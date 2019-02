Βρετανία: Ένα βραβείο BRIT στην ποπ σταρ Pink για τη συμβολή της στη μουσική

Η Αμερικανίδα ποπ σταρ Pink θα τιμηθεί με το Outstanding Contribution to Music Award στα εφετινά βρετανικά μουσικά βραβεία BRIT's, ανακοίνωσαν οι διοργανωτές των βραβείων για τη μουσική ποπ αποκαλύπτοντας το όνομα της τραγουδίστριας και μουσικοσυνθέτριας Πινκ, η οποία θα είναι η πρώτη διεθνής καλλιτέχνις που θα αποσπάσει τη διάκριση αυτή.

Η 39χρονη μουσικός που έχει ήδη τιμηθεί με βραβείο Grammy, έγινε γνωστή από τις επιτυχίες της «Raise Your Glass», «Just like a Pill», «What About Us» από το 2000 όταν κυκλοφόρησε το πρώτο της άλμπουμ. Λαμβάνοντας το εφετινό βρετανικό βραβείο για την εξαιρετική συμβολή της στη μουσική, η Πινκ μπαίνει στο πάνθεον των μουσικών αστέρων μαζί με τον Ντέιβιντ Μπόουι, τον Έλτον Τζον, τα συγκροτήματα Queen και Spice Girls.

«Από την αρχή της καριέρας μου, οι Βρετανοί θαυμαστές είναι από τους πιο παθιασμένους και πιο πιστούς παγκοσμίως», είπε η Πινκ σε ανακοίνωσή της. «Αισθάνομαι τιμή που λαμβάνω αυτό το βραβείο και συγκαταλέγομαι στη συντροφιά ενός λαμπρού συνόλου ινδαλμάτων της Βρετανίας».

Η Πινκ που έχει πουλήσει περισσότερα από 40 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως θα κλείσει τη βραδιά της τελετής απονομής, που θα πραγματοποιηθεί στις 20 Φεβρουαρίου στο Λονδίνο.

Οι τραγουδίστριες Αν-Μαρί, Ντούα Λούπα και Τζες Γκλιν είναι ανάμεσα στις υποψήφιες για τα εφετινά βραβεία.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