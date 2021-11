Το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition είναι το απογοητευτικό remaster μιας «χρυσής» τριλογίας

Της Ελένης Δρίβα



Το Grand Theft Auto είναι ένα franchise που έχει αφήσει εποχή. Ένας από τους “γίγαντες” της βιομηχανίας παιχνιδιών που έχει σπάσει πολλά ρεκόρ και μας έχει κρατήσει συντροφιά για εκατοντάδες ώρες. Το Grand Theft Auto V -το πιο πρόσφατο κεφάλαιο της σειράς-, περίπου οχτώ χρόνια μετά την κυκλοφορία του, συνεχίζει να μας απασχολεί και να μοστράρει ψηλά στα charts πωλήσεων.

Πριν από το Grand Theft Auto V όμως, είχαν προηγηθεί άλλοι τίτλοι της σειράς που άφησαν ιστορία και πρόσφατα, η Rockstar Games αποφάσισε να δημιουργήσει μια συλλογή με τρεις εξ αυτών: Grand Theft Auto III (κυκλοφόρησε το 2001), Grand Theft Auto: Vice City (2002) και Grand Theft Auto: San Andreas (2004).



Οι τίτλοι που επιλέχτηκαν είναι εξαιρετικοί για αυτή τη συλλογή, για δύο λόγους: πρώτον, είναι τρία από τα πιο αγαπητά κεφάλαια της σειράς (κυρίως τα Vice City και San Andreas). Δεύτερον, έχει περάσει τόσος καιρός από την κυκλοφορία τους που αποτελούν ιδανικές επιλογές για ένα remaster ή remake, ώστε να τα δούμε ανανεωμένα και να αναβιώσει η νοσταλγία μας... τουλάχιστον στη θεωρία, γιατί σε λίγο θα αναφερθούμε στο τι έγινε στην πράξη.



Η τριλογία δεν παρεμβαίνει στο σενάριο των παιχνιδιών. Αυτό σημαίνει πως πρωταγωνιστές μας είναι αντίστοιχα οι Claude, Tommy Vercetti και CJ. Ο καθένας για διαφορετικούς λόγους στρέφεται στην παρανομία για να επιβιώσει και τελικά καταλήγει να σπέρνει το χάος σε μια ολόκληρη πόλη. Ξέρετε, η γνωστή συνταγή των GTA, η οποία ποτέ δεν αποτυγχάνει χάρις στο έξυπνο καμουφλάρισμα της Rockstar, που πάντα επιλέγει με προσοχή το setting, τους χαρακτήρες και τις δραστηριότητες που συμπληρώνουν το πακέτο.





Σεναριακά, λοιπόν, τα πράγματα έχουν μείνει ως είχαν -ευτυχώς, κατά τη γνώμη μας. Θα μπλέξετε με συμμορίες, μαφιόζους και διεφθαρμένα πρόσωπα σε θέσεις εξουσίας. Θα κλέψετε πανάκριβο εξοπλισμό από τις Αρχές, θα πάρετε το αίμα σας πίσω από προδότες και θα μετατραπείτε στο πρώτο όνομα του υποκόσμου σε τρεις διαφορετικές πόλεις, με τρεις διαφορετικές χαρακτήρες. Μάλιστα, η διαδοχική σας ενασχόληση με τα εν λόγω παιχνίδια, θα σας βοηθήσει να συνειδητοποιήσετε πόσο πραγματικά βελτιωνόταν η σειρά από τίτλο σε τίτλο, πόσες προσθήκες έγιναν με την πάροδο του χρόνου και γιατί το GTA δεν έχει κάποιον άμεσο ανταγωνιστή ακόμα και σήμερα.



Οι πόλεις που "φιλοξενούνται" στην τριλογία παραμένουν ενδιαφέρουσες και το γεγονός ότι μας πήρε μόλις πέντε λεπτά για να θυμηθούμε τα παλιά μας "λημέρια" σίγουρα λέει πολλά για τον καλό σχεδιασμό της Rockstar, που εξακολουθεί να διατηρείται μέσα στον χρόνο. Αυτά που δεν διατηρούνται καλά είναι άλλα, κυρίως τεχνικά χαρακτηριστικά, τα οποία δυστυχώς η ομάδα ανάπτυξης που ανέλαβε το remaster δεν έδειξε καμία προθυμία να ρετουσάρει επαρκώς.









Και ας πούμε ότι προσπερνάμε το gameplay, που φαίνεται ότι έχει έρθει από μια άλλη εποχή, αλλά έχει γίνει μια προσπάθεια "διάσωσής" του, με μικρές βελτιώσεις στο gunplay, τους χειρισμούς, τα μενού και τον χάρτη. Όμως, τα μάτια είναι αδύνατον να αγνοήσουν τα άλλα, τα οπτικά σφάλματα, αυτά που είναι αυτονόητο ότι ένα remaster σβήνει από τον χάρτη. Και όχι μόνο δεν έχουν χαθεί στο χρονοντούλαπο, αλλά σε αυτή τη συλλογή εντοπίζονται και νέα λάθη. Εν ολίγοις, η συλλογή, σαν remaster, απογοητεύει.



