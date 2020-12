Τι λένε οι κριτικές για το Cyberpunk 2077

Του Παύλου Κρούστη



Με ανυπομονησία περιμένουν οι gamers έναν από τους μεγαλύτερους τίτλους της χρονιάς. Το Cyberpunk 2077, που ανακοινώθηκε τον Μάιο του 2012, έρχεται από την πολωνική εταιρεία-φαινόμενο, CD Projekt RED, που μας έχει χαρίσει το υποδειγματικό The Witcher 3: Wild Hunt. Από το 2015 όμως που κυκλοφόρησε το προηγούμενο ΑΑΑ παιχνίδι τους, η εταιρεία έχει γιγαντωθεί με κάθε πιθανό τρόπο. Πώς «μεταφράζεται» αυτό;



Η CD Projekt από το 2015 που κυκλοφόρησε το The Witcher 3, το οποίο μάλιστα έχει αποσπάσει τα περισσότερα "Game of the Year" βραβεία σε σχέση με οποιοδήποτε άλλο παιχνίδι στην ιστορία της βιομηχανίας, απέκτησε μέσα σε αυτά τα χρόνια τεράστια αξία, με κάθε πιθανή σημασία. Η αξία της το 2017 έφτανε τα 2.3 δισ. δολάρια και ήταν η μεγαλύτερη πολωνική εταιρεία στην αγορά των βιντεοπαιχνιδιών, ενώ τον Μάιο του 2020 έφτασε τα 8.1 δισ. δολάρια και έγινε η νο.1 στην Ευρώπη, ξεπερνώντας ακόμη και την Ubisoft. Άξιο θαυμασμού είναι ότι αυτό το κατάφερε μέσα από μια δική της πλατφόρμα/ψηφιακό κατάστημα παιχνιδιών (GOG) και ένα franchise κυριολεκτικά: το The Witcher, το οποίο μετρά 3 βασικούς τίτλους, 2 expansions, 1 spin-off card game και άλλο ένα 1 spin-off card game/RPG.



Η εταιρεία με μερικές μελετημένες στρατηγικές κινήσεις σύναψε εκ νέου συνεργασία με τον Andrzej Sapkowski, τον συγγραφέα των βιβλίων, στα οποία βασίζεται το The Witcher, ενώ παράλληλα είδαμε και την εκπληκτική σειρά του Netflix, με πρωταγωνιστή τον χολιγουντιανό Henry Cavill, που σίγουρα έπαιξε τον ρόλο της στη συνέχεια της επιτυχίας, αλλά και την κυκλοφορία του παιχνιδιού στο Nintendo Switch, που όλοι θεωρούσαν απίθανη. Γενικά, το κάθε βήμα της εταιρείας την έχει φέρει πιο κοντά στην ελίτ των παγκοσμίως αναγνωρισμένων εταιρειών της βιομηχανίας.



Ένα ξεχωριστό κεφάλαιο που έπαιξε τον ρόλο του είναι φυσικά το Cyberpunk 2077. Με τις προσδοκίες να χτυπούν ταβάνι, η εταιρεία έθεσε τον πήχη πολύ ψηλά τόσο σε καλλιτεχνικό, όσο και σε τεχνικό επίπεδο, δημιουργώντας έναν μοναδικό κόσμο, μια πόλη του μέλλοντος με την ονομασία "Night City", που σκοπό έχει να απεικονίσει τη δυστοπία με ύφος cyberpunk, όπως αυτό δημιουργήθηκε με τη μορφή επιτραπέζιου tabletop RPG το 1988 από τον Mike Pondsmith. Ο μεγαλο-αστέρας του Hollywood, Keanu Reeves, πρωταγωνιστεί στο παιχνίδι, ως Johnny Silverhand, ενώ δεν χάνει ευκαιρία να προωθεί και να μιλά για το παιχνίδι και ο ίδιος.







