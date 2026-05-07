Το μονοπάτι που οδηγεί στο Λος Αντζελες εν όψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2028 έμαθαν οι εθνικές ομάδες υδατοσφαίρισης ανδρών και γυναικών.

Η ΔΟΕ και η World Aquatics οριστικοποίησαν το σύστημα πρόκρισης για τη διοργάνωση, που έχει ιστορική σημασία για το γυναικείο πόλο, που για πρώτη φορά θα έχει δώδεκα ομάδες στο Ολυμπιακό τουρνουά, όσες δηλαδή θα μετάσχουν και στο αντίστοιχο τουρνουά των ανδρών.

Στο σύστημα πρόκρισης επιστρέφουν τα προ-Ολυμπιακά τουρνουά, που είχαν εγκαταλειφθεί προσωρινά το 2024, λόγω του βεβαρυμένου προγράμματος. Τόσο στους άνδρες όσο και στις γυναίκες, τα δώδεκα εισιτήρια θα κατανεμηθούν με τον ίδιο τρόπο.

Αρχικά, οι ομάδες ανδρών και γυναικών των ΗΠΑ προκρίνονται απευθείας, ενώ εισιτήριο παίρνουν η νικήτρια ομάδα του World Cup 2027, οι δύο πρώτες ομάδες του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος του 2027, που θα γίνει στη Βουδαπέστη.

Από εκεί και πέρα, πέντε θέσεις θα δοθούν από τα αντίστοιχα ηπειρωτικά πρωταθλήματα σε Ευρώπη, Αμερική, Ασία, Ωκεανία, Αφρική.

Οι τελευταίες τρεις θέσεις θα κλειδώσουν μέσω του παγκόσμιο προ-Ολυμπιακού τουρνουά, που θα γίνει το 2028.

Να σημειωθεί ότι μπορεί να προκύψει ένα έξτρα εισιτήριο, αν η πρωταθλήτρια Αφρικής, που συνήθως είναι η Νότια Αφρική αποσύρει τη συμμετοχή της.

Αυτό σημαίνει ότι οι εθνικές ομάδες έχουν τέσσερις ευκαιρίες να «τσεκάρουν» το εισιτήριο για το Λος Αντζελες.