«Broken circle»: Η ταινία μεγάλου μήκους του Δημήτρη Κατή

«Broken circle» είναι ο τίτλος της ταινίας μεγάλου μήκους που έγραψε και σκηνοθέτησε ο διεθνούς φήμης μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Κατής.

Πρόκειται για μία φανταστική ταινία φιλοσοφικού και ψυχολογικού περιεχομένου με δραματικές κι επικές ανατροπές που λαμβάνει χώρα στην αρχαία Ελλάδα τη Μυκηναϊκή Εποχή, με στοιχεία συνεχούς υπαρξιακής αναζήτησης, ρομαντισμού κι έρωτα, αγνότητας αλλά και δυνατά απρόοπτα στοιχεία επιστημονικής φαντασίας.



Δείτε το τρέιλερ:

Λίγα λόγια για την ταινία:



Μία ταινία την οποία χαρακτηρίζει ο δημιουργός της, ως «επιστημονικής φαντασίας αρχαία τραγωδία»





Συνδυάζεται ο λογοτεχνικός θεατρικός λόγος σε συνδυασμό, με την "εικαστικής ομορφιάς", κινηματογραφική φωτογραφία και την πλούσια σε μελωδίες μουσική σύνθεση που "δίνει το παρών" με "πρωταγωνιστικό" τρόπο.

Η προσπάθεια κινηματογράφησης τέτοιου είδους ταινίας αποτελεί πρωτοτυπία για τα ελληνικά δεδομένα.



Πρόκειται για μία ανιδιοτελή ιδέα, δημιουργία και συνεισφορά του ίδιου του δημιουργού Δημήτρη Κατή πρωτίστως, αλλά και των συνεργατών του και συντελεστών της ταινίας. Μία προσφορά προς τον Ελληνικό πολιτισμό τον οποίο, φιλοδοξούν όλοι τους μαζί, να διαφημίσουν, σε ολόκληρο τον κόσμο και τα διεθνή φεστιβάλ, μέσω της ταινίας αυτής.

Το Broken Circle είναι μία μεγάλου μήκους ταινία διάρκειας 139 λεπτών.



Η ταινία ήδη, με την έναρξη αποστολής της στα διεθνή φεστιβάλ, επιλέχθηκε για επίσημη συμμετοχή από το Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Ντάκα, πρωτεύουσας του Μπαγκλαντές, ένα από τα μεγαλύτερα φεστιβάλ της Νότιας Ασίας (Cinemaking International Film Festival Dhaka).





O γνωστός διεθνούς φήμης πολυβραβευμένος μουσικοσυνθέτης Δημήτρης Κατής είναι ο εμπνευστής και δημιουργός του Broken Circle, υπογράφοντας την παραγωγή & σκηνοθεσία, το πρωτότυπο σενάριο και φυσικά την μουσική σύνθεση και το soundtrack της ταινίας.

Επίσης ο ίδιος, είναι και κινηματογραφιστής και διευθυντής φωτογραφίας της ταινίας. Είναι καθαρά προσωπική / ιδιωτική πρωτοβουλία χωρίς καμία απολύτως κρατική ή άλλου είδους χρηματοδότηση ή επιδότηση ή βοήθεια, πλην απλών ανθρώπων χωριών και συλλόγων που βοήθησαν με τον εθελοντισμό τους και την προσωπική τους συμμετοχή κι εργασία..



Το καστ της ταινίας αποτελείται, από αξιόλογους και ταλαντούχους ηθοποιούς, με ονόματα από τη Λυρική Σκηνή και το θέατρο αλλά και την ελληνική τηλεόραση και κινηματογράφο, καθώς και εμφάνιση νέων ηθοποιών, αλλά και γνωστών μοντέλων στα πρώτα τους κινηματογραφικά βήματα.



