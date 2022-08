Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 18 Αυγούστου

Με πέντε νέες ταινίες και έξι επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Πρόκειται για το ερωτικό θρίλερ της Νικόλ Γκαρσιά «Εραστές», την κωμωδία «Οδηγός για Ζευγάρια» με ένα εκρηκτικό γυναικείο καστ που απαρτίζουν η Μόνικα Μπελούτσι, η Καρόλ Μπουκέ και η Καρίν Βιάρ, το γαλλικό ριμέικ της ιταλικής φαρσοκωμωδίας «Πού πάω Θεέ μου» (2016) του Τζενάρο Νουνζιάντε, και τις ταινίες «Οι Έρωτες της Αναΐς» της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ, και « Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου».

Ακόμη οι σινεφίλ μπορούν να απολαύσουν τις επανεκδόσεις: Το Δείπνο μου με τον Αντρέ (1981), Οι Γέφυρες του Μάντισον (1995), Υποψίες (1941), Ο Κακός Μπελάς (1973), Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας Άνοιξη (2003), Έχω Δικαίωμα να Ζήσω.

Εραστές: Ένα ερωτικό θρίλερ της Νικόλ Γκαρσιά

Η γνωστή δημιουργός, Νικόλ Γκαρσιά, έχει υπογράψει μερικές από τις πιο ξεχωριστές ταινίες του σύγχρονου γαλλικού σινεμά.

Με επίσημη συμμετοχή στο 77ο Φεστιβάλ Βενετίας, η τελευταία της ταινία είναι ένα καθηλωτικό θρίλερ γύρω από ένα ακραίο ερωτικό τρίγωνο.

Η Λίζα και ο Σιμόν είναι νέοι, ερωτευμένοι και αχώριστοι. Ζουν έντονα τη ζωή τους στο σημερινό Παρίσι, οδηγώντας τον έρωτά τους πολλές φορές στα άκρα. Όταν μια βραδιά θα πάρει μια απρόσμενη και για τους δυο τους τροπή, ο Σιμόν θα αναγκαστεί να εγκαταλείψει άμεσα τη χώρα. Λίγα χρόνια αργότερα, σε ένα νησί του Ινδικού Ωκεανού, οι δρόμοι τους διασταυρώνονται ξανά. Όμως, τίποτα δεν είναι πια ίδιο.

Μία δίνη συναισθημάτων, αμφιβολιών και ριψοκίνδυνων αποφάσεων περιμένει τους πρωταγωνιστές του ερωτικού τριγώνου στην καρδιά της νέας ταινίας της Νικόλ Γκαρσιά, που υπογράφει ένα δυνατό φιλμ νουάρ με τον Πιερ Νινέ (“Yves Saint Laurent”) και τη Στέισι Μάρτιν (“Nymphomaniac”).

Amants

Σκηνοθεσία: Νικόλ Γκαρσιά

Πρωταγωνιστούν: Πιερ Νινέ, Στέισι Μαρτέν, Μπενουά Μαζιμέλ

Διάρκεια: 102 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

Οι Έρωτες της Αναΐς της Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ

H γαλλική παραγωγή «Οι Έρωτες της Αναΐς» έκανε πρεμιέρα ως ειδική εορταστική προβολή για την επέτειο των 60 χρόνων της Εβδομάδας Κριτικής (Semaine de la Critique) στο πρόσφατο Φεστιβάλ Καννών και ήταν υποψήφια για το Prix Louis-Delluc για το καλύτερο ντεμπούτο της χρονιάς. Πρόσφατα κέρδισε το νεοσύστατο βραβείο Best Emerging Filmmaker Award στο Rendez Vous with French Cinema που πραγματοποιείται κάθε χρόνο στο Lincoln Center στη Νέα Υόρκη.

Στην Ελλάδα παρουσιάστηκε στο Φεστιβάλ Γαλλόφωνου Κινηματογράφου παρουσία της σκηνοθέτιδας. Η ταινία συμπεριλήφθηκε στις καλύτερες κυκλοφορίες του πρώτου εξαμήνου του 2022 στις ΗΠΑ για το περιοδικό Hollywood Reporter.

