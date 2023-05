Ο ημιτελικός Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης με αποδόσεις που δεν έχεις ξαναδεί στα καταστήματα ΟΠΑΠ

Αμέτρητες αγορές από το Πάμε Στοίχημα για σκόρερ, κάρτες, κόρνερ, οφσάιντ και δοκάρι

Η Ίντερ πήρε την πρόκριση για τον τελικό του Champions League και σήμερα περιμένει να μάθει την αντίπαλό της.

Στις 22:00 αρχίζει ο ημιτελικός ανάμεσα στη Μάντσεστερ Σίτι και τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ισόπαλη με 1-1 έληξε η πρώτη αναμέτρησή τους στο «Μπερναμπέου». Όποια ομάδα κερδίσει απόψε θα πάρει το εισιτήριο για τον τελικό που θα διεξαχθεί το Σάββατο 10 Ιουνίου στην Κωνσταντινούπολη. Με νέα ισοπαλία θα λύσουν τις διαφορές τους στην παράταση και αν χρειαστεί στα πέναλτι.

Αμέτρητες αγορές σε σούπερ αποδόσεις προσφέρει το Πάμε Στοίχημα στον ημιτελικό του Champions League, Μάντσεστερ Σίτι-Ρεάλ Μαδρίτης. Αποδόσεις τόσο υψηλές που δεν θα το πιστεύεις μέχρι να παίξεις!

Ο παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Δείτε ορισμένες από τις επιλογές που προσφέρονται στα καταστήματα ΟΠΑΠ για τον αποψινό ημιτελικό:

Πρόκριση

Πρώτος παίκτης που θα σκοράρει

Παίκτης που θα σκοράρει και θα κερδίσει η ομάδα του

Τελευταίος σκόρερ

Πρώτο γεγονός στον αγώνα

Πολλαπλά Σκορ Αγώνα

Πλάγια άουτ πρώτου ημιχρόνου

Συνολικά οφσάιντ

Συνολικά ελεύθερα από το τέρμα

Ομάδα με τα περισσότερα κερδισμένα πλάγια άουτ

Λεπτό επόμενου γκολ

Δοκάρι

Παίκτης που θα δεχτεί κόκκινη κάρτα

Συνολικές κάρτες αγώνα

Παίκτης που θα δεχτεί κάρτα

Μεγάλα παιχνίδια αύριο στα ημιτελικά του Europa League

Αύριο γίνονται οι αγώνες ρεβάνς της ημιτελικής φάσης των άλλων δύο Κυπέλλων Ευρώπης.

Η πρόκριση είναι ανοιχτή σε όλα τα ζευγάρια.

Στο Europa League η Σεβίλλη παίζει με τη Γιουβέντους και η Λεβερκούζεν με τη Ρόμα. Ισόπαλη με 1-1 έληξε η πρώτη αναμέτρηση της Γιουβέντους με τη Σεβίλλη, ενώ η Ρόμα κέρδισε με 1-0 τη Λεβερκούζεν.

Στο Conference League η Βασιλεία υποδέχεται τη Φιορεντίνα και η Άλκμααρ φιλοξενεί τη Γουέστ Χαμ. Στους πρώτους ημιτελικούς επικράτησαν με 2-1 η Βασιλεία και η Γουέστ Χαμ.

Ειδικά στοιχήματα για το Final Four της Euroleague

Η αντίστροφη μέτρηση έχει ξεκινήσει για το Final Four της Euroleague. Την Παρασκευή στο Κάουνας γίνονται οι δύο ημιτελικοί Ολυμπιακός-Μονακό και Μπαρτσελόνα-Ρεάλ Μαδρίτης.

Πολλά ειδικά στοιχήματα προσφέρει το Πάμε Στοίχημα για το Final Four, ανάμεσά τους και αυτά για τον νικητή της διοργάνωσης, την ακριβής πρόβλεψη κατάταξης στο Final Four, τον νικητή-διπλή ευκαιρία, τους Over/Under αγώνες που θα κριθούν μετά από παράταση, την καλύτερη επίθεση, τον MVP του Final Four, τον παίκτη με τα περισσότερα εύστοχα τρίποντα/ριμπάουντ/ασίστ.

To Πάμε Στοίχημα προσφέρει και το PlayBall*, το δωρεάν παιχνίδι προβλέψεων, μέσω της εφαρμογής ΟPAP Store App. Με το PlayBall προβλέπεις σωστά τα αποτελέσματα των αγώνων των κορυφαίων ποδοσφαιρικών διοργανώσεων, κερδίζεις βαθμούς και διεκδικείς ένα ταξίδι για να δεις από κοντά την Εθνική Μπάσκετ στο Παγκόσμιο στην Ασία και κάθε μήνα ένα iPhone 14 και μια τηλεόραση Samsung 55’.

