Κινηματογραφικές πρεμιέρες: Ό,τι παίζει στα σινεμά από 9 Ιουλίου 2020

Με πέντε νέες ταινίες, και δύο επανεκδόσεις, ξεκινά απόψε η νέα κινηματογραφική εβδομάδα. Ξεχωρίζουν το μουσικό δράμα «Wild Rose» με την Τζέσι Μπάκλεϊ και «Το Κόλπο του Αιώνα» - Μια αργεντίνικη ταινία, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία. Επίσης, προβάλλονται σε επανέκδοση και νέες ψηφιακές κόπιες, η αριστουργηματική «Δίκη» του Όρσον Γουέλς και «Η Νύχτα του Κυνηγού» του Τσαρλς Λότον, με τον Ρόμπερτ Μίτσαμ, σε έναν αξέχαστο ρόλο.

«Made in Italy» με τους Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον

Ο ηθοποιός Τζέιμς Ντ’ Άρσι κάνει το σκηνοθετικό του ντεμπούτο, στο οποίο πρωταγωνιστούν οι Λίαμ Νίσον και Μάικλ Ρίτσαρντσον, πατέρας και γιος αντίστοιχα στην πραγματική ζωή.

Στη μαγευτική Τοσκάνη βρίσκεται το εξοχικό που έχουν κληρονομήσει ο Ρόμπερτ (Λίαμ Νίσον) με το γιο του Τζακ (Μάικλ Ρίτσαρντσον). Επιχειρώντας να ανακαινίσουν το μισογκρεμισμένο κτήριο και να το επαναφέρουν στην παλιά του αίγλη, θα γνωρίσουν τους ντόπιους κάτοικους της περιοχής, αλλά θα γνωριστούν καλύτερα και μεταξύ τους, βελτιώνοντας έτσι τη σχέση τους, που έως τώρα ήταν σχεδόν ανύπαρκτη. Ο Τζακ θα αναπολήσει τις ευτυχισμένες στιγμές με την μητέρα του ενώ ταυτόχρονα θα ερωτευτεί την όμορφη Νατάλια – τη νεαρή Ιταλίδα σεφ μιας μικρής τρατορίας. Το μέλλον και για τους δύο πλέον δείχνει διαφορετικό και γεμάτο εκπλήξεις.



Σκηνοθεσία: Τζέιμς Ντ’ Άρσι



Ηθοποιοί: Λίαμ Νίσον, Μάικλ Ρίτσαρντσον, Βαλέρια Μπιλέλο, Λίντσεϊ Ντάνκαν



Διάρκεια: 94 λεπτά



Είδος ταινίας: Κωμωδία

Δείτε το τρέιλερ:



«Wild Rose» με την Τζέσι Μπάκλι

Μια μουσική δραματική ταινία του Τομ Χάρπερ με τους Τζέσι Μπάκλι, Σόφι Οκενόντο, Τζούλι Γουόλτερς.

H Ρόουζ-Λιν Χάρλαν είναι μια χαρισματική 23χρονη τραγουδίστρια με δύο ανήλικα παιδιά, που μόλις αποφυλακίστηκε. Το όνειρό της είναι να αφήσει τη Γλασκόβη για το Νάσβιλ, το λίκνο της κάντρι μουσικής, και να γίνει μια πετυχημένη τραγουδίστρια. Η μητέρα της, θέλει να την κρατήσει κοντά της και να αναλάβει τις ευθύνες της, αλλά όταν παρουσιάζεται η ευκαιρία που θα τη φέρει μία ανάσα από το όνειρό της, εκείνη έρχεται αντιμέτωπη με το δίλημμα ανάμεσα στην οικογένεια και την καριέρα.

Δραματική 2018

Διάρκεια: 101'

Αγγλοαμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τομ Χάρπερ με τους: Τζέσι Μπάκλεϊ, Τζούλι Γουόλτερς, Σόφι Οκονέντο, Τζέιμς Χάρκνες.

Δείτε το τρέιλερ:

«Όνειρα στην Καλιφόρνια» με τις Ντακότα Τζόνσον, Τρέισι Έλις Ρος

Μια ιστορία με επίκεντρο τον κόσμο της μουσικής βιομηχανίας του Λος Άντζελες, με ηρωίδα την Γκρέις Ντέιβις (την υποδύεται η Τρέισι Έλις Ρος) μια σούπερ σταρ της οποίας το φωνητικό ταλέντο αλλά και ο υπέρμετρος εγωισμός, έχουν φτάσει στα ύψη.

Η Μάγκι (Ντακότα Τζόνσον) είναι η παραμελημένη προσωπική της βοηθός, η οποία έχει περιοριστεί στο να κάνει καθημερινά θελήματα, χωρίς όμως να έχει εγκαταλείψει το παιδικό της όνειρο, που είναι να γίνει μια μέρα η ίδια μουσική παραγωγός. Όταν ο μάνατζερ της διάσημης τραγουδίστριας (ο ράπερ Ice Cube) παρουσιάζει στην Μάγκι μια εναλλακτική επιλογή που μπορεί να αλλάξει την πορεία της καριέρα της, η Μάγκι και η Γκρέις καταστρώνουν ένα σχέδιο που είναι πιθανό να αλλάξει τις ζωές τους για πάντα.

Η ταινία «Όνειρα στην Καλιφόρνια» μιλάει για τα όνειρα και τις μικρές θυσίες που απαιτούνται. Η ζωή της Μάγκι (Ντακότα Τζόνσον) γυρίζει γύρω από την ντίβα Γκρέις Ντέιβις (Τρέισι Έλις Ρος). Πρόκειται για δύο ασυμβίβαστες και δυναμικές γυναίκες. Η μια ζει γεμάτη όνειρα και προσδοκίες και η άλλη γεμάτη λαμπρές αναμνήσεις και ανασφάλειες. Οι ζωές τους είναι συνδεδεμένες μέσα από τη μουσική και με τα όνειρα της showbiz. Μπορεί μια γυναίκα που έχει περάσει τις μέρες της δόξας της, να καταφέρει να απαγκιστρωθεί από τη σκιά του ένδοξου εαυτού της; Μπορεί ένα ικανό και δραστήριο κορίτσι να εισακουστεί μέσα σε μια ανδροκρατούμενη βιομηχανία;

Συντελεστές:



Σκηνοθεσία Νίσα Γκανάτρα



Πρωταγωνιστούν Ντακότα Τζόνσον, Τρέισι Έλις Ρος, Κέλβιν Χάρισον Τζ., Ice Cube, Ζόι Τσάο, Έντι Ίζαρντ, Μπιλ Πούλμαν, Diplo.



Διάρκεια 115 λεπτά

Δείτε το τρέιλερ:

«Το Κόλπο του Αιώνα» - Μια αργεντίνικη ταινία, η οποία βασίζεται σε αληθινή ιστορία.

Το 2006 στην Αργεντινή μια συμμορία εισβάλλει σε μια τράπεζα και κρατάει 23 ομήρους, σε μια προσπάθεια να αρπάξουν τα εκατομμύρια δολάρια και τα κοσμήματα που κρύβονται στο θησαυροφυλάκιο. Η αστυνομία καταφθάνει και περικυκλώνει την τράπεζα, τα μέσα ενημέρωσης αρχίζουν να μεταδίδουν ζωντανά τις εξελίξεις και οι διαπραγματεύσεις ξεκινούν. Όσο περνούν οι ώρες και οι ληστές δεν παραδίδονται, η αστυνομία παίρνει την παράτολμη απόφαση να κάνει έφοδο. Μόλις, όμως, μπουν στο κτήριο, τους περιμένει μια τεράστια έκπληξη.

El Robo del Siglo



Περιπέτεια 2020

Διάρκεια: 114'

Δείτε το τρέιλερ:

«Ένα Γιατρό Παρακαλώ» του Τριστάν Σεγκελά



Την παραμονή των Χριστουγέννων ο Σερζ είναι ο μόνος διαθέσιμος γιατρός έκτακτης ανάγκης. Χτυπημένος από έναν πόνο στη μέση, θα χρειαστεί τη βοήθεια ενός ντελιβερά, ο οποίος θα οικειοποιηθεί την ιδιότητά του και θα επιχειρήσει να προβεί σε τηλεφωνικά «καθοδηγούμενες» διαγνώσεις.

Docteur?

Κωμωδία 2019

Διάρκεια: 90'

Γαλλική ταινία, σκηνοθεσία Τριστάν Σεγκελά με τους: Μισέλ Μπλαν, Χακίμ Τζεμιλί, Σολέν Ριγκό

Δείτε το τρέιλερ:

Ο Πειρατής Μαυροδόντης και το Μαγικό Διαμάντι

Ταινία κινουμένων σχεδίων βασισμένη στους χαρακτήρες της νορβηγικής σειράς βιβλίων, θεατρικών και τηλεόρασης του Τεριέ Φορμό.