Η Αναΐς είναι τριάντα και άνεργη. Έχει έναν εραστή, αλλά δεν είναι σίγουρη αν τον αγαπά. Συναντά τον Ντανιέλ, που την ερωτεύεται αμέσως. Αλλά ο Ντανιέλ ζει με την Εμιλί, την οποία ερωτεύεται η Αναΐς. Αυτή είναι η ιστορία μιας ανήσυχης νέας γυναίκας και μιας βαθιάς επιθυμίας.

Les Amours D’ Anais/Anais in Love

Σκηνοθεσία: Σαρλίν Μπουρζουά-Τακέ

Πρωταγωνιστούν οι ακαταμάχητες Αναΐς Ντεμουστιέ και Βαλέρια Μπρούνι Τεντέσκι και ο Ντενί Πονταλιντέ από την Comédie Française.

Δείτε το τρέιλερ:

Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου

Βρισκόμαστε στην καρδιά της δεκαετίας του ’70, όπου όλοι έχουν λουλούδια στα μαλλιά και χρωματιστά παντελόνια και ο μικρός Γκρου μεγαλώνει στα προάστεια. Ως φανατικός οπαδός μια ομάδας σούπερ κακών με το όνομα «Vicious 6», ο Γκρου θέλει να γίνει αρκετά κακός ώστε μια μέρα να μπορέσει να γίνει μέλος της ομάδας τους. Ευτυχώς, στην προσπάθειά του να σπείρει το χάος, τον βοηθούν οι μικροί του ακόλουθοι, τα λατρεμένα Minions. Όλοι μαζί, ο Κέβιν, ο Στιούαρτ, ο Μπομπ και ο Όττο, ένα νέο minion με «σιδεράκια» στα δόντια και με την απεριόριστη επιθυμία να είναι αρεστός σε όλους, αναπτύσσουν τις ικανότητές τους καθώς ετοιμάζονται να πειραματιστούν με τα πρώτα τους όπλα και να πραγματοποιήσουν τις πρώτες τους μυστικές αποστολές. Όταν οι «Vicious 6» απομακρύνουν τον ηγέτη τους, τον θρυλικό πολεμιστή Wild Knuckles, ο Γκρου περνάει από συνέντευξη για να γίνει το νεότερο μέλος της ομάδας τους. Όμως αυτή η προσπάθεια δεν πηγαίνει καθόλου καλά (για να το θέσουμε κομψά) και όλα γίνονται πολύ χειρότερα αφού ο Γκρου τους ξεγελάει. Τελικά, θα καταλήξει να γίνει ο ίδιος θανάσιμος εχθρός του απόλυτου κακού. Ενώ όλοι τον καταδιώκουν, ο Γκρου θα στραφεί σε μια απρόσμενη πηγή για πάρει καθοδήγηση. Στον ίδιο τον Wild Knuckles. Εκεί θα ανακαλύψει ότι ακόμα και οι πιο κακοί χρειάζονται μια βοήθεια από έναν φίλο.

Minions: The Rise Of Gru



Σκηνοθεσία: Κάιλ Μπάλντα



Με τις φωνές των: Στιβ Καρέλ, Πιερ Κοφέν, Ταράτζι Π. Χένσον, Ζαν Κλοντ Βαν Νταμ, Ντολφ Λούτγκρεν, Λούσι Λόλες, Ντάνι Τρέχο, Τζούλι Αντριους, Ράσελ Μπραντ, Άλαν Άρκιν, Μισέλ Γιέο.

ΗΠΑ (2022)

Δείτε το τρέιλερ:

«Οδηγός για Ζευγάρια» με τις Μόνικα Μπελούτσι, Καρόλ Μπουκέ και Καρίν Βιάρ

Έξι ζευγάρια επιχειρούν να εξερευνήσουν τις φαντασιώσεις τους και τις κρυμμένες πλευρές της ερωτικής τους ζωής. Από το παιχνίδι ρόλων έως την αποχή, έξι ξεχωριστές ιστορίες με το ίδιο κεντρικό ερώτημα σε μία σπονδυλωτή ταινία σχετικά με την σεξουαλική επιθυμία. Ένα εκρηκτικό γυναικείο καστ που απαρτίζουν η Μόνικα Μπελούτσι, η Καρόλ Μπουκέ και η Καρίν Βιάρ.