Οι βασικοί ρόλοι:



Χρήστος Γλυκός ως Αγαμέμνων

Χρήστος Αμβράζης ως Μάντης

Βάγια Κωφού ως Κλυταιμνήστρα

Νεκτάριος Παπαλεξίου ως Μενέλαος

Δημήτρης Μαζιώτης ως Οδυσσέας

Κατερίνα Χολή ως Γραία

Μαρίζα Σπιρίτο ως Ηλέκτρα

Δήμητρα Δερζέκου ως Φιλομήλα

Αποστόλης Γεωργίου Ζωναράς ως Άνθος

Ντιάνα Τσεμέρις ως Χρυσόθεμις

Γιώργος Καρατζάς ως Αχιλλέας

Κρυσταλλία Κεφαλούδη ως Αρχιέρεια

Ελπίδα Κατή ως Ιφιγένεια



Ειδική εμφάνιση: Σύλλογος Πολιτιστικής Προβολής "Ιερολοχίτες Θηβών" με τον Γρηγόρη Παπαβασιλείου.

Σύντομη περιγραφή:



Στην Αρχαία Ελλάδα, την εποχή του Αγαμέμνονα, Οδυσσέα και Αχιλλέα, λίγο πριν τον Τρωϊκό πόλεμο, τα γεγονότα ανατρέπονται και η σειρά των πραγμάτων αλλάζει τροπή. Οι δύο νέοι σε ένα ερωτικό παιχνίδι αγάπης παγιδευμένη στη ρωγμή του χρόνου.





Σύνοψη:



"Χιλιάδες χρόνια πριν σε τούτον τον κόσμο σε αυτήν την αρχέγονη Γαία, η χαρά ξελογιάστηκε από τον απατηλό χρόνο που της έστησε μία αδυσώπητη παγίδα. Ήταν όμως ξέγνοιαστα χρόνια, με κυρίαρχο παίχτη το άγνωστο. Η φύση εναρμονισμένη με τον άνθρωπο, ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε εκείνος.. Η νεαρή κόρη με άδολη αγάπη για τη ζωή και με πολλά ερωτήματα για τα μυστήρια που την περιβάλλουν, ξεχύθηκε σε μία νοητικά ερωτική αναζήτηση της αλήθειας, με γνώμονα την αμφισβήτηση των εννοιών του κατεστημένου της εποχής. Την παράδοξη αυτή εκδοχή της πορείας της θα περιγράψουμε σε αυτήν εδώ την ιστορία.. ήταν η εποχή όταν τα βασίλεια εναλλάσσονταν από φιλόδοξους ευγενείς και στυγνούς βασιλείς και δυνάστες, αλλά και σοφούς, ήρωες, ημίθεους, δίκαιους και αμερόληπτους.. και τα σύνορα ήταν ρευστά..Μία ιστορία που κανείς δεν γνωρίζει εάν πράγματι ήταν αληθινή ή ήταν ένα όνειρo μέσα σε ένα άλλο.. είναι η αναβαθμισμένη εκδοχή της πραγματικότητας αυτού εδώ του σύμπαντος ..ή ενός άλλου"

.

Tα κοστούμια υπογράφει η Παναγιώτα Νέννε και τα set & props ο Εξηκίας Τριβουλίδης οι οποίοι συνεργάστηκαν πολλές φορές με τον Δημήτρη Κατή καθώς και στην δημιουργία του video clip του γκρουπ.



Εξόριστοι με πρωταγωνιστή τον Αλέξη Γεωργούλη, το 2016.Την ηχογράφηση και το Foley της ταινίας υπογράφει και φέρει εις πέρας ο Κωνσταντίνος Κατής. Υπεύθυνος CGI (3D Visual Effects Supervisor) ο Πάνος Μακούλης.



Make up artists, Μαριάννα Μονόπολη και Δέσποινα Λουιζίδου.Σχεδιαστής και κατασκευής κοσμημάτων, Παντελής Κοντάκης. Styling μαλλιών: Γιώργος Σαρρής, Δημήτρης Πίσσας, Άγγελος Σαχιτζής.