Σύμφωνα με τον θρύλο, το Μαγικό Διαμάντι εκπληρώνει όλες τις ευχές του κατόχου του κάθε φορά που έχει πανσέληνο. Ο κακόβουλος πρίγκιπας της ζούγκλας Μάγκα Καν και η δαιμόνια βασίλισσα του Σιρίμα το έχουν επιτέλους αποκτήσει. Όμως, πριν η σελήνη γεμίσει, ο μικρούλης Μάρκο κλέβει το διαμάντι. Τυφλός από θυμό ο Μάγκα Καν εξαπολύει τους στρατιώτες-πιθήκους του για να εντοπίσουν τον νεαρό ληστή. Ο χαλαρός Πίνκι, εντωμεταξύ, ζει ήρεμα σε ένα χωριό, ενώ η Βερόνικα βαριέται και ονειρεύεται περιπέτειες. Το όνειρο της θα εκπληρωθεί, όταν ο Πειρατής Μαυροδόντης κάνει την εμφάνιση του, αναζητώντας το διαμάντι για να γεμίσει τα σεντούκια του χρυσό και πολύτιμα πετράδια. Ο Πίνκι και η Βερόνικα θα βρεθούν εν πλω μαζί του σε μία αναπάντεχη περιπέτεια προς αναζήτηση του Μαγικού Διαμαντιού.

«Captain Sabertooth and the Magic Diamond» (Μεταγλ.)

Σκηνοθεσία: Ράσμους Α. Σίβερτσεν, Μάριτ Μόουμ Ον

Ακούγονται οι: Αλεξάνδρα Λέρτα, Πηνελόπη Σκαλκώτου, Τζίνη Παπαδοπούλου, Χρήστος Θάνος, Υρώ Λούπη, Σοφία Καψαμπέλη, Αργύρης Παυλίδης, Γιάννης Τσούτσιας, Στέφανος Γεωργόπουλος, Γιώργος Ματαράγκας, Φώτης Πετρίδης, Θανάσης Κουρλαμπάς, Βαγγέλης Ζαπαντιώτης, Ντίνος Σούτης, Μελίνα Κατσακούλη.

Διάρκεια: 82 λεπτά

Είδος ταινίας: Κινούμενα σχέδια

Δείτε το βίντεο:

«Η Νύχτα του Κυνηγού» - Ένα θρίλερ του Τσαρλς Λότον με τον εξαιρετικό Ρόμπερτ Μίτσαμ σε επανέκδοση

Ένας παράφρονας ιεροκήρυκας, δολοφόνος γυναικών, παντρεύεται τη χήρα ενός ληστή τράπεζας, για να ιδιοποιηθεί τα χρήματα της ληστείας. Η μοναδική σκηνοθετική απόπειρα του Τσαρλς Λότον είναι ένα αριστούργημα, που έχει τη μορφή ενός σύγχρονου παραμυθιού με αληθινούς όμως δράκους.



The Night of the Hunter



Θρίλερ 1955



Διάρκεια: 93'



Αμερικανική ταινία, σκηνοθεσία Τσαρλς Λότον με τους: Ρόμπερτ Μίτσαμ, Σέλεϊ Γουίντερς, Λίλιαν Γκις, Πίτερ Γκρέιβς.

Δείτε το τρέιλερ:

«Η Δίκη» του Όρσον Γουέλς

Δραματική ταινία μυστηρίου, γαλλοϊταλικής παραγωγής του 1962, σε σκηνοθεσία Όρσον Γουέλς, με τους Άντονι Πέρκινς, Ζαν Μορό, Όρσον Γουέλς, Άκιμ Ταμίροφ, Ρόμι Σνάιντερ, Αρνόλντο Φοά κ.ά.

Αριστουργηματική διασκευή του κλασικού μυθιστορήματος του Φραντς Κάφκα από τον Όρσον Γουελς. Η κοινότοπη ζωή ενός τραπεζικού υπαλλήλου ανατρέπεται ραγδαία όταν δύο άγνωστοι άντρες έρχονται σπίτι του για να τον συλλάβουν και να τον οδηγήσουν στον ανακριτή, παρότι ο ίδιος δεν έχει κάνει καμία παράνομη πράξη. Τότε εισέρχεται σε ένα δαίδαλο παραφροσύνης, άγχους και φόβου από τον οποίο πασχίζει να απελευθερωθεί.

The Trial

Δείτε το τρέιλερ: