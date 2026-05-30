Το θέμα της μεταγραφής του Τιάγκο Αλμάδα από την Ατλέτικο Μαδρίτης στη Ρίβερ Πλέιτ βρίσκεται σε εξέλιξη και απασχολεί τους φίλους του ποδοσφαίρου, στη Νότια Αμερική.

Σύμφωνα με την «Diario Olé», πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσημη συνάντηση μεταξύ της διοίκησης της Ρίβερ Πλέιτ και των εκπροσώπων του παίκτη. Ο αθλητικός διευθυντής του Συλλόγου και ο Έντσο Φραντσέσκολι, μίλησαν απευθείας με τον Αργεντινό μέσο και τον ατζέντη του για να συζητήσουν τους όρους μιας μεταγραφής αυτό το καλοκαίρι.

Η συμφωνία παραμένει ανοιχτή, αλλά το ενδιαφέρον έχει αναβαθμιστεί και δεν αποκλείεται η μετακίνηση να ολοκληρωθεί.

Πάντως, με συμβόλαιο στην Ατλέτικο Μαδρίτης έως τις 30 Ιουνίου 2030, η Ρίβερ Πλέιτ θα πρέπει να κάνει μια πειστική προσφορά για τον διεθνή άσο στους «ροχιμπλάνκος».