Les Fantasmes

Σκηνοθεσία: Νταβίντ Φοενκινός, Στεφάν Φοενκινός

Παίζουν Ντένις Πονταλιντές, Σουζάν Κλεμάν, Νικολά Μπεντό, Σελίν Σαλέτ, Ραμζί Μπεντιά, Αλίς Ταλιονί, Μόνικα Μπελούτσι, Καρόλ Μπουκέ, Ζοζεφίν Ζαπί, Ουίλιαμ Λεμπγκίλ, Καρίν Βιάρ, Ζαν-Πολ Ρουβ.

Διάρκεια: 102 λεπτά



Γαλλία, 2021, Κωμωδία

Δείτε το τρέιλερ:

Πού Πάω Πάλι ο Άνθρωπος;

Ένας δημόσιος υπάλληλος από μικρός ονειρευόταν να δουλέψει για το κράτος και το κατάφερε. Τώρα ζει μία άνετη ζωή και απολαμβάνει τα προνόμια του. Όλα αυτά μέχρι την ημέρα που η κυβέρνηση θα αποφασίσει να καταργήσει την υπηρεσία του.

Γαλλικό ριμέικ της ιταλικής φαρσοκωμωδίας «Πού πάω Θεέ μου» (2016) του Τζενάρο Νουνζιάντε που έκανε επιτυχία στο ιταλικό box office, από τον Ζερόμ Κομαντέρ με τον ίδιο και τη Λετίσια Ντος.

Δείτε το τρέιλερ:

Επανεκδόσεις

Οι Γέφυρες του Μάντισον (1995)

Ο Ρόμπερτ, ένας ταξιδευτής φωτογράφος για το National Geographic διασταυρώνεται τυχαία με την Ιταλοαμερικάνα Φραντζέσκα στην αγροτική Άιοβα. Οι ζωές τους ανατρέπονται, οι ψευδαισθήσεις τους διαλύονται και ζουν έναν έρωτα σπάνιας και συνταρακτικής ομορφιάς.

Το 1995 η Μέριλ Στριπ και ο Κλιντ Ίστγουντ -ο οποίος υπογράφει και τη σκηνοθεσία- συναντιούνται σε μία από τις πιο συγκινητικές κινηματογραφικές ιστορίες αγάπης. Η κλασική ταινία, που γυρίστηκε μέσα σε 36 μέρες στην Αϊόβα, θεωρείται από τις καλύτερες σκηνοθεσίες του Ίστγουντ.

Μαζί με τους Στριπ και Ίστγουντ στο καστ οι Άνι Κόρλεϊ, Βίκτορ Σλέζακ.

Δείτε το τρέιλερ:

Υποψίες (1941)

Με αφορμή τη συμπλήρωση 80 χρόνων από το βραβείο Όσκαρ Α’ Γυναικείου Ρόλου για την Τζόαν Φοντέιν, τη μοναδική απονομή Όσκαρ για ηθοποιό σε ταινία του Χίτσκοκ, το κλασικό ψυχολογικό θρίλερ έρχεται εκ νέου στις οθόνες των θερινών σινεμά σε επετειακή επανέκδοση, με νέα, ψηφιακά επεξεργασμένη κόπια υψηλής ανάλυσης από την Summer Classics.

Ένας γοητευτικός playboy, ο Τζόνι, καταφέρνει να παντρευτεί μια αφελή, πλούσια νεαρή, τη Λίνα, η οποία ανακαλύπτει ότι είναι ψεύτης, τζογαδόρος και απένταρος. Η Λίνα όμως αρχίζει να υποψιάζεται ότι εκτός από αυτά, είναι και δολοφόνος -και ίσως η ίδια να είναι το επόμενο θύμα του.

Με τους Τζόαν Φοντέιν, Κάρι Γκραντ.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Κακός Μπελάς (1973)

Ένα συμβόλαιο θανάτου, ένας νευρωτικός σύζυγος κι ένας σπασμένος σωλήνας. Μια σπάνια επανέκδοση με τον Λίνο Βεντούρα στον ρόλο ενός κυνικού αλλά άτυχου επαγγελματία δολοφόνου που βρίσκει τον μπελά του στο πρόσωπο του Ζακ Μπρελ (ναι, πρόκειται για τον γνωστό βέλγο τραγουδιστή και τραγουδοποιό), ενός απελπισμένου συζύγου σε νευρική κρίση.

Δείτε το τρέιλερ:

Το Δείπνο μου με τον Αντρέ

Ο θεατρικός συγγραφέας Γουάλας Σον και ο σκηνοθέτης Αντρέ συναντιούνται έπειτα από πολλά χρόνια σε ένα γνωστό εστιατόριο της Νέα Υόρκης, και μοιράζονται τα νέα τους. Η συζήτηση που ακολουθεί παρασύρει τους θεατές σε έναν ποταμό ιδεών, σκέψεων, συναισθημάτων και φιλοσοφικών αναζητήσεων, χωρίς να καταλήγει σε εύκολα συμπεράσματα.

Δείτε το τρέιλερ:

Άνοιξη, Καλοκαίρι, Φθινόπωρο, Χειμώνας… Άνοιξη (2003)

Ο Γέρος Μοναχός και ο Νεαρός Μοναχός ζουν σαν ερημίτες σε έναν γαλήνιο ναό που πλέει πάνω σε μία λίμνη. Η ζωή τους ακολουθεί τους ατάραχους ρυθμούς των εποχών, παρότι, όμως, ζουν αποκομμένοι από τα εγκόσμια, δεν μπορούν να αποφύγουν την έλξη της ζωής, με τα πάθη και τα βάσανά της. Κάτω από το άγρυπνο βλέμμα του Γέρου Μονάχου, ο Νεαρός Μοναχός παίρνει ένα σκληρό μάθημα όταν το παιδικό του παιχνίδι γίνεται άσπλαχνο. Στη συνέχεια βιώνει τη δύναμη του πόθου όταν μία νεαρή γυναίκα εισβάλλει στον κλειστό του κόσμο. Ο πόθος του αυτός θα οδήγησε τελικά στην εμμονή και στο έγκλημα. Αλλά ύστερα από την ένταση της άνοιξης και του καλοκαιριού έρχεται το φθινόπωρο, η εποχή της περισυλλογής και τις επανόρθωσης, και τέλος ο χειμώνας, η εποχή της αφύπνισης και του διαφωτισμού.

Η ενηλικίωση ενός μαθητευόμενου μοναχού και ο αέναος κύκλος της ζωής. Ο κύκλος των τεσσάρων εποχών συνθέτουν τον δρόμο που καλείται να διανύσει. Βραβείο Κοινού Φεστιβάλ Σαν Σεμπαστιάν και πολλές συμμετοχές σε φεστιβάλ. Η λυρική ταινία που έκανε γνωστό τον Νοτιοκορεάτη Κιμ Κι-Ντουκ.

Δείτε το τρέιλερ:

Έχω Δικαίωμα να Ζήσω

Η Τζόαν Γκρέιαμ είναι γραμματέας ενός δικηγόρου Στίβεν και παρά το γεγονός ότι ο εργοδότης της είναι ερωτευμένος μαζί της, εκείνη περιμένει τη μέρα της αποφυλάκισης του αγαπημένου της Έντι, ο οποίος εκτίει ποινή για συνέργεια σε ληστεία. Ο Έντι αποφυλακίζεται και είναι αποφασισμένος να ξεφύγει από την παρανομία και να μπει στον ίσιο δρόμο με τη βοήθεια της Τζόαν. Οι δυο τους παντρεύονται, αλλά το στίγμα του εγκληματία τον ακολουθεί. Τον αντιμετωπίζουν με φόβο και προκατάληψη και χάνει τη δουλειά του σχεδόν αμέσως μετά την πρόσληψή του. Παράλληλα, γίνεται ληστεία σε τράπεζα και έξι άνθρωποι σκοτώνονται. Ο υπεύθυνος για τη ληστεία, που είναι πρώην κατάδικος και συγκρατούμενος του Έντι, αφήνει ένα καπέλο με τα αρχικά του Έντι στον τόπο του εγκλήματος.

Ήρωες του Φριτς Λανγκ σε αυτό το νουάρ καταδίωξης που θαυμάζει Μπόνι και Κλάιντ είναι ο Χένρι Φόντα και η Σίλβια Σίντνεϊ.

You Only Live Once (1937)