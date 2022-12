Ο The Weeknd αποκάλυψε ότι έγραψε μουσική για την ταινία «Avatar: The Way of Water»

Ο Καναδός τραγουδιστής και δισκογραφικός παραγωγός The Weeknd ετοιμάζει έκπληξη για τη νέα ταινία της κινηματογραφικής σειράς «Avatar» με τίτλο «The Way of Water».

Ο ιδρυτής της XO Records με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης υπαινίχθηκε τη συμμετοχή του στη συνέχεια της ταινίας του Τζέιμς Κάμερον, κοινοποιώντας μια εικόνα με το λογότυπο της ταινίας και την ημερομηνία κυκλοφορίας, την 16η Δεκεμβρίου.

Στον λογαριασμό της ταινίας στο Twitter επιβεβαιώθηκε η νομιμότητα των αναρτήσεων του The Weeknd με κοινοποίηση. Ο παραγωγός της ταινίας «The Way of Water» Τζον Λαντάου Jon Landau ανέβασε μια φωτογραφία του με τον καλλιτέχνη και τη λεζάντα, «Όπως λένε οι Νάβι, «Zola 'u nìprrte' soaiane Avatar'… Καλώς ήρθατε στην οικογένεια Avatar».

Η ταινία «The Way of Water» είναι η συνέχεια της επικής ταινίας του 2009 με πρωταγωνιστές τους Σαμ Γουόρθινγκτον και Ζόε Σαλντάνα στους ρόλους του Τζέικ Σάλι τον άνθρωπο που άφησε το σώμα του για να γίνει Νάβι στον πλανήτη Πανδώρα και της Νεϊτίρι, πριγκίπισσας των Νάβι.

Η νέα ταινία διαδραματίζεται μία δεκαετία μετά τα γεγονότα της πρώτης με τον Τζέικ και την οικογένεια πέντε παιδιών να εξερευνούν τον πλανήτη και να είναι αντιμέτωποι με αρχαία απειλή που επέστρεψε.