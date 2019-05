Vertical Dance: Όταν η πρόσοψη ενός κτηρίου γίνεται το δάπεδο του χορευτή

Σε ένα μοναδικό θέαμα όπου οι νόμοι της φυσικής συνωμοτούν με το ανήσυχο πνεύμα για δημιουργία και καινοτομία στην έκφραση, δύο χορευτές θα ταλαντευθούν στον αέρα, δεκάδες μέτρα πάνω από τη γη, επιχειρώντας μια «χορογραφία-συνομιλία» με το εμβληματικό κτήριο της COMSOTE eValue, απέναντι από το Θέατρο Κιβωτός, την Πέμπτη 23, Παρασκευή 24 και Σάββατο 25 Μαΐου στις 20:30 στο πλαίσιο του 11ου ARC FOR DANCE FESTIVAL, που διεξάγεται στην Αθήνα από 4 έως 26 Μαΐου.



Στο project με τον εύγλωττο τίτλο «Roots in the Sky» (Ρίζες στον ουρανό) η πολυσχιδής καλλιτέχνις του σύγχρονου χορού και aerial dance Δέσποινα Lloyd Γουλά υφαίνει άψογα τη δυναμική των σωμάτων με τις περίτεχνες χορευτικές κινήσεις και την αναρριχητική τεχνολογία και δημιουργεί ένα εντυπωσιακό θέαμα που ενεργοποιεί τον δημόσιο χώρο, ξανα-συστήνει την προοπτική ενός γνώριμου αστικού πεδίου, θυμίζει ξανά το ρόλο του ανθρώπου και της φύσης μέσα στο δομημένο τοπίο.

Το ντουέτο της Γουλά συμπληρώνει η Ολλανδή χορεύτρια- aerialdancer FemkeLuyckx, ενώ το rigging (το σύστημα με σχοινιά και τον αναρριχητικό εξοπλισμό) υπογράφει ο rigger Γιάννης Ψαρρός. Η μουσική του Γιάννη Μπελεγρίνη προσδίδει την ακουστική διάσταση σε αυτή την εμπειρία.

Όλες οι δράσεις και παραστάσεις του Φεστιβάλ είναι δωρεάν για το κοινό. Για τις δράσεις ανοιχτών χώρων δεν υπάρχει περιορισμός θέσεων και δεν απαιτείται προ-κράτηση. Περισσότερες πληροφορίες για το Φεστιβάλ και το πρόγραμμά του θα βρείτε στον επίσημο διαδικτυακό τόπο www.arcfordancefestival.gr.

Το «Διεθνές Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΤΤΙΚΗ 2014-2020» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης) και από εθνικούς πόρους. Στο πλαίσιο υλοποίησης του «11ου Διεθνούς Φεστιβάλ Σύγχρονου Χορού ARC FOR DANCE FESTIVAL» υπάρχει μέριμνα για την τήρηση των όρων προσβασιμότητας, έτσι ώστε να διασφαλίζεται η προσβασιμότητα των ΑμεΑ.

INFO:

Vertical Dance: “Roots in the Sky”

ARC_loop, ARC FOR DANCE FESTIVAL

23, 24, 25 Μαΐου



Ώρα: 20:30



Κτήριο Cosmote e-Value (απέναντι από το Θέατρο ΚΙΒΩΤΟΣ, Πειραιώς

Μεγάλου Βασιλείου 6-8, Κεραμεικός

Πρόσβαση ΜΜΜ: Μετρό Κεραμεικός, ΗΣΑΠ Θησείο, ΟΑΣΑ / ΗΛΠΑΠ Καμπά