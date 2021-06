Tell Me Why: Εντελώς δωρεάν για όλους τους χρήστες PC και Xbox

Από σήμερα και για όλο τον Ιούνιο, το παιχνίδι της Dontnod, Tell Me Why [review], θα είναι διαθέσιμο εντελώς δωρεάν. Η εταιρεία για να τιμήσει το "Pride Month 2021" δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους χρήστες PC και Xbox One / Xbox Series X|S να προσθέσουν το παιχνίδι στη συλλογή τους μέχρι τέλος του μήνα και να το κρατήσουν για πάντα.



Ο τίτλος χωρίζεται σε 3 chapters και μπορεί να βρει κάποιος εντελώς δωρεάν και τα τρία αυτά κεφάλαια μέσω του Microsoft Store / Xbox Store.



O πρωταγωνιστής του παιχνιδιού, ο Tyler Ronan, είναι διεμφυλικός και η εταιρεία δημιούργησε αυτόν τον χαρακτήρα με τη βοήθεια της ΛΟΑΤΚΙ ομάδας, GLAAD.



H Dontnod έχει δημιουργήσει στο παρελθόν τίτλους όπως το Life is Strange, το οποίο έχει πολλές ομοιότητες με το Tell Me Why, αλλά και άλλα παιχνίδια όπως το Vampyr.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης