Έφαγε... «Χ» ο Μασκ και κατέβασε την πινακίδα από το κτήριο του Twitter!

Η πινακίδα «Χ» που ξεσήκωσε θύελλα αντιδράσεων στις ΗΠΑ, απομακρύνθηκε από τα κεντρικά γραφεία του Twitter, με τον Ίλον Μασκ να κάνει λόγο για «αναρχία»!

Η εντυπωσιακή για κάποιους αλλά και ενοχλητική για άλλους πινακίδα «X», τοποθετήθηκε στην κορυφή του κτιρίου νωρίτερα αυτή την εβδομάδα. Οι κάτοικοι της περιοχής δεν έκρυψαν από την πρώτη στιγμή την ενόχλησή τους από το έντονο φως που εισχωρεί μέσα από τα παράθυρα των σπιτιών τους.

Τα προβλήματα για τον Μασκ δεν σταμάτησαν μόνο στην ενόχληση των γειτόνων του. Αξιωματούχοι του Σαν Φρανσίσκο τόνισαν ότι η αντικατάσταση γραμμάτων ή συμβόλων σε κτίρια ή η τοποθέτηση πινακίδας πάνω σε ένα κτίριο, απαιτεί άδεια για λόγους σχεδιασμού και ασφάλειας.

