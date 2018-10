Honor 8X - Review: Δεν θα βρείτε καλύτερο σε αυτήν την τιμή

Υποστήριξη Dual SIM: Ναι, διαθέτει 2 ανεξάρτητες θύρες SIM (και ξεχωριστή για microSD)



Τιμή: 299,00 €



Εισαγωγή





Κάποιοι λένε ότι η τιμή δεν θα έπρεπε να παίζει ρόλο στην κριτική ενός προϊόντος. Διαφωνούμε κάθετα με αυτό, αφού η τιμή ανά δεδομένη χρονική στιγμή μπορεί να καθορίσει τα στάνταρ που έχουμε ως προαπαιτούμενα από το προϊόν αυτό, αλλά και να μας εκπλήξει αναλόγως. Μια smartphone ναυαρχίδα για παράδειγμα οφείλει να καινοτομήσει και δώσει την τεχνολογική τάση.









Αν θέλετε να δείτε το Honor 8X σε όλα τα διαθέσιμα χρώματα, πατήστε εδώ.











Η μεσαία κατηγορία είναι αυτή που συνήθως οδηγεί τις πωλήσεις μιας μπράντας με τις τιμές της -γενικά μιλώντας- να θεωρούνται "αποδεκτές" ως αντίτιμο για ένα smartphone σήμερα. Εξαιρέσεις φυσικά υπάρχουν πάντα, με τη Samsung να θεωρεί αποδεκτή τιμή τα 500-600 ευρώ πλέον για μεσαία συσκευή και την Apple να κυκλοφορεί τη "φθηνή" της συσκευή στα 900 ευρώ... Ευτυχώς η αγορά διαθέτει ποικιλία και πολλές προτάσεις με παίκτες που προσπαθούν να κερδίσουν την εμπιστοσύνη του καταναλωτή δίνοντάς του αξία για τα χρήματά του.





Δείