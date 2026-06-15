Ένα από τα μεγαλύτερα ταλέντα του ουγγρικού και του παγκοσμίου πόλο κλείνει ο πρωταθλητής Ευρώπης Ολυμπιακός. Η 20χρονη Κάτα Χάιντου, η οποία αποχωρεί από την Ουίπεστ, αναμένεται να συνεχίσει την καριέρα της στον Πειραιά, δυναμώνοντας την περιφερειακή γραμμή των «ερυθρολεύκων».

Παρά το νεαρό της ηλικίας της, η Χάιντου είναι ήδη βασικό στέλεχος της Εθνικής γυναικών της Ουγγαρίας, με την οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας, τον περασμένη Φεβρουάριο, αλλά και στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα και το World Cup του 2025.

Επίσης, έχει στεφθεί πρωταθλήτρια κόσμου στην κατηγορία νέων γυναικών (Κ20), το 2023, αλλά και πρωταθλήτρια Ευρώπης στην κατηγορία νεανίδων (Κ17) την ίδια χρονιά.

Να σημειωθεί ότι παρελθόν από την Ουίπεστ θα αποτελέσει και η άλλη ανερχόμενη σταρ της ουγγρικής υδατοσφαίρισης, η 19χρονη Πάνα Τίμπα, η οποία όμως θα παραμείνει στη Βουδαπέστη, καθώς αναμένεται να μεταπηδήσει στη φιναλίστ του Πρωταθλήματος Βαζούτας.