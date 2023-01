Αλ Χιλάλ/Αλ Νασρ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1: Live η μονομαχία των Ρονάλντο-Μέσι στη Σαουδική Αραβία

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα στο «King Fahd International Stadium» του Ριάντ η 37η μονομαχία ανάμεσα στον Κριστιάνο Ρονάλντο και τον Λιονέλ Μέσι, των δύο κορυφαίων ποδοσφαιριστών τα τελευταία χρόνια στο παγκόσμιο ποδοσφαιρικό στερέωμα.

Ο Πορτογάλος ως αρχηγός μίας μικτής ομάδας Αλ Χιλάλ-Αλ Νασρ (RIYADH ST XI) κάνει ντεμπούτο του στη Σαουδική Αραβία στη φιλική αναμέτρηση με την Παρί Σεν Ζερμέν του Λιονέλ Μέσι, με τον οποίο βρίσκεται και πάλι αντίπαλος.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το παιχνίδι δεν έχει τηλεοπτική κάλυψη.

Έχουν περάσει σχεδόν 15 χρόνια από τότε που οι δύο κορυφαίοι ποδοσφαιριστές συναντήθηκαν για πρώτη φορά. Ήταν στην ημιτελική φάση του Champions League, στις 23/04/2008, όταν Μπαρτσελόνα και Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ ολοκλήρωσαν τη μεταξύ τους συνάντηση χωρίς γκολ (η Γιουνάιτεντ νίκησε με 1-0 στη ρεβάνς). Ήταν και το μοναδικό μεταξύ τους παιχνίδι χωρίς σκορ. Εκείνη τη φορά η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ προκρίθηκε και κέρδισε τον τελικό της Μόσχας κόντρα στην Τσέλσι.

Η 36η φορά που οι δύο τους βρέθηκαν αντίπαλοι πριν το σημερινό παιχνίδι, ήταν σχεδόν δύο χρόνια πριν, στις 8/12/2020, στη φάση των ομίλων του Champions League, όταν η Γιουβέντους νίκησε με 3-0 στη Βαρκελώνη την Μπαρτσελόνα, με τον Κριστιάνο Ρονάλντο να σκοράρει δύο φορές (13’ και 52’).

Συνολικά, στους 36 μεταξύ τους αγώνες, ο Κριστιάνο Ρονάλντο σημείωσε 21 γκολ και ο Μέσι σημείωσε 22 γκολ. Ο Αργεντινός κέρδισε 16 φορές, ο Πορτογάλος κέρδισε 11 φορές και εννέα παιχνίδια δεν είχαν νικητή. Από τα 36 ματς, οι 18 αγώνες ήταν στη LaLiga, 6 στο Champions League, 5 στο Copa del Rey, 5 στο Ισπανικό Σούπερ Καπ και 2 σε διεθνή φιλικά.

Αποθέωση για τον Κριστιάνο Ρονάλντο

Στο σημερινό ματς ο Κριστιάνο Ρονάλντο πραγματοποιεί το ντεμπούτο του στη Σαουδική Αραβία, μετά τη μεταγραφή του στην Αλ Νασρ.

Όπως είναι φυσικό μόλις έκανε την εμφάνισή του ο Πορτογάλος αστέρας στο «King Fahd International Stadium» για το καθιερωμένο ζέσταμα επικράτησε πανδαιμόνιο, με τον κόσμο να αποθεώνει τον Ρονάλντο.

Σε ό,τι αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι η Παρί Σεν Ζερμέν άνοιξε το σκορ μόλις στο 3ο λεπτό: Σκόρερ των Γάλλων ο Λιονέλ Μέσι, ο οποίος βρήκε δίχτυα με κοντινό πλασέ, μετά την ασίστ του Νεϊμάρ, δίνοντας το προβάδισμα στην ομάδα του.

Αλ Χιλάλ/Αλ Νασρ-Παρί Σεν Ζερμέν 0-1

Γκολ: 3' Μέσι

Κίτρινες:

Κόκκινες:

Αλ Χιλάλ/Αλ Νασρ (Ρούντι Γκαρσιά): Οσπίνα, Αλ Μπολεαχί, Αλ Μπουραΐκ, Αλ Τζουβάιρ, Κουέγιαρ, Γκονζάλες, Ιγκάλο, Κόναν, Μαρεγκά, Ταλίσκα, Κριστιάνο Ρονάλντο.

Παρί Σεν Ζερμέν: Νάβας, Χακιμί, Μαρκίνιος, Ράμος, Μπερνάτ, Ρουίθ, Σολέρ, Σάντσες, Νεϊμάρ, Μέσι, Εμπαπέ

RONALDO vs MESSI!!! A Saudi All-Star XI made up of players from Al Nassr and Al Hilal takes on PSG in a friendly and the TWO FOOTBALL GREATS will face off once again! Who will come out on top? 🐐🐐 pic.twitter.com/4wFSeELNuj