Προφανώς, καθώς μιλάμε για remaster και όχι remake, δεν αναμέναμε ριζικές αλλαγές που θα έφερναν την τριλογία στο ίδιο τεχνικό επίπεδο με το GTA V, αλλά ελπίζαμε σε ένα αξιοπρεπές φρεσκάρισμα, ικανό να ξεγελάσει το μάτι, κάτι που δεν είδαμε. Η τριλογία δεν ξεγελάει ούτε λεπτό, η ηλικία της είναι χαραγμένη στις ρομποτικές κινήσεις των χαρακτήρων, στα "στραπατσαρισμένα" πρόσωπα τους, στο πρόχειρο -για την εποχή μας- περιβάλλον και τα "χάρτινα" οχήματα, μεταξύ άλλων, πράγματα που δεν σώνονται από τα βελτιωμένα textures. Τα πολυγωνικά χέρια, των οποίων η κίνηση θυμίζει σκουπάκι λόγω των κολλημένων δαχτύλων, ήταν αποδεκτά πριν δύο γενιές, τώρα είναι απλά απαράδεκτα.





Σαν να μην έφτανε αυτό, στα ήδη μέτρια γραφικά παρατηρούνται pop-ins, stutters και frame drops, καθώς και bugs και glitches, με αντικείμενα και χαρακτήρες να αιωρούνται ή να εμφανίζονται από το πουθενά. Οι αντανακλάσεις που έχουν προστεθεί θα ήταν αξίες αναφοράς, αν δεν έκαναν τα αυτοκίνητα να φαίνονται σαν πλαστικά, αντί για μεταλλικά.



Με αφορμή τα frame drops, αξίζει να αναφερθούμε και στις επιδόσεις της συλλογής, οι οποίες είναι... αλλόκοτες. Παρά τα παρωχημένα γραφικά, τα οποία βάσει λογικής δεν θα έπρεπε να ζορίζουν τις νεότερες πλατφόρμες, η τριλογία ναι μεν προσφέρει την επιθυμητή και μάλλον αναμενόμενη ανάλυση, δηλαδή 4K, αλλά δεν προσφέρει σταθερά 60 καρέ το δευτερόλεπτο. Αυτό ισχύει και για τα δύο modes που προσφέρονται, τα οποία υποτίθεται πως εστιάζουν το ένα στην ανάλυση και το άλλο στα fps. Παρ' όλα αυτά, το fidelity mode προσφέρει στο περίπου την ίδια ανάλυση (dynamic 4K) με το performance mode και η βασική τους διαφορά είναι ότι το πρώτο σχεδόν "κλειδώνει" στα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, ενώ το δεύτερο στοχεύει στα 60, αλλά δυστυχώς παρουσιάζει μεγάλη αστάθεια (frame drops), κάνοντας το fidelity την πιο αξιόπιστη επιλογή.









Εξίσου αλλόκοτος είναι και ο ηχητικός τομέας των παιχνιδιών, καθώς παρατηρούνται αυξομειώσεις στην ένταση σε διάφορα σημεία, μερικές φορές και μέσα στην ίδια σκηνή, με τον έναν ομιλητή να ακούγεται πιο δυνατά και σωστά και με τον άλλον πιο χαμηλά και σε μέτρια ποιότητα. Αντίστοιχα, κάποιοι περιβαλλοντικοί ήχοι ακούγονται έντονα (ένα αμάξι που θα τρακάρει κοντά σας) και άλλοι όχι (μια έκρηξη).



Σε αυτό το σημείο αξίζει να σταθούμε μια στιγμή στο ραδιόφωνο των τριών παιχνιδιών, το οποίο έχει υποστεί μεγάλες απώλειες, δεκάδων τραγουδιών, λόγω πνευματικών δικαιωμάτων. Αν και αναμενόμενο, το κενό δεν παύει να γίνεται αισθητό με δυσάρεστο τρόπο.





Είναι κρίμα που η Rockstar Games σπατάλησε την ευκαιρία να δημιουργήσει ένα πραγματικά αξιόλογο remaster, το οποίο για την ίδια θα ισούταν με χρυσορυχείο. Το Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition έχει τεράστια αξία λόγω του περιεχομένου που προσφέρει και της προϊστορίας αυτού, αλλά αν περιμένετε να δείτε την τριλογία επαρκώς φρεσκαρισμένη θα απογοητευτείτε. Ομολογουμένως, δεν θα προτείναμε εύκολα αυτή τη συλλογή σε κάποιον, παρά μόνο σε κάποια μείωση τιμής ή μόνο αν δεν είχατε την ευκαιρία να παίξετε αυτά τα παιχνίδια όταν κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά.



Βαθμολογία





Πληροφορίες‌



‌Τίτλος:‌ Grand Theft Auto: The Trilogy - The Definitive Edition

Διαθέσιμο‌ ‌σε:‌ PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε‌ ‌σε:‌ PlayStation 5

Εταιρεία‌ ‌Ανάπτυξης:‌ Grove Street Games

Εκδότρια‌ ‌Εταιρεία:‌ Rockstar Games

Είδος:‌ Action-adventure

Ημ/νία‌ ‌Κυκλοφορίας:‌ 11 Νοεμβρίου 2021

Ηλικίες:‌ 18+‌ ‌