της Ελλάδας φτιαγμένος εξ ολοκλήρου από πλαστικά καπάκια!

Δείτε το βίντεο: