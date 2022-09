Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 22 Σεπτεμβρίου

Με έξι νέες ταινίες και δύο επανεκδόσεις ξεκινά απόψε η κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζει το θρίλερ της Ολίβια Γουάιλντ «Μην Ανησυχείς Αγάπη μου» και η σουρεαλιστική κωμωδία «Φτερά και Πούπουλα» από πρωτοεμφανιζόμενο σκηνοθέτη Ομάρ Ελ Ζοχάιρι, ο οποίος κέρδισε το Μεγάλο Βραβείο στην Εβδομάδα Κριτικής του Φεστιβάλ Καννών.

«Μην Ανησυχείς Αγάπη μου»: Ένα τολμηρό ψυχολογικό θρίλερ με τη Φλόρενς Πιου και τον Χάρι Στάιλς

Μετά το εξαιρετικό Booksmart, η δραστήρια Ολίβια Γουάιλντ σκηνοθετεί ένα τολμηρό και σαγηνευτικό ψυχολογικό θρίλερ με φόντο την ειδυλλιακή ατμόσφαιρα της Καλιφόρνιας των ‘50s, όπου τίποτα δεν είναι όπως φαίνεται.



Το ερωτικό και μυστηριώδες στοιχείο της ταινίας εκφράζουν ιδανικά οι γοητευτικές ερμηνείες του πρωταγωνιστικού ζεύγους αποτελούμενου από την εκρηκτική Φλόρενς Πιου (Μεσοκαλόκαιρο) και τον λαμπερό ποπ σταρ Χάρι Στάιλς. Το εντυπωσιακό καστ συμπληρώνουν οι Ολίβια Γουάιλντ, Τζέμα Τσαν, Κίκι Λέιν και Κρις Πάιν.

Σύνοψη



Αμερική δεκαετία 1950: Η Άλις (Φλόρενς Πιου) και ο Τζακ (Χάρι Στάιλς) έχουν την τύχη να ζουν σε μία ονειρική κλειστή κοινότητα, που φιλοξενεί τις οικογένειες όσων εργάζονται για ένα πειραματικό και άκρως απόρρητο εγχείρημα. Όσο οι σύζυγοι απασχολούνται με το μυστικό σχέδιο «ανάπτυξης προοδευτικών υλικών», οι γυναίκες περνάνε τον χρόνο τους απολαμβάνοντας μία πολυτελή ζωή χωρίς έγνοιες. Μόνη απαίτηση είναι η διακριτικότητα και η αφοσίωση όλων στο σχέδιο. Όταν η Άλις αντιλαμβάνεται τη νοσηρή φύση της κοινότητας, αρχίζει να απαιτεί εξηγήσεις. Πόσο μακριά είναι διατεθειμένη να φτάσει για να ανακαλύψει τι συμβαίνει σε αυτόν τον παράδεισο;

Σκηνοθεσία: Ολίβια Γουάιλν

Πρωταγωνιστούν: Φλόρενς Πιου, Χάρι Στάιλς, Ολίβια Γουάιλντ, Τζέμα Τσαν, Κίκι Λέιν, Κρις Πάιν, Κέιτ Μπέρλνατ, Ασίφ Αλί.

Δείτε το τρέιλερ:

«Broadway»: Η νέα ταινία του Χρήστου Μασσαλά

Ο δυνατός αθηναϊκός ήλιος και τα χρόνια της κρίσης έχουν ξεθωριάσει τα φανταχτερά χρώματα και την

γυαλάδα των κοστουμιών, που η ομάδα πορτοφολάδων με έδρα τον κινηματογράφο Broadway, χρησιμοποιεί

στα θεάματα που στήνει για να μαζέψει θύματα.



Στο καινούργιο υπερθέαμα-παγίδα όμως, η χημεία μεταξύ παλαιότερων και άρτι αφιχθέντων συντελεστών της ομάδας προκαλεί παρενέργειες. Θα χρειαστεί η παρέμβαση μιας ομάδας drag queens, η μυστηριώδης εμφάνιση του Χρήστου Πολίτη (ο ‘Γιάγκος Δράκος’), η λάμψη της Ελένης Φουρέιρα, το μπρίο του Λάκη Γαβαλά και η μουσική του Gabriel Yared, για να επέλθει η ισορροπία σε αυτό το, φτιαγμένο από στρας και

πολυέστερ, σύμπαν.

Σκηνοθεσία / Σενάριο: Χρήστος Μασσαλάς

Παραγωγή: Αμάντα Λιβανού, Μπερτράν Γκορ, Κρίστιαν Νικολέσκου

Φωτογραφία: Κωνσταντίνος Κουκουλιός

Μοντάζ: Γιώργος Λαμπρινός

Μουσική: Γκάμπριελ Γιάρεντ

Πρωταγωνιστούν: Έλσα Λεκάκου, Φοίβος Παπαδόπουλος, Στάθης Αποστόλου, Ραφάελ Παπάντ, Σαλίμ Ταλμπί, Χρήστος Πολίτης.

Διάρκεια: 97 λεπτά

Έτος παραγωγής: 2021

Χώρες παραγωγής: Ελλάδα, Γαλλία, Ρουμανία

Δείτε το τρέιλερ:

Φτερά και Πούπουλα

Η ζωή μιας οικογένειας αλλάζει ριζικά όταν ο αυταρχικός πατέρας μεταμορφώνεται -κυριολεκτικά- σε κοτόπουλο, έπειτα από ένα μαγικό τρικ σε ένα παιδικό πάρτι. Ξαφνικά, η μητέρα της οικογένειας καλείται να επαναπροσδιορίσει τον ρόλο της και να αναλάβει τα ηνία της οικογένειας.

Κωμωδία, αιγυπτιακής, γαλλικής και ελληνικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Ομάρ Ελ Ζοχάιρι, με τους Σάμι Μπασούνι, Μοχάμεντ Αμπντ Ελ Χαντί, Φαντί Μινά Φαουζί, Ντεμιάνα Νασάρ κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Η Συγκάλυψη

Δανέζικο αστυνομικό θρίλερ. Ένας έμπειρος ντετέκτιβ ανοίγει εκ νέου μια υπόθεση που είχε "παγώσει" για χρόνια, όταν ένα 14χρονο αγόρι συλλαμβάνεται έχοντας στην κατοχή του το διαβατήριο ενός αγνοούμενου άντρα. Πρόκειται για έναν οικογενειάρχη ο οποίος είχε κατηγορηθεί για παιδοφιλία, ωστόσο, έπειτα από εντολές ανωτέρων η διερεύνηση της περίπτωσής του είχε διακοπεί άμεσα. Τώρα, όμως, ο ντετέκτιβ είναι διατεθείμενος να φτάσει ως το τέλος.

The Marco Effect

Αστυνομικό θρίλερ, δανέζικης και γερμανικής παραγωγής του 2021, σε σκηνοθεσία Μάρτιν Ζάντβλιετ, με τους Ούλριχ Τόμσεν, Ζάκι Γιουσέφ, Σόφι Τορπ, Άντερς Μάτιεσεν κ.ά.

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Ντογκτανιάν και οι Τρεις Σωματοφύλακες



Ο νεαρός Ντογκτανιάν ταξιδεύει στο Παρίσι, όπου βρίσκει τον καλύτερό του φίλο και πιστό ακόλουθο - το ποντικάκι Πιπ - και προσπαθεί να πραγματοποιήσει το όνειρό του: να γίνει ένας από τους βασιλικούς Σκύλους Σωματοφύλακες. Η ιστορία ενός σπουδαίου ήρωα που πολέμησε για την τιμή, την αφοσίωση και την φιλία…και επίσης βρήκε αγάπη. Όλοι για έναν και ένας για όλους! Η ταινία είναι μία νέα έκδοση της κλασικής τηλεοπτικής σειράς κινουμένων σχεδίων του ‘80, εμπνευσμένη από το πιο διάσημο μυθιστόρημα του Αλεξάνδρου Δουμά.

Dogtanian and the Three Muskehounds (Μεταγλ.)

Σκηνοθεσία: Τόνι Γκαρσία

Ακούγονται οι:

Διάρκεια: 84 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια



Δείτε το τρέιλερ:

«Το Συνδικάτο»: Μια ταινία δράσης με τον Αντόνιο Μπαντέρας

Ένας από τους τοπ εκτελεστές στο Μαϊάμι, ανακαλύπτει πως η «φαμ φατάλ» αφεντικίνα του εμπλέκεται σε κύκλωμα cybersex trafficking. Αποφασίζει να ρισκάρει τα πάντα για να σώσει ένα νεαρό κορίτσι που έχει πέσει στα δίκτυα της εγκληματικής οργάνωσης για την οποία δούλευε και ο ίδιος μέχρι τότε.

The Enforcer



Σκηνοθεσία: Ρίτσαρντ Χιούζ



Ηθοποιοί: Αντόνιο Μπαντέρας, Κέιτ Μπόσγουορθ, Mojean Aria



Διάρκεια: 90 λεπτά



Είδος ταινίας: Περιπέτεια Δράσης



Δείτε το τρέιλερ:

Avatar (2009) σε επανέκδοση



Η επική περιπέτεια του 2009, και η πιο επιτυχημένη ταινία όλων των εποχών από τον βραβευμένο με Oscar James Cameron, επιστρέφει στους κινηματογράφους στις 22 Σεπτεμβρίου σε remaster έκδοση και σε 4K σε επιλεγμένους κινηματογράφους! Σε σενάριο και σκηνοθεσία του βραβευμένου με Oscar James Cameron, και με πρωταγωνιστές τους Sam Worthington, Zoe Saldaña, Stephen Lang, Michelle Rodriguez και Sigourney Weaver, η ταινία “Avatar” ήταν υποψήφια για εννέα Βραβεία Oscar, συμπεριλαμβανομένων Καλύτερης Ταινίας και Σκηνοθεσίας. Κέρδισε τα βραβεία Καλύτερης Φωτογραφίας, Σχεδιασμού Παραγωγής και Οπτικών Εφέ.

Σκηνοθεσία: Τζέιμς Κάμερον



Ηθοποιοί: Σαμ Γουόρθινγκτον, Ζόε Σαλντάνα, Στίβεν Λανγκ, Μισέλ Ροντρίγκες, Σιγκούρνι Γουίβερ

Διάρκεια: 162 λεπτά

Είδος ταινίας: Επιστημονικής Φαντασίας



Δείτε το τρέιλερ:

Αδελαΐδα σε επανέκδοση

Η πρώτη έγχρωμη ταινία του καινοτόμου Φράντισεκ Βλάτσιλ, βασισμένη στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Βλαντιμίρ Κέρνερ. Μια σφιχτή, στιβαρή και καθηλωτική ταινία. Δύο άνθρωποι σημαδεμένοι από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο, ένας Τσέχος και μια Γερμανίδα από οικογένεια Ναζί, ζουν μια ιστορία αγάπης καταδικασμένη να αποτύχει.

Πρωταγωνιστούν οι Πετρ Τσέπεκ και Έμμα Τσέρνα, Η ταινία προβάλλεται σε ψηφιακά αποκατεστημένη έκδοση και σε συνεργασία με την Εθνική Ταινιοθήκη της Τσεχίας.

Δείτε το τρέιλερ: