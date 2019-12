Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 26 Δεκεμβρίου 2019

Η τελευταία κινηματογραφική εβδομάδα του έτους φεύγει με δύο ταινίες να ξεχωρίζουν, το φιλμ «Βόμβα» με τις Σαρλίζ Θερόν, Νικόλ Κίντμαν και Μάργκο Ρόμπι, αλλά και το ντοκιμαντέρ για τον Παβαρότι, τον τενόρο που έβαλε την όπερα σχεδόν σε όλα τα σπίτια του κόσμου.



Βόμβα



All-star δράμα βασισμένο σε αληθινή ιστορία. Νικόλ Κίντμαν, Σαρλίζ Θερόν και Μάργκο Ρόμπι πρωταγωνιστούν στην ταινία του Τζέι Ρόουτς («Trumbo») που κοντράρεται με την πατριαρχία.



Ακόμη μια ταινία για τη σεξουαλική παρενόχληση, ένα σκάνδαλο που αφορά το τηλεοπτικό σύμπαν και συγκεκριμένα το δίκτυο Fox News και τον ιδρυτή του και διευθύνοντα σύμβουλό του Ρότζερ Έιλς. Η ιστορία επικεντρώνεται στην καταγγελία της παρουσιάστριας Γκρέτσεν Κάρλσον κατά του μεγιστάνα Έιλς, μία κίνηση που ώθησε και άλλες εργαζόμενες στο δίκτυο να την ακολουθήσουν και να τον καταγγείλουν για σεξουαλική παρενόχληση.

Bombshell



Κοινωνικό δράμα, αμερικανικής και καναδικής παραγωγής του 2019, σε σκηνοθεσία Τζέι Ρόουτς, με τους Σαρλίζ Θερόν, Νικόλ Κίντμαν, Μάργκο Ρόμπι, Τζον Λίθγκοου κα.



Δείτε το τρέιλερ:

«Παβαρότι» του Ρον Χάουαρντ



Ντοκιμαντέρ του Ρον Χάουαρντ, που σκιαγραφεί το πορτρέτο του διασημότερου σύγχρονου τενόρου Λουτσιάνο Παβαρότι. Έζησε σαν ροκ σταρ και χάρη σ' αυτόν η όπερα έγινε αναπόσπαστο κομμάτι της ποπ κουλτούρας. Ο μυθικός Ιταλός τενόρος Λουτσιάνο Παβαρότι, 12 χρόνια μετά τον θάνατό του γίνεται το πρόσωπο ντοκιμαντέρ που φέρει την υπογραφή ενός κορυφαίου δημιουργού. Μέσα από το βλέμμα του σκηνοθέτη Ρον Χάουαρντ («Ένας Υπέροχος Άνθρωπος», «Κώδικας Da Vinci») διεισδύουμε στο μουσικό και προσωπικό κόσμο του τενόρου που στιγμάτισε τον πολιτισμό του 20ού αιώνα.



Pavarotti

Ντοκιμαντέρ 2019



Διάρκεια: 114'



Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Ρον Χάουαρντ.



Δείτε το τρέιλερ:

«Και Μετά Χορέψαμε» του Λεβάν Ακίν



Ένας χορευτής και μια χορεύτρια, οι οποίοι είναι από μικροί αφοσιωμένοι στην τέχνη τους, φτάνουν στην πολυπόθητη στιγμή που δοκιμάζονται για μια θέση στην εθνική ομάδα χορού της χώρας τους. Όλα όμως ανατρέπονται όταν στη ζωή τους μπαίνει ένας άλλος χαρισματικός και ιδιόρρυθμος χορευτής, ο οποίος θα τους ωθήσει να φτάσουν στα άκρα και να ρισκάρουν τα πάντα.

And Then We Danced

Δραματική 2019



Διάρκεια: 105'



Γεωργιανή ταινία, σκηνοθεσία Λεβάν Ακίν με τους: Λεβάν Γκεμπαλχιάνι, Μπάχι Λαβισβίλι, Άνα Γιαβακισβίλι.



Δείτε το τρέιλερ:

Μετα-Μορφωμένοι Πράκτορες



Animation με πρωταγωνιστή κατάσκοπο ο οποίος μετατρέπεται κατά λάθος σε πουλί.



Όταν ένα γκάτζετ του Γουόλτερ, επιστημονικού βοηθού του ατρόμητου κατασκόπου Λανς Στέρλινγκ, δυσλειτουργεί με κωμικοτραγικά αποτελέσματα, ο τελευταίος μετατρέπεται σε… περιστέρι. Τώρα όχι μόνον πρέπει να ξαναβρεί την ανθρώπινη μορφή του αλλά και να προστατεύσει τον κόσμο από μια θανάσιμη απειλή.

Spies in Disguise

Animation 2019



Διάρκεια: 101'

Κατάλληλη για όλες τις ηλικίες



Aμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Νικ Μπρούνο, Τρόι Κουέιν.

Δείτε το τρέιλερ:

«Ιστορίες της Επανάστασης» του Τομάς Γκουτιέρεζ Αλέα



Κουβανικό κοινωνικό δράμα του 1960 από τον Τομάς Γκουτιέρεζ Αλέα. Ο διασημότερος κινηματογραφικός εκπρόσωπος της Κούβας διεθνώς, υπογράφει την πρώτη μεγάλου μήκους παραγωγή του ιστορικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου Κούβας. Η αφήγηση της ταινίας κινείται σε τρία επεισόδια της κουβανικής επανάστασης. Έπειτα από σφοδρές οδομαχίες, ένας τραυματισμένος βρίσκει καταφύγιο στο διαμέρισμα ενός ζευγαριού, προκαλώντας έτσι τριγμούς στη σχέση τους. Στη συνέχεια η δράση μεταφέρεται στις μάχες του αντάρτικου και στα ηθικά διλήμματα που οδηγούν στον θάνατο ενός νεαρού, με τον επίλογο να παρουσιάζει τη μάχη της Σάντα Κλάρα, όταν η επανάσταση έφτασε στην ανατροπή του δικτάτορα Μπατίστα.



Historias de la Revolución

Δραματική 1960



Διάρκεια: 81'



Κουβανέζικη ταινία, σκηνοθεσία Τόμας Γκουτιέρεζ Αλέα με τους: Μπερτίνα Ασεβέδο, Ενρίκε Φονγκ, Μπλας Μόρα.