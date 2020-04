Ο Λ.Ντι Κάπριο προσφέρει σε θαυμαστές την ευκαιρία να εμφανιστούν στη νέα ταινία του Σκορσέζε

Ο Λεονάρντο Ντι Κάπριο προσφέρει στους θαυμαστές του τη δυνατότητα να εμφανιστούν μαζί του και με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στην επόμενη ταινία του Μάρτιν Σκορσέζε.



Η ευκαιρία είναι μέρος του All In Challenge, στο οποίο διάσημοι δημοπρατούν εμπειρίες για τη συγκέντρωση χρημάτων για ηλικιωμένους, παιδιά που αντιμετωπίζουν δυσκολίες και εργαζόμενους στην πρώτη γραμμή για την αντιμετώπιση της πανδημίας του κορωνοϊού.



Με ανάρτηση στο Instagram, ο Ντι Κάπριο ανακοίνωσε ότι δίνει σε έναν θαυμαστή την ευκαιρία να υποδυθεί έναν ρόλο στην επερχόμενη ταινία, «Killers of the Flower Moon».



Ο νικητής θα περάσει επίσης μια μέρα στα γυρίσματα με τους Ντι Κάπριο, Ντε Νίρο και Σκορσέζε και θα προσκληθεί στην πρεμιέρα της ταινίας.



Για να συμμετάσχουν στον διαγωνισμό, οι θαυμαστές πρέπει να αναζητήσουν το allinchallenge.com και να κάνουν δωρεά.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