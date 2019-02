3 + 1 λόγοι για να γιορτάσουμε τον Άγιο Βαλεντίνο στη Nova

Ο Φεβρουάριος είναι ο μήνας του έρωτα και τα κανάλια της Nova έχουν ετοιμάσει ένα μοναδικό αφιέρωμα!

Novacinema 2HD: All day romantic movies: Be my Valentine!

Ανήμερα της γιορτής των ερωτευμένων, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, το Novacinema2HD θα προβάλλει από τις 9:00 και συνεχόμενα μέχρι και μετά τα μεσάνυχτα, αγαπημένες ρομαντικές ταινίες back 2 back: «There 's Something about Mary», με τους Cameron Diaz, Matt Dillon και Ben Stiller, «The Story of Us», μια συγκινητική ιστορία αγάπης με τους Bruce Willis και Michelle Pfeiffer, τη ρομαντική ταινία «50 First Dates», με τους Adam Sandler και Drew Barrymore, «Love is all you need» με τον γοητευτικό Pierce Brosnan, «Me Before You» με την Emilia Clarke, «Films Stars don't die in Liverpool» με την Annette Bening, «Austenland» με την Keri Russell και την οσκαρική ταινία «The Big Sick».

Nova On Demand: «Valentine's day Blend!»

Κάθε μέρα μέχρι την Κυριακή 24 Φεβρουαρίου, οι συνδρομητές της Nova θα έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν μία εξαιρετική επιλογή αγαπημένων ρομαντικών ταινιών μέσα από τις υπηρεσίες Nova On Demand και Nova Go και την ειδική κατηγορία «Valentine’s Day Blend». Το «Valentine’s Day Blend» συμπεριλαμβάνει μερικές από τις καλύτερες ρομαντικές ταινίες του Hollywood: «The Bodyguard», «Playing for Keeps», «Casablanca», «A star is Born» (1955), «Legends of the fall», «Silver Lining playbook», «Gone with the Wind». Παράλληλα, αγαπημένες ελληνικές ταινίες, από τη χρυσή ταινιοθήκη της Finos Film θα βρίσκονται και αυτές στο «Valentine’s Day Blend» και θα φέρουν τον έρωτα ξανά στο προσκήνιο θυμίζοντας παλιές καλές εποχές: «Δεσποινίς διευθυντής», «Η Νεράιδα και το παλικάρι» και «Το Ξύλο βγήκε από τον παράδεισο»! Από την υπηρεσία δε θα μπορούσε να λείπε και το «Bachelorette XIV», το πιο αγαπημένο reality show της αμερικανικής τηλεόρασης, με την Becca Kufrin να αναζητά τον έρωτα!

Nova Mad Greekζ: Τραγουδήστε και «Ερωτοχτυπηθείτε!»

Από τη Δευτέρα 11/2 έως και την Πέμπτη 14/2, από τις 21:00 μέχρι και τις 22:00, οι συνδρομητές της Nova έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν το μουσικό αφιέρωμα, «Ερωτοχτυπηθείτε!», με όλες τις αγαπημένες ερωτικές επιτυχίες του χθες και του σήμερα, ενώ ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου η εκπομπή «Top 10 Greek Love Songs» θα προβάλει τα 10 καλύτερα ερωτικά τραγούδια στην Ελλάδα, στις 10.00 -10.30 και στις 17.00 -17.30. Παράλληλα, το αφιέρωμα «Ερωτοχτυπημένα» λύρικ Videoζ, από τις 22:00 μέχρι τις 23:00, θα προβάλλει τα πιο ερωτικά ελληνικά τραγούδια, με τους στίχους να εμφανίζονται στην οθόνη, δίνοντας την ευκαιρία για ένα απίθανο καραόκε, με άρωμα Άγιου Βαλεντίνου!

E!Entertainment: Galentine’s Day!

Ανήμερα του Αγίου Βαλεντίνου, Πέμπτη 14 Φεβρουαρίου, από τις 10:00 μέχρι και τα μεσάνυχτα, οι συνδρομητές της Nova θα μπορούν να απολαύσουν ένα μοναδικό μαραθώνιο επιλεγμένων επεισοδίων με τις απίθανες Καρντάσιαν. Ποιος χρειάζεται ρομαντικά ραντεβουδάκια όταν μπορεί να περάσει την Ημέρα του Αγίου Βαλεντίνου με την κορυφαία γυναικοπαρέα; Από την πορεία της Kim μέχρι τα σκαλιά της εκκλησίας, το ταξίδι των κοριτσιών στο Μεξικό, το Λας Βέγκας και όλους τους ενδιάμεσους προορισμούς, οι υπέροχες κυρίες Καρντάσιαν είναι εδώ για να αγαπήσουν, να γελάσουν και να ζήσουν πληθωρικά, αυτόν τον Φεβρουάριο στο Ε!