Προκριματικά Ευρωμπάσκετ 2021: Ελλάδα-Βουλγαρία 40-34 (Ημίχρονο)

Σε εξέλιξη βρίσκεται αυτήν την ώρα (ΕΡΤ Sports HD) στο «Δημήτρης Τόφαλος» της Πάτρας το εναρκτήριο παιχνίδι της Εθνικής ανδρών στα προκριματικά του Ευρωμπάσκετ 2021.

Πιο συγκεκριμένα η «γαλανόλευκη» υποδέχεται τη Βουλγαρία, με στόχο φυσικά την κατάκτηση του ροζ φύλλου.

Όλοι οι παίκτες που έχουν κληθεί για το πρώτο «παράθυρο» βρίσκονται στη διάθεση του Ομοσπονδιακού τεχνικού Θανάση Σκουρτόπουλου.

Η Εθνική μας διεκδικεί την πρόκριση στο Ευρωμπάσκετ του 2021 με ένα νέο γκρουπ παικτών, με ένα σύνολο δηλαδή που βγαίνει από μία δεξαμενή 30-35 παικτών.

O αγώνας με τη Βουλγαρία είναι ο πρώτος της Εθνικής από την ημέρα που είπε «αντίο» ο έως τότε αρχηγός της «επίσημης αγαπημένης» Γιάννης Μπουρούσης.

Απών από το ματς με τη Βουλγαρία είναι ο Νίκος Γκίκας, λόγω του τραυματισμού του στον αντίχειρα στον αγώνα της ΑΕΚ με την Μπαντίρμα.

Ο Έλληνας γκαρντ ακολουθεί θεραπευτική αγωγή και δεν αγωνίστηκε στον τελικό Κυπέλλου Ελλάδας την περασμένη Κυριακή (16/2) στην Κρήτη.

Ο Γιάννης Αγραβάνης και Γιώργος Καλαϊτζάκης είναι οι δύο «μικροί» της Εθνικής Ανδρών και μετρούν αντίστροφα για τον αγώνα τους με τους «μεγάλους».

Εκτός βρίσκονται οι Έλληνες διεθνείς που αγωνίζονται σε ομάδες που συμμετέχουν στη Euroleague και στο ΝΒΑ.

Διαιτητές του αγώνα είναι οι Σεργκέι Ζάστσκουκ (Ουκρανία), Βλάντιμιρ Γέφτοβιτς (Σερβία) και Πετρ Χρούσα (Τσεχία).

Το πρώτο δεκάλεπτο έκλεισε με την Εθνική μας να προηγείται με 19-17 σε ένα ματς, όπου μέχρι στιγμής κυριαρχεί η αστοχία και βλέπουμε κακό μπάσκετ.

Well... that's one way to start a basketball game! 💣💥#EuroBasket | @HellenicBF 🇬🇷



📺 https://t.co/4gh8fctysX pic.twitter.com/CzqYnuAaqa