Το The Last of Us Part II τρέχει πλέον στα 60 fps στο PlayStation 5

Κάτι που ζητούσε αρκετός κόσμος από την ώρα που κυκλοφόρησε το PS5 ήταν ένα next-gen patch για το The Last of Us Part II [review]. Χωρίς να έχουμε καμία πληροφορία πρωτύτερα, η Naughty Dog αιφνιδίασε τους πάντες και ανακοίνωσε το performance patch για το PS5.



Το 1.08 patch γίνεται διαθέσιμο σήμερα και φέρνει, εντελώς δωρεάν, βελτιώσεις για την PS5 έκδοση. Η βασική βελτίωση έχει να κάνει με τα 60 fps στα οποία τρέχει πλέον ο τίτλος, προσφέροντας πραγματικά ομαλή κίνηση και ταχύτερη απόκριση στον χειρισμό. Η δεύτερη βελτίωση έχει να κάνει με τους χρόνους φόρτωσης που πέφτουν περίπου στα μισά.



Επιμέλεια: Παύλος Κρούστης