Λίγα λόγια για τον Δημήτρη Κατή

Ο συνθέτης Δημήτρης Κατής είναι γνωστός στη χώρα μας από τη δεκαετία του 90 με το τραγούδι του «Κάνω Μια Ευχή» και το δημιούργημά του, το επικό χέβυ ροκ συγκρότημά του οι «Εξόριστοι», ιστορικά τεκμηριωμένο ως το πρώτο και το μόνο ροκ/μεταλ συγκρότημα στην Ελληνική ροκ και μέταλ σκηνή που κατέκτησε πλατινένιο δίσκο (ΕΜΙ) με πωλήσεις πάνω από 70.000 αντίτυπα, ενώ σήμερα η πλατίνα δεν υπερβαίνει τις 10.000.

Ο Δημήτρης Κατής δημιούργησε το πρώτο Ελληνικό μέταλ/ροκ συγκρότημα με Ελληνικό στίχο και θεματολογία που βασίζεται σε μεγάλο ποσοστό στην Ελληνική μυθολογία και ιστορία.



Ίσως, είναι ο πιο πολυβραβευμένος Έλληνας συνθέτης- εξ Ελλάδος- στην Αμερική, στον χώρο της επικής ορχηστρικής/συμφωνικής progressive μουσικής σύνθεσης, διατηρώντας όμως ένα χαμηλό προφίλ, έτσι ώστε τα έντυπα και ηλεκτρονικά media στη χώρα μας δεν έχουν αφιερώσει στο έργο του τον πρέποντα χώρο και χρόνο που δικαίως του αναλογεί.



Από το 2007 έως και σήμερα ο συνθέτης έχει στην κυριολεξία σαρώσει τα μουσικά βραβεία και όχι μόνον, στην άλλη πλευρά του Ατλαντικού. Αλλά και εδώ στην Ελλάδα οι τιμητικές διακρίσεις για την διεθνή προσφορά του στον πολιτισμό μέσω της μουσικής του είναι πολλαπλές.



Το 2007 βραβεύεται με το 1ο βραβείο από τα “Los Angeles Music Awards” (Best classical composer). H εκδήλωση έγινε στο ‘Henry Fonda Music Box Theatre’, ένα από τα διασημότερα θέατρα, στη «Λεωφόρο της Δόξας» (Walk of Fame), στο Χόλιγουντ, παρώντος – στο ίδιο τραπέζι - του τότε δημάρχου του LA, Antonio Villaraigosa. Από την ίδια διοργάνωση είχε βραβευτεί και ο Slash o κιθαρίστας από τους “Guns n’ Roses”.

Την άνοιξη του 2008, το διάσημο “Billboard”, βραβεύει τον Δ.Κατή στο Μπράνσον του Μιζούρη (γνωστό ως ‘the entertainment capital’), στα πλαίσια τών μουσικών βραβείων “Billboard World Song Contest”. Παίρνει το 2ο βραβείο στην κατηγορία «Electronica» με το έργο του «Gathering of the tribes». Το 2011 όμως, το “Billboard” ξαναβραβεύει τον Δημήτρη αυτή τη φορά με το 1ο βραβείο στην ίδια κατηγορία με το έργο του «Running Wild».



Το φθινόπωρο του 2008 περιοδεύει σε όλη την Αμερική από πολιτεία σε πολιτεία γράφοντας τη μουσική στην αρχαία τραγωδία «Βάκχες» του Ευριπίδη και βραβεύεται από την AHEPA, στη Φιλαδέλφεια της Πενσυλβάνια, με το «Βραβείο Ελληνισμού», για την εξαιρετική ποιότητα της μουσικής του. Στη συνέχεια βραβεύεται στο Portland του Maine με το Χρυσό Κλειδί της πόλης από τον δήμαρχο Ed J. Suslovic.



Tην ίδια χρονιά τα βραβεία συνεχίζουν να πέφτουν σα βροχή, το Νοέμβριο, σαρώνει το Χόλιγουντ εκ νέου και πιό δυναμικά. Οι οργανισμοί, Hollywood F.A.M.E Award και ‘Los Angeles Music Awards’ από κοινού τιμούν τον συνθέτη Δημήτρη Κατή ως “Best International Composer 2008”, προσφέροντάς του του «Άστρο του Χόλυγουντ» σε μορφή πλαισιωμένου Βραβείου. Το ίδιο βραβείο έλαβε και ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζίμη Κάρτερ και ο θρύλος της Ροκ, Ρόνι Τζέημς Ντίο.



