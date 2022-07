Ήξερες ότι η Μάντσεστερ Σίτι σκοράρει συνέχεια όταν παίζει με τη Λίβερπουλ;

Σήμερα στις 19:00 ο μεγάλος τελικός του Community Shield

114 χρόνια πριν, η ποδοσφαιρική ομοσπονδία της Αγγλίας δημιούργησε το Τσάριτι Σιλντ, έναν επίσημο αγώνα φιλανθρωπικού χαρακτήρα στον οποίο τα έσοδα από τα εισιτήρια μοιράζονταν σε κοινωφελείς σκοπούς. Ο αγώνας είναι πάντα ο πρώτος της νέας σεζόν αναφορικά με τις ομάδες που συμμετέχουν στην πρώτη κατηγορία και σε αυτόν αναμετρώνται η κάτοχος του περσινού πρωταθλήματος με την κάτοχο του περσινού Κυπέλλου. Αν κάποια ομάδα έχει κάνει το Double, τότε ο αγώνας γίνεται ανάμεσα στην πρώτη και τη δεύτερη του πρωταθλήματος. Μέσω αυτής της διαδικασίας, προέκυψε το σημερινό ζευγάρι ανάμεσα στην Κυπελλούχο Λίβερπουλ και την πρωταθλήτρια Μάντσεστερ Σίτι στον τελικό του Community Shield όπως λέγεται τα τελευταία χρόνια. Το ζευγάρι δηλαδή που κυριαρχεί ποδοσφαιρικά στην Αγγλία εδώ και καιρό, αποτελώντας μια εξέλιξη του Τσέλσι-Μάντσετερ Γιουνάιτεντ την δεκαετία του 2000, ή αυτού της Άρσεναλ με την Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ λίγο νωρίτερα.

Το ρόστερ βγαλμένο από Video Game και τα συνεχή ματς με γκολ

Όταν σε μια ομάδα που κατέκτησε το πρωτάθλημα πέρσι με εμφατικό τρόπο και μυθική ανατροπή στην τελευταία αγωνιστική προσθέσεις το πιο καυτό όνομα της αγοράς στην ηλικία του (Έρλινγκ Χάλαντ), ένα από τα πιο ποιοτικά χαφ του πρωταθλήματος (Κάλβιν Φίλιπς), μαζί με την πιθανότητα αγοράς ενός εκ των πιο ελπιδοφόρων ακραίων αμυντικών ( Mαρκ Κουκουρέγια) οι κινήσεις θυμίζουν μεταγραφικό παζάρι σε Video Game. Από την άλλη η Λίβερπουλ ενισχύθηκε με τον 23χρονο επιθετικό Ντάρβιν Νούνιεζ έχοντας πουλήσει τον Μανέ στην Μπάγερν. Τι συμβαίνει τα τελευταία χρόνια όταν αναμετρώνται μεταξύ τους η Λίβερπουλ με την Μάντσεστερ Σίτι; Η απάντηση είναι ξεκάθαρη. Γκολ. Πολλά γκολ. Από τα τελευταία 9 μεταξύ τους παιχνίδια, τα 7 ήταν στο G/G και Over, τα 8 στο G/G και μόλις το 1 ήταν Over με No Goal. Η Σίτι σκοράρει ανελλιπώς κόντρα στη Λίβερπουλ για 9 συνεχόμενα παιχνίδια. Στo Pamestoixima.gr προσφέρεται πλήθος επιλογών αναφορικά με το Goal/No Goal, το Over/Under αλλά τον ακριβή αριθμό των γκολ.