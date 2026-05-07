Σε τεχνητό κώμα τέθηκε η Bonnie Tyler (Μπόνι Τάιλερ), μετά από σοβαρές επιπλοκές που παρουσίασε η υγεία της. Η 74χρονη ερμηνεύτρια είχε υποβληθεί σε επείγουσα χειρουργική επέμβαση στο έντερο, ενώ βρισκόταν στην Πορτογαλία.

Παρά τις προσπάθειες των ιατρών, η κατάστασή της παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση μετά την επέμβαση, με αποτέλεσμα το τεχνητό κώμα να κριθεί αναγκαίο.

Η Ουαλή τραγουδίστρια, γνωστή για τις παγκόσμιες επιτυχίες «Total Eclipse of the Heart» και «Holding Out for a Hero», φέρεται να εμφάνισε έντονες ενοχλήσεις που οδήγησαν στην εισαγωγή της στο νοσοκομείο. Αν και οι πρώτες εκτιμήσεις μετά το χειρουργείο άφηναν περιθώρια αισιοδοξίας, η μετεγχειρητική πορεία δεν ήταν η αναμενόμενη.

Η έγκυρη πορτογαλική εφημερίδα «Correio da Manha» υποστήριξε το απόγευμα της Πέμπτης, 7 Μαΐου, ότι πλέον αναπνέει με τη βοήθεια αναπνευστήρα. Το ίδιο μέσο μετέδωσε επίσης ότι η Tyler μεταφέρθηκε από μονάδα ενδιάμεσης φροντίδας σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας: «Η Μπόνι Τάιλερ βρίσκεται σε τεχνητό κώμα έπειτα από αρκετές ημέρες στο Νοσοκομείο του Φάρο, μετά από επέμβαση στο έντερο. Σύμφωνα με όσα μάθαμε, η τραγουδίστρια είναι αναίσθητη και συνδεδεμένη με αναπνευστήρα στη μονάδα εντατικής θεραπείας».

Το δημοσίευμα επισήμανε ακόμη ότι οι γιατροί που την παρακολουθούν παραδέχθηκαν πως δεν μπορούν να προβλέψουν πώς θα εξελιχθεί η κατάστασή της τις επόμενες ώρες.

Η είδηση έχει προκαλέσει παγκόσμια συγκίνηση, με χιλιάδες θαυμαστές και συναδέλφους της από τη μουσική βιομηχανία να στέλνουν μηνύματα συμπαράστασης στην οικογένειά της. Οι εκπρόσωποι της τραγουδίστριας ζήτησαν από το κοινό να σεβαστεί την ιδιωτικότητα των στιγμών, ενώ αναμένονται νεότερα ιατρικά ανακοινωθέντα για την πορεία της υγείας της τα επόμενα εικοσιτετράωρα.