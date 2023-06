Park your Cinema στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος

Το Park your Cinema, η ενότητα υπαίθριων κινηματογραφικών προβολών του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ), συνεχίζεται και τον Ιούλιο και προσκαλεί το κοινό σε αξέχαστες βραδιές κάτω απ' τ' αστέρια στο Ξέφωτο του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος.

Φέτος το καλοκαίρι, στο Park your Cinema προβάλλονται ταινίες για ενήλικες, επιλεγμένες από το Φεστιβάλ Κινηματογράφου Θεσσαλονίκης (ΦΚΘ), που βλέπουν το μέλλον ως μια συναρπαστική βόλτα στο άγνωστο. Παράλληλα, στο Park your Cinema Kids, οι ταινίες που επιλέγει το Παιδικό και Εφηβικό Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου Αθήνας (AΤΗICFF), υπενθυμίζουν σε μικρούς και μεγάλους ότι η μαγεία μπορεί να κρύβεται πίσω από τις φαινομενικά πιο συνηθισμένες ιστορίες. Τα προγράμματα Park your Cinema και Park your Cinema Kids πραγματοποιούνται με ελεύθερη είσοδο χάρη στην αποκλειστική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ).

Το πρόγραμμα προβολών για τον μήνα Ιούλιο, αναλυτικά, έχει ως εξής:

Park your Cinema

Κυριακή 02/07, 21:00, Ξέφωτο

Ready Player One

ΗΠΑ, 2018

Σκηνοθεσία: Στίβεν Σπίλμπεργκ

Βασισμένη στο μυθιστόρημα του Έρνεστ Κλάιν, η ταινία του Στίβεν Σπίλμπεργκ, εκτυλίσσεται στο 2045, όταν ο πλανήτης βρίσκεται στα πρόθυρα της καταστροφής και του χάους. Μια συναρπαστική εφηβική περιπέτεια από τον κορυφαίο μετρ του κινηματογραφικού παραμυθιού.

Κυριακή 09/07, 21.00, Ξέφωτο

Οι άνδρες με τα μαύρα (Men in Black)

ΗΠΑ, 1997

Σκηνοθεσία: Μπάρι Σόνενφελντ

Η ταινία ακολουθεί τα κατορθώματα των πρακτόρων Κέι και Τζέι, μελών ενός άκρως απόρρητου οργανισμού που έχει ιδρυθεί για να μελετά τη δράση των εξωγήινων στη Γη. Μια διασκεδαστική κωμική περιπέτεια επιστημονικής φαντασίας, με απολαυστικό χιούμορ, εντυπωσιακά σκηνικά και πρωτοποριακά, για την εποχή της, ειδικά εφέ, που οδήγησε σε αρκετές κινηματογραφικές συνέχειες.

Κυριακή 16/07, 21.00, Ξέφωτο

ΓΟΥΟΛ*Υ (WALL*E)

ΗΠΑ, 2008

Σκηνοθεσία: Άντριου Στάντον

Μία από τις κορυφαίες ταινίες της Pixar για τη δύναμη της αγάπης και της ελπίδας που φυτρώνει σε ένα μετα-αποκαλυπτικό μέλλον. Η ταινία θα προβληθεί στα αγγλικά με ελληνικούς υπότιτλους. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 21/07, 21.00, Ξέφωτο

Οι Αρειανοί επιτίθενται! (Mars Attacks!)

ΗΠΑ, 1996

Σκηνοθεσία: Τιμ Μπάρτον

Ο Τιμ Μπάρτον αποτίνει έναν ξεκαρδιστικό φόρο τιμής στις ταινίες εισβολής εξωγήινων της δεκαετίας του 1950. Μια sci-fi παρωδία από έναν ευφυή και αγαπημένο σκηνοθέτη που καταφεύγει με τρυφερότητα στις κινηματογραφικές του καταβολές. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Παρασκευή 27/07, 21.00, Ξέφωτο

Playtime

Γαλλία - Ιταλία, 1967

Σκηνοθεσία: Ζακ Τατί

Μια περιήγηση σ' ένα φουτουριστικό Παρίσι, που συντίθεται από ευθείες γραμμές και πολυώροφα κτίρια από γυαλί κι ατσάλι, φαρδιές λεωφόρους και ψυχρούς, τεχνητούς εσωτερικούς χώρους. Μια πρωτοποριακή, πανέξυπνη κωμωδία για τον σύγχρονο άνθρωπο, γυρισμένη από έναν από τους σημαντικότερους Γάλλους σκηνοθέτες.

