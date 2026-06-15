Η Αταλάντα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον Μαουρίτσιο Σάρι, ο οποίος αναλαμβάνει την τεχνική ηγεσία της ομάδας του Μπέργκαμο, αντικαθιστώντας τον Ραφαέλε Παλαντίνο.

Ο 67χρονος προπονητής αποχώρησε στο φινάλε της σεζόν από τη Λάτσιο, με την οποία έφτασε ως τον τελικό του Κυπέλλου Ιταλίας, αλλά δεν κατάφερε να εξασφαλίσει εισιτήριο για τις ευρωπαϊκές διοργανώσεις της επόμενης χρονιάς.

Η Αταλάντα, αντίθετα, καταλαμβάνοντας την έβδομη θέση της Serie Α, πήρε την πρόκριση για το Conference League της νέας περιόδου, χωρίς όμως να παρουσιάσει το ανταγωνιστικό πρόσωπο, στο οποίο είχε συνηθίσει τους φίλους της τα τελευταία χρόνια, υπό τις οδηγίες του Τζιανπιέρο Γκασπερίνι.

Αφού πέρασε πολλά χρόνια στους πάγκους ομάδων χαμηλότερων κατηγοριών, ο Σάρι «έφτιαξε» το όνομά του κατά την τριετή θητεία του στη Νάπολι (2015-18), δημιουργώντας μία ομάδα που έπαιξε πολύ ωραίο ποδόσφαιρο, χωρίς πάντως να κατακτήσει τίτλους.

Στη συνέχεια πήγε στην Τσέλσι, με την οποία πανηγύρισε το Europa League του 2019, και ένα χρόνο αργότερα, ανέλαβε τη Γιουβέντους, με την οποία αναδείχθηκε πρωταθλητής Ιταλίας, αλλά απολύθηκε τον Αύγουστο του 2020, μετά τον αποκλεισμό από τη Λυών στη φάση των «16» του Champions League.