To ίδιο βράδυ σε άλλη εκδήλωση στις 20 Νοεμβρίου, πάλι στο Χόλιγουντ μερικά τετράγωνα πιο κάτω, πάλι στη «Λεωφόρο της Δόξας», το πάρτι συνεχίζεται. Στην αίθουσα «Τhe Highlands» στο διάσημο Kodak Theater Block, ο συνθέτης παίρνει το 1ο βραβείο «Best Classical / Orchestral artist» από τον οργανισμό “Hollywood Music Awards”.



Το καλοκαίρι του 2008, το «Μορφωτικό Ίδρυμα» της Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών (ΕΣΗΕΑ), τίμησε τον μουσικοσυνθέτη, δημοσιογράφο και μέλος της Ενώσεως, Δ.Κατή, για το διεθνές μουσικό του έργο και τις διεθνείς διακρίσεις, στη γνωστή αίθουσα της ενώσεως, αίθουσα Καρατζά.



Την ίδια χρονιά, ο Δήμαρχος της Πόλης των Αθηνών, Νικήτας Κακλαμάνης τιμά τον Δημήτρη Κατή στο Δημαρχείο προσφέροντάς του τιμητική πλακέτα ως «αναγνώριση για την προσφορά στην προαγωγή του Ελληνικού πνεύματος παγκοσμίως».



Μαζί με την διάσημη Αμερικανίδα δημοσιογράφο RITA COSBY, το 2009. ο Δημήτρης Κατής βραβεύεται από τα ARTEMIS AWARDS του "Ευρω-Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών", στο Ζάππειο Μέγαρο, σε μία πανέμορφη εκδήλωση, στην οποία τότε έγινε και η πρεμιέρα του μουσικού του έργου "300 Spartans". To ίδιο βραβείο είχε λάβει και η πρώην Πρώτη Κυρία των ΗΠΑ και υποψήφια για την Προεδρία, HILLARY CLINTON.

O Πρέσβυς των ΗΠΑ στην Ελλάδα, Daniel V.Speckhard τον βραβεύει με το ειδικό βραβείο μουσικής για το μουσικό του έργο και την καλλιτεχνική του προσφορά μου στον Δυτικό Πολιτισμό, μέσω του Ελληνικού Πνεύματος. Η τελετή έγινε στα πλαίσια του "Ευρω-Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών", στο Ζάππειο. Την Τελετή παρουσίασε η διάσημη Αμερικανίδα δημοσιογράφος Rita Cosby, το καλοκαίρι του 2010 και είναι η 2η κατα σειρά βράβευσής του μετά το 2009, από τον ίδιο οργανισμό.



Τα Ελληνικά Ταχυδρομεία τιμούν τον συνθέτη για το έργο του "300 Σπαρτιάτες" και "Ευρώπη, ύμνος και χρέος" & γενικότερα το διεθνές ορχηστρικό του έργο - μέσω του Ευρω Αμερικανικού Συμβουλίου Γυναικών - με την εκτύπωση 10 έγκυρων Γραμματοσήμων πραγματικής αλλά και συλλεκτικής αξίας.



Γνωστός, επίσης για την πρώτη τηλεοπτική μουσική εκπομπή στη δημόσια τηλεόραση (ΕΡΤ), αφιερωμένη στη ροκ και μεταλ μουσική, τη θρυλική «Μetalmania» 1990-1993 και παρουσιαστής της μουσικής εκπομπής «Star Club» στην ΕΤ2. Γνωστός κι ως «ο άνθρωπος που έβαλε το heavy metal στις οθόνες των σπιτιών μας». Γνωστός και ως δημοσιογράφος 15 χρόνια στην εφημερίδα Απογευματινη και 10 χρόνια στον ραδιοσταθμό Αθήνα 9,84.