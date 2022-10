Ζόε Σαλντάνα: Μου ζήτησε συγγνώμη ο παραγωγός των Πειρατών της Καραϊβικής

Η ηθοποιός Ζόε Σαλντάνα μίλησε για τη συνάντηση που είχε με τον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ χρόνια μετά από την κακή εμπειρία που είχε κατά τα γυρίσματα της ταινίας «Pirates of the Caribbean: The Curse of the Black Pearl» του 2003.



Η ηθοποιός είπε στο Entertainment Weekly ότι αφού γύρισε την ταινία, που ήταν από τις πρώτες της, «έφυγε χωρίς να έχει αποκομίσει μια θετική εμπειρία από αυτήν συνολικά».



«Ένιωθα σαν να χάθηκα και απλά δεν ένιωθα ότι ήταν καλά», είπε η ηθοποιός.



Αλλά «χρόνια αργότερα», θυμάται η Σαλντάνα, συναντήθηκε με τον παραγωγό Τζέρι Μπρουκχάιμερ, ο οποίος «ζήτησε συγγνώμη που είχα αυτή την εμπειρία, γιατί θέλει πραγματικά όλοι να έχουν μια καλή εμπειρία στα έργα του».



«Αυτό με συγκίνησε πραγματικά - το γεγονός ότι θυμήθηκε ότι το είχα αναφέρει κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου... και ότι ένιωθε υποχρεωμένος να το αναφέρει και να αναλάβει την ευθύνη», είπε η ηθοποιός.



Η Σαλντάνα θυμήθηκε ότι εργαζόταν στην ταινία, η οποία θα γινόταν η πρώτη από τις πέντε στο επιτυχημένο franchise ως την «πρώτη της εμφάνιση σε μεγάλη ταινία του Χόλιγουντ, όπου υπήρχαν τόσοι πολλοί ηθοποιοί και τόσοι πολλοί παραγωγοί και τόσα πολλά μέλη του συνεργείου. Κάναμε γυρίσματα σε διαφορετικές τοποθεσίες και το περιβάλλον δεν ήταν τόσο ευχάριστο μερικές φορές, κατά τις ημέρες των γυρισμάτων», είπε στο EW. «Ήμουν πολύ μικρή και ήταν πολύ μεγάλο όλο αυτό για μένα και οι ρυθμοί ήταν πολύ γρήγοροι», πρόσθεσε.



Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