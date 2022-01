Γκρίνγουντ: Η σύντροφος του τον κατηγορεί για ξυλοδαρμό με ματωμένες φωτογραφίες

Το μοντέλο Χάριετ Ρόμπσον προχώρησε σε μία σοκαριστική αποκάλυψη, καθώς δημοσίευσε βίντεο και φωτογραφίες της γεμάτη αίματα και μώλωπες, κατηγορώντας τον Μέισον Γκρίνγουντ, της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ για κακοποίηση και ξυλοδαρμό.

Το ζευγάρι είναι μαζί από το 2019, ωστόσο η Χάριετ Ρόμπσον αποκάλυψε πως το τελευταίο διάστημα οι δυο τους δεν τα πάνε και ιδιαίτερα καλά, με αποτέλεσμα ο άσος των «κόκκινων διαβόλων» να ξεσπά πάνω της.

Μάλιστα, οι φωτογραφίες που ανήρτησε στον προσωπικό της λογαριασμό σοκάρουν, καθώς την δείχνουν σε τραγική κατάσταση.

MASON GREENWOOD WTF HAVE YOU DONE ??? pic.twitter.com/7lbYhgWQyT — Finn🇮🇸 (@IcecoldMartial) January 30, 2022

Πήρε άμεσα θέση η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ

«Για όσους θέλουν να ξέρουν τι στην πραγματικότητα κάνει σε μένα ο Μέισον Γκρίνγουντ», ανέφερε χαρακτηριστικά στα social media το νεαρό μοντέλο.

Ο Γκρίνγουντ δεν έχει ακόμη απαντήσει στους ισχυρισμούς της συντρόφου του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ή μέσω κάποιας δήλωσης. Πολλοί οπαδοί της Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ πάντως έχουν ζητήσει την τιμωρία του για τις ενέργειές του, τονίζοντας ότι θα πρέπει να οδηγηθεί στη φυλακή, όπως ο αμυντικός της Μάντσεστερ Σίτι, Μπέντζαμιν Μεντί, που καταδικάστηκε σε υπόθεση βιασμού.

Audio recording of Mason Greenwood forcing himself onto his ex girlfriend Harriet Robson. Mature content warning ⚠️ pic.twitter.com/q95rbQXKq9 — Football Report (@FootballReprt) January 30, 2022

Από την πλευρά της η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ εξέδωσε ανακοίνωση, σύμφωνα με την οποία: «Γνωρίζουμε για τις εικόνες και τις κατηγορίες που κυκλοφορούν στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Δεν θα κάνουμε περαιτέρω σχόλια μέχρι να εξακριβωθούν τα γεγονότα. Η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ καταδικάζει τη βία κάθε είδους».

Tον έκαναν unfollow στο Instagram οι συμπαίκτες του

Το συμβάν έγινε γνωστό και στους υπόλοιπους συμπαίκτες του 20χρονου μεσοεπιθετικού. Μάλιστα, ορισμένοι εξ αυτών, όπως Κριστιάνο Ρονάλντο, Νταβίντ Ντε Χέα, Έντινσον Καβάνι και Πολ Πογκμπά έκαναν unfollow τον Άγγλο άσο στο Ιnstagram.

Cristiano Ronaldo, David De Gea and Paul Pogba have unfollowed Mason Greenwood on both Instagram and Twitter. pic.twitter.com/2JLGyIEkGK — Albanus 10 (@Kiswili_10) January 30, 2022

