The Last of Us Part I: Κυκλοφόρησε το συγκλονιστικό πρώτο τρέιλερ για το remake που έρχεται σε PS5 και PC

Κυκλοφόρησε και επίσημα από τη Naughty Dog το πρώτο τρέιλερ για το remake του πρώτου τίτλου The Last of Us. Στο παρακάτω τρέιλερ θα ρίξουμε μια πρώτη ματιά στο The Last of Us Part I, όπως θα ονομάζεται, το οποίο θα κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου για το PS5.



Το παιχνίδι αναπτύχθηκε εκ νέου για την κονσόλα της νέας γενιάς της Sony, βασιζόμενο πάντα στο αρχικό υλικό, με εντελώς ανανεωμένα γραφικά, τόσο στο περιβάλλον, αλλά και στους χαρακτήρες της σειράς. Το πρωτότυπο παιχνίδι για το PS3 (2013) και το remaster του στο PS4 (2014) παραμένουν ακόμη και τώρα πολύ όμορφα παιχνίδια, όμως στο PS5 φαίνεται πως έγιναν εξαιρετικές βελτιώσεις.







Αξίζει να σημειωθεί ότι ήδη από τις πρώτες εικόνες του τρέιλερ μπορούμε να αντικρίσουμε μία πιο ευκρινή εικόνα και φαίνεται πως έχουμε ολική και "1 προς 1" αναδημιουργία της αρχικής έκδοσης, μαζί με το expansion, Left Behind. Επίσης, οι υπεύθυνοι της Naughty Dog ανέφεραν πως έχουν εκσυγχρονίσει το gameplay, έχουν βελτιώσει τον χειρισμό και έχουν προσθέσει νέες επιλογές προσβασιμότητας. Τα γραφικά και τα ηχητικά εφέ είναι τόσο βελτιωμένα που θα σας κάνουν να αισθάνεστε ότι βρίσκεστε μέσα στην μάχη.





Η Sony άθελά της διέρρευσε πρόωρα το παιχνίδι της στην επίσημη ιστοσελίδα του καταστήματος PlayStation Direct, επιβεβαιώνοντας έτσι τη φήμη, που προϋπήρχε.





Το παιχνίδι, όπως αναφέραμε, αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 2 Σεπτεμβρίου του 2022 αποκλειστικά για το PlayStation 5 και συγχρόνως αναπτύσσεται και για τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές, με άγνωστη την ημερομηνία κυκλοφορίας για αυτήν την έκδοση. Τέλος, πέρα από τη standard έκδοση, που θα πωλείται στα €79,99, υπάρχει και η Digital Deluxe Edition στα €89.99, που θα περιλαμβάνει μερικά bonus στη μορφή early unlock αντικειμένων εντός του παιχνιδιού. Τέλος, επιβεβαιωμένη μόνο για την αγορά της Αμερικής, θα υπάρχει και η Firefly Edition, που έρχεται σε προσεγμένη συσκευασία και με διάφορα καλούδια, έναντι $99.99.