Park Your Cinema Kids

Σάββατο 01/07, 21:00, Ξέφωτο

Ενκάντο: Ένας Κόσμος Μαγικός (Encanto)

ΗΠΑ, 2021

Σκηνοθεσία: Τζάρεντ Μπους, Μπάιρον Χάουαρντ, Σαρίς Κάστρο Σμιθ

Μια ευτυχισμένη, ασυνήθιστη οικογένεια, η οικογένεια των Μαδριγάλ, ζει, κρυμμένη στα βουνά της Κολομβίας, σε ένα φανταστικό μέρος που λέγεται Ενκάντο. Η μαγεία αυτή του Ενκάντο έχει ως αποτέλεσμα όλα τα παιδιά στην οικογένεια να είναι ευλογημένα με ένα μοναδικό μαγικό δώρο. Όλα εκτός από ένα, την Μίραμπελ. Μια μέρα, όμως, η Μίραμπελ ανακαλύπτει πως η μαγεία της οικογένειάς της βρίσκεται σε κίνδυνο και αποφασίζει πως εκείνη, η μόνη Μαδριγάλ που δεν έχει κάποιο μαγικό χάρισμα, μπορεί να είναι η μοναδική ελπίδα σωτηρίας. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 08/07, 21:00, Ξέφωτο

Ο Κοτολαγός και το Χάμστερ του Σκότους (Hopper et le Hamster des Ténèbres)

Βέλγιο, 2022

Σκηνοθεσία: Μπεν Στάσεν, Μπένζαμιν Μουσκέ

Η ταινία ακολουθεί έναν νεαρό ήρωα γεννημένο μισό κοτόπουλο, μισό λαγό που υιοθετήθηκε από τον βασιλιά Πίτερ, έναν διάσημο λαγο-εξερευνητή. Πρόθυμος να ταιριάξει και να αγαπηθεί παρά τη διαφορετικότητά του, έχει εμμονή με την περιπέτεια… αν και αδέξιος. Όταν ο μεγαλύτερος εχθρός του βασιλείου, ο ίδιος του ο θείος, δραπετεύσει από τη φυλακή και απειλήσει να ανατρέψει τον πατέρα του, ο Κοτολαγός θα ξεκινήσει έναν επικό αγώνα ενάντια στον χρόνο για να τον σταματήσει. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Σάββατο 15/07, 21:00, Ξέφωτο

Βρέχει Κεφτέδες (Cloudy with a Chance of Meatballs)

ΗΠΑ, 2009

Σκηνοθεσία: Κρις Μίλερ, Φιλ Λορντ

Ο Φλιντ Λόκγουντ είναι ένας φιλόδοξος εφευρέτης, όμως όλες του οι δημιουργίες μόνο προβλήματα φέρνουν στη μικρή του πόλη. Κι όμως, ο Φλιντ είναι αποφασισμένος να σχεδιάσει κάτι που θα κάνει τους ανθρώπους ευτυχισμένους. Όταν το τελευταίο του κατασκεύασμα, μια μηχανή που μετατρέπει το νερό σε φαγητό, καταστρέφει κατά λάθος την πλατεία της πόλης, ο Φλιντ θεωρεί ότι η καριέρα του έχει τελειώσει. Μέχρι που κάτι απίστευτο συμβαίνει: ο ουρανός αρχίζει να βρέχει τσίζμπεργκερ! Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 22/07, 21:00, Ξέφωτο

Αστερίξ: Το Μυστικό του Μαγικού Ζωμού (Astèrix: Le Secret de la Potion Magique)

Γαλλία, 2018

Σκηνοθεσία: Λούις Κλισί και Αλεξάντρ Αστιέ

Οι θρυλικοί Γαλάτες επιστρέφουν σ' αυτή τη διασκεδαστική ταινία κινουμένων σχεδίων που σφύζει από δράση, αστείες στιγμές, ατακοδόρικους διαλόγους και ποπ αναφορές καθώς ξετυλίγει μία πρωτότυπη ιστορία που παραμένει πιστή στο πνεύμα των θρυλικών κόμικς των Goscinny και Uderzo, και υπόσχεται να προσφέρει απολαυστικό θέαμα στους νέους και τους παλιότερους φίλους του γαλατικού χωριού. Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά. Η προβολή είναι ειδικά προσαρμοσμένη ώστε να είναι προσβάσιμη σε άτομα με αυτισμό και άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα αισθητηριακής επεξεργασίας.

Σάββατο 29/07, 21:00, Ξέφωτο

Η Οικογένεια του Μεγαλοπατούσα (Bigfoot Family)

Βέλγιο, 2020

Σκηνοθεσία: Τζέρεμυ Ντέγκρουσον, Μπεν Στάσεν

Ο αγαπημένος Μεγαλοπατούσας και η οικογένειά του επιστρέφουν στη μεγάλη οθόνη για μια αξέχαστη περιπέτεια! Η ταινία θα προβληθεί μεταγλωττισμένη στα ελληνικά.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα snfcc.org/ParkyourCinema2023 και στις σελίδες στα social media @SNFCC.