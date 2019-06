Μάικλ Ντάγκλας: Tο κίνημα #MeToo έφερε περισσότερες γυναίκες από ποτέ στην κινηματογραφική βιομηχανία

Ο ηθοποιός, Μάικ Ντάγκλας υποστήριξε για μία ακόμη φορά το κίνημα κατά της σεξουαλικής παρενόχλησης και επίθεσης #MeToo.



Κατά τη διάρκεια συζήτησης με τον συνάδελφό του, Ντάνι ΝτεΒίτο στο συνέδριο «Produced By Conference» στο Λος Άντζελες, ο ηθοποιός Μάικλ Ντάγκλας δήλωσε ότι το κίνημα έχει επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο Χόλιγουντ.



«Το κίνημα #Me Too ήταν εκπληκτικό, καθώς έφερε στη βιομηχανία μας περισσότερες γυναίκες από ποτέ» επεσήμανε ο Μάικλ Ντάγκλας.



«Νομίζω ότι ήρθε ο καιρός να είμαστε ευγενικοί μεταξύ μας. Γνωρίζουμε ότι υπήρξαν κάποια λάθη από πολλούς ανθρώπους ή κάποιους ανθρώπους, αλλά δεν νομίζω ότι είναι ένας μεγάλος πληθυσμός. Νιώθω ότι είναι σημαντικό να θυμόμαστε ότι αγαπάμε όλοι αυτήν τη διαδικασία και ότι είμαστε ευγενικοί μεταξύ μας».



Τον Ιανουάριο του 2018, ο Ντάγκλας κατηγορήθηκε για σεξουαλική παρενόχληση από τη συγγραφέα και δημοσιογράφο, Σούζαν Μπρόντι, η οποία υπήρξε συνεργάτης του τη δεκαετία του ‘80.

Οι κατηγορίες της δημοσιεύτηκαν στο «The Hollywood Reporter» δέκα ημέρες μετά από συνέντευξη του Ντάγκλας στο «Deadline» ο οποίος ανέφερε ότι γνώριζε πως μια πρώην υπάλληλος του σκοπεύει να δημοσιεύσει κατηγορίες σεξουαλικής παρενόχλησης εναντίον του και έσπευσε να τις διαψεύσει προκαταβολικά, παρουσιάζοντας τα γεγονότα από τη δική του πλευρά.



Η Σούζαν Μπρόντι υποστήριξε ότι την εποχή που εργαζόταν στη Stonebridge Productions, εταιρεία παραγωγής του ηθοποιού, δέχθηκε «σεξουαλική παρενόχληση από τον Μάικλ Ντάγκλας και ότι μία φορά αυνανίστηκε μπροστά της».



Ο Ντάγκλας ήταν εκείνος που δημοσίευσε τις καταγγελίες και συνέχισε να τις αρνείται όταν η καταγγέλλουσα τις επανέλαβε στο «The Today Show».



Ο Ντάνι ΝτεΒίτο έκανε αναφορά στους ισχυρισμούς, προσθέτοντας ότι είναι «απαραίτητο να είσαι ανοιχτός» με τους ανθρώπους, με τους οποίους συνεργάζεσαι.



Αναφέρθηκε επίσης σε «άθλια» συμπεριφορά από στελέχη της κινηματογραφικής βιομηχανίας, αλλά δεν πρόσθεσε περαιτέρω λεπτομέρειες.



Ο Μάικλ Ντάγκλας έχει δηλώσει και στο παρελθόν την υποστήριξή του στο κίνημα #MeToo. Μετά τους ισχυρισμούς, εναντίον του ανέφερε: «Υποστηρίζω το #ΜeΤoo κίνημα με όλη μου την καρδιά. Πάντα υποστήριζα τις γυναίκες σε αυτήν τη διαδρομή μου».



