Άντονι Χόπκινς: «Αν κάθεσαι μπροστά σε μια πράσινη οθόνη, δεν έχει νόημα να υποδύεσαι»

Ο πολυβραβευμένος ηθοποιός Άντονι Χόπκινς μίλησε για μία ακόμη φορά για την άσχημη εμπειρία του στο κινηματογραφικό σύμπαν της Marvel δώδεκα χρόνια μετά την πρώτη ταινία «Thor». Σημειώνεται ότι υποδύθηκε τον Όντιν το 2011, το 2013 στο «Thor: The Dark World» και το 2017 στο «Thor: Ragnarok».

«Μου φόρεσαν πανοπλία, μου έβαλαν μούσι. Να κάθομαι στο θρόνο... να φωνάζω λίγο», είπε ο Χόπκινς σε συνέντευξή του στο «Τhe New Yorker» μόλις λίγες εβδομάδες αφότου εμφανίστηκε ένα πρώτο στιγμιότυπο του ηθοποιού ως Βεσπασιανός για τη νέα σειρά «Those About To Die». Και πρόσθεσε: «Αν κάθεσαι μπροστά σε μια πράσινη οθόνη, δεν έχει νόημα να υποδύεσαι».

Ωστόσο στο παρελθόν ο Χόπκινς είχε αποκάλυψε στο βιβλίο «The Story of Marvel Studios: The Making Of The Marvel Cinematic Universe», που κυκλοφόρησε το 2021 ότι ο σκηνοθέτης του «Thor», Κένεθ Μπράνα, του έδωσε την ενθάρρυνση που χρειαζόταν για να συνεχίσει την υποκριτική.

«Μου έδωσε ξανά τα κότσια για να δουλέψω. Ήμουν έτοιμος να τα παρατήσω, πραγματικά. Αλλά βλέπετε, [ο Μπράνα] δεν σε αφήνει να το κάνεις αυτό» δήλωσε ο σταρ. «Η συνεργασία ήταν μια ένεση νέας ενέργειας στη ζωή μου. Φαίνεται να έχει την ίδια μεταδοτική ιδιότητα σε όλους στο συνεργείο. Ο ενθουσιασμός του, η στάση του, είναι τόσο θετική, που βγάζει τον καλύτερο εαυτό όλων», αποκάλυψε.