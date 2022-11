Η Μάργκοτ Ρόμπι δεν ένιωθε καλή ηθοποιός μέχρι την ταινία «Εγώ η Τόνια»

Η Μάργκοτ Ρόμπι χρειάστηκε κάποια χρόνια για να καταλάβει ότι διαθέτει ταλέντο. Παραλαμβάνοντας το βραβείο «BAFTA: A Life in Pictures» η ηθοποιός είπε ότι μέχρι την ταινία «Εγώ η Τόνια» δεν ένιωθε σίγουρη για το υποκριτικό της ταλέντο.

«"Εγώ, η Τόνια" ήταν η πρώτη φορά που παρακολούθησα μια ταινία και σκέφτηκα: "Εντάξει, είμαι καλή ηθοποιός"», είπε. Ήταν αυτή η αυτοπεποίθηση που την οδήγησε να έρθει σε επαφή με το είδωλό της, τον Κουέντιν Ταραντίνο, πρόσθεσε και σημείωσε ότι η συνεργασία με τον σκηνοθέτη του «Pulp Fiction» ήταν «για μένα στη λίστα των επιθυμιών μου». Το θάρρος της ανταμείφθηκε και τελικά οδήγησε την Ρόμπι να πρωταγωνιστήσει στο «Once Upon a Time in Hollywood» του Ταραντίνο στο ρόλο της Σάρον Τέιτ.

Η Μάργκοτ Ρόμπι είναι η νεότερη ηθοποιός που έλαβε το ειδικό βραβείο «BAFTA: A Life in Pictures». Συνήθως προορίζεται για σκηνοθέτες με δεκαετίες καριέρας, το «BAFTA: A Life in Pictures», ωστόσο τα BAFTA αναγνώρισαν στη Ρόμπι τη συνεισφορά της στον κινηματογράφο σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα καθώς χρονολογείται από το 2013, όταν πρωτοεμφανίστηκε στις ταινίες «The Wolf of Wall Street» και «About Time» καθώς και τη δουλειά της ως παραγωγός μέσω της εταιρείας της LuckyChap Productions.