Όλα αυτά και άλλα πολλά σχημάτισαν το hype που περικλείει τον τίτλο αυτόν. Οι προσδοκίες είναι τρομακτικά υψηλές και οι fans έκαναν υπομονή εδώ και πολύ καιρό με αλλεπάλληλες αναβολές κυκλοφορίας μέχρι να είναι "έτοιμο" το παιχνίδι. Η ημέρα κυκλοφορίας του Cyberpunk 2077 είναι 10 Δεκεμβρίου 2020. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει σε PC, PlayStation 4 και Xbox One. Φυσικά οι εκδόσεις PS4 και ΧΒ1 παίζουν μέσω backwards compatibility και στις κονσόλες νέας γενιάς, που μόλις κυκλοφόρησαν, PS5 και Xbox Series X|S, όμως αξίζει να σημειώσουμε ότι αν κάποιος βάλει την έκδοση PS4 σε PS5 για παράδειγμα, αυτήν τη στιγμή θα παίξει την PS4 έκδοση και όχι τη next-gen, η οποία υπολογίζεται να έρθει μέσα στους επόμενους μήνες με δωρεάν update. Οι βελτιώσεις που θα δει κάποιος σε PS5 και Xbox Series X|S αυτήν τη στιγμή έχουν να κάνουν καλύτερες επιδόσεις και μικρότερους χρόνους φόρτωσης. Ειδικά χαρακτηριστικά, όπως ray-tracing, θα έρθουν με την κυκλοφορία της next-gen έκδοσης.



Από την άλλη, οι χρήστες PC έχουν τη δυνατότητα να δουν το παιχνίδι στην καλύτερη μορφή του αυτήν τη στιγμή. Οι χρήστες με κάρτες AMD ακόμη δεν έχουν πρόσβαση σε ray-tracing επίσης, όμως αναμένεται να έρθει υποστήριξη σύντομα. Οι χρήστες με κάρτες της Nvidia έχουν το πλήρες τεχνικό πακέτο.



Περνώντας στο κομμάτι των reviews, η εταιρεία φαίνεται ότι είναι υπερ-προστατευτική με το προϊόν της. Το εμπάργκο για την ανάρτηση κριτικής του παιχνιδιού έληξε χθες, 7 Δεκεμβρίου. Τα Μέσα τα οποία έχουν δημιουργήσει τα reviews τους ως τώρα, έχουν παραλάβει κωδικούς για την PC έκδοση. Δεν υπάρχει καμία πληροφορία, εκτός απ' αυτές που έχει δώσει η εταιρεία φυσικά, για το πώς θα τρέχει το παιχνίδι σε κονσόλες και αυτό είναι κάτι που προβληματίζει. Στο Zougla.gr αναμένουμε ακόμη τον PS4 κωδικό που έχουμε ζητήσει για την κάλυψη του παιχνιδιού.



Η έκδοση για τα PC έχει αυτήν τη στιγμή score [91] με 46 κριτικές στο Metacritic και βρίσκεται μέσα στη 10άδα με τα καλύτερα παιχνίδια της χρονιάς, ενώ στο OpenCritic έχει και πάλι score [91] με 45 κριτικές. Παρακάτω μπορείτε να δείτε πιο αναλυτικά.



The Digital Fix - 100/100

"Η CD Projekt Red έθεσε νέα στάνταρ για τι μπορεί να επιτευχθεί σε ένα τέτοιο sandbox. Το Cyberpunk 2077 πάει το open-world gaming στην επόμενη γενιά."



God is a Geek - 100/100

"Παρά τα ψεγάδια που έχει, το Cyberpunk 2077 είναι ένα από τα πιο επιμελώς καταπληκτικά προϊόντα ψυχαγωγίας που είχα ποτέ την ευχαρίστηση να καταναλώσω."



Gameblog.fr - 100/100

"Το Cyberpunk 2077 είναι ένα νέο αριστούργημα από την CD Projekt RED. Ένα τεράστιο, πυκνό, ζωντανό, πολύχρωμο και σκοτεινό RPG επιστημονικής φαντασίας, που πρέπει να δοκιμάσει κάθε φαν του είδους."



VG247 - 100/100

"Εν μέσω τέτοιας έντονης ανυπομονησίας και εξονυχιστικού ελέγχου, είναι εύκολο να σκεφτεί κανείς τι θα μπορούσε να είναι το Cyberpunk 2077. Η τελική εμπειρία μπορεί να είναι πολύ πιο γνώριμη απ' ό,τι προέβλεψαν αρκετοί, με πολλά στοιχεία που δεν είναι τέλεια, αλλά "στάζει" λεπτομέρεια και ελκυστικές ιστορίες. Με όλα αυτά που έχει να δεις και να κάνεις, το Cyberpunk 2077 είναι το είδος του RPG, με το οποίο περνούν οι ώρες χωρίς να το καταλάβεις."



GamesRadar+ - 100/100

"Ό,τι χάνει το Cyberpunk 2077 σε μέγεθος βασικής ιστορίας, επανορθώνει με το εύρος και την "ψυχή" του, προσφέροντας έναν κόσμο γεμάτο ίντριγκα και βία, όπως δεν το έχει καταφέρει κανένας άλλος."



Hobby Consolas - 98/100

"Το Cyberpunk 2077 είναι ένα από τα καλύτερα RPG της γενιάς. Λατρεύουμε τη Night City, τους χαρακτήρες της και την υπέροχη γραφή σε κάθε αποστολή. Επίσης είναι ένα από τα πιο όμορφα παιχνίδια εκεί έξω (αν έχετε αρκετά δυνατό PC)."



Stevivor - 95/100

"Το πιο σημαντικό πράγμα που χρειάζεται να ξέρουν όλοι για το Cyberpunk 2077 είναι ότι ενώ δεν είναι τέλειο, είναι δίχως αμφιβολία ένα εξαιρετικό παιχνίδι."



GRYOnline.pl - 90/10

"Το Cyberpunk 2077 αποδεικνύει ότι οι προγραμματιστές του έχουν βελτιώσει τις ικανότητές τους από τότε που κυκλοφόρησε το φανταστικό The Witcher 3. Είναι ένα εξαιρετικό action RPG, το οποίο θα μπορούσε να επωφεληθεί από μια μεγαλύτερη αναβολή κυκλοφορίας για να βελτιωθούν τα διάφορα προβλήματα. Παρ' όλα αυτά, κανένα bug δεν μπορεί να μειώσει την απίστευτη ευχαρίστηση που προσφέρει ο τίτλος με την εξερεύνηση του κόσμου του."



Screen Rant - 80/10

"Το Cyberpunk 2077 είναι τελικά ένα παιχνίδι φτιαγμένο για πολλαπλά playthroughs. Όσο περισσότερες ικανότητες ξεκλειδώνετε για τον V και όσο βαθύτερα βυθίζεστε στις συνομωσίες της Night City, τόσο πιο ξεκάθαρο γίνεται ότι θα το ευχαριστηθούν οι φαν, παρά τη σχετικά μικρή διάρκεια του campaign."



PC Gamer - 78/100

"Κάποιοι ωραίοι χαρακτήρες και ιστορίες που φωλιάζουν σε έναν εκπληκτικό ανοιχτό κόσμο, που ζημιώνεται όμως από bugs σε κάθε γωνιά."



GameSpot - 70/100

"Κατά την εμπειρία μας, τα bugs ήταν παρεμβατικά και ουσιώδη σε όλους τους τομείς και συχνά μάς ανάγκαζαν να φορτώσουμε ξανά saves ή να βγούμε από το παιχνίδι εντελώς. Τα side quests και οι χαρακτήρες αποτελούν τον φάρο και δίνουν χώρο να εξερευνήσετε τους καλύτερους RPG μηχανισμούς. Αυτό με βοήθησε να περάσω μια κατά τ' άλλα απογοητευτική εμπειρία."