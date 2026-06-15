Μια απολαυστική και ιδιαίτερα ειλικρινή συνέντευξη παραχώρησε η Δωροθέα Μερκούρη στην εκπομπή «Πρωινό», όπου μίλησε για τη σχέση της με τον χρόνο, την προσωπική της ζωή και τα μυστικά που τη βοηθούν να διατηρεί τη θετική της διάθεση.

Το πρώην μοντέλο παραδέχτηκε πως δεν της αρέσει η ιδέα του να μεγαλώνει, ωστόσο αισθάνεται ότι βρίσκεται σε μια πολύ καλή περίοδο της ζωής της.

«Σίγουρα δεν μου αρέσει να σκέφτομαι ότι θα μεγαλώσω. Ακόμα δεν έχω μπει σε αυτό, γιατί βλέπω ότι καλά τα πάω. Τα πάω καλά, γιατί είμαι μόνη μου καταρχάς και γιατί δεν έχω κάποιον να με ζαλίζει πρωί πρωί, γιατί ζαλίζουν και λίγο οι άνδρες, να πούμε την αλήθεια. Σας αγαπάμε, αλλά εντάξει, το παρακάνουν, ειδικά οι μεσογειακοί άνδρες», δήλωσε με χιούμορ.

Η ίδια τόνισε πως η αισιοδοξία και η θετική στάση απέναντι στη ζωή αποτελούν τα βασικά «όπλα» της απέναντι στον χρόνο.

«Κρατάω την παιδικότητά μου, το χιούμορ μου. Προσπαθώ να έχω στιγμές που θα γελάσω μέσα στη μέρα, να συναντώ ανθρώπους που είναι πολύ χαμογελαστοί, παρόλο που ξέρουν τι γίνεται και δεν είναι στον κόσμο τους. Το χιούμορ μου και η αντιμετώπιση της ζωής με κρατάει φρέσκια», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η Δωροθέα Μερκούρη έχει επιλέξει τα τελευταία χρόνια να κρατά χαμηλούς τόνους στην προσωπική της ζωή, ενώ με τις δηλώσεις της απέδειξε για ακόμη μία φορά ότι αντιμετωπίζει τα πάντα με αυθεντικότητα, αυτοσαρκασμό και αισιοδοξία.

Govastiletto.gr – Δωροθέα Μερκούρη: Η γνωριμία και ο έρωτας με τον πρώην σύζυγό της, Ward Stegerhoek