Τραγούδια σε ένδειξη στήριξης όσων πλήττονται από τον κορωνοϊό

Μετά την έξαρση του κορωνοϊού Covid-19 στην Κίνα και άλλες ασιατικές χώρες, δώδεκα καλλιτέχνες από τη Μαλαισία συνασπίστηκαν σε ένδειξη υποστήριξης στους Κινέζους πολίτες που πλήττονται από την επιδημία με ένα νέο τραγούδι με τίτλο «You are not Alone» (μανδαρινικά Ni Cong Bu Shi Yi Ge Ren).



Η ιδέα ξεκίνησε από τον μουσικό παραγωγό από τη Μαλαισία Ong Peng Chu, ο οποίος απευθύνθηκε στον Κινέζο τραγουδοποιό Zhao Kai Yi για να συνθέσει το τραγούδι.

«Πιστεύω ότι όλοι γνωρίζουν την κατάσταση εδώ στην Κίνα. Ο Ong ήθελε να γράψω ένα τραγούδι για να δείξω ότι οι καρδιές μας είναι πάντα μαζί. Πολλοί άλλοι μπορεί να γράφουν παρόμοια τραγούδια, αλλά θέλουμε οι άνθρωποι να γνωρίζουν ότι συνεργαζόμαστε χέρι χέρι» δήλωσε ο Zhao (γνωστός ως Kai Kai από τον τηλεοπτικό διαγωνισμό Sing China! Fame) σε βιντεοσκοπημένο μήνυμα από την Κίνα.

Εκφράζοντας την ανησυχία του για την κατάσταση στην Κίνα κατά τη διάρκεια συνέντευξης Τύπου με αφορμή την παρουσίαση του τραγουδιού την περασμένη εβδομάδα ο Ong είπε: «Ως Κινέζοι στο εξωτερικό, ανησυχούμε πολύ, αλλά δεν μπορούμε να βοηθήσουμε πολύ. Έτσι κυκλοφορήσαμε ένα τραγούδι με τίτλο "You are not Alone", το οποίο θα έχει παγκόσμια εμβέλεια, ώστε οι Κινέζοι που βρίσκονται στην εντός της Κίνας να γνωρίζουν την υποστήριξή μας στις άοκνες προσπάθειές τους».

«Με το τραγούδι αποτίνω φόρο τιμής στους εργαζόμενους της πρώτης γραμμής, όπως το προσωπικό στην υγειονομική περίθαλψη, στους αστυνομικούς, στους διανομείς και άλλους» πρόσθεσε.

Στη Σιγκαπούρη μία άλλη ομάδα καλλιτεχνών για να δείξουν την αλληλεγγύη τους σε εκείνους που εργάζονται στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της επιδημίας του κορωνοϊού με πρωτοβουλία του εθνικού ραδιοτηλεοπτικού δικτύου κυκλοφόρησαν την περασμένη Παρασκευή το τραγούδι με τίτλο «The Light».

Το τραγούδι συνέθεσε ο Jarrell Huang, νικητής του διαγωνισμού τραγουδιού SPOP και την JJ Neo του The Celebrity Agency (TCA) και το ερμηνεύουν οι Daryl-Ann, Desmond Tan, Fang Rong, Felicia Chin, James Seah, Liwani Izzati, Richie Koh και Sharon Shobana.

Το τραγούδι έχει γραφτεί για να θυμίζει στους κατοίκους της Σιγκαπούρης να μείνουν δυνατοί όσο η χώρα είναι αντιμέτωπη με την επιδημία.

«Ελπίζω όλοι να ενθαρρυνθούν, να δουν το φως στο τέλος του τούνελ και να βρουν τη δύναμη να ξεπεράσουν την κρίση όλοι μαζί» υπογράμμισε ο Jarrell Huang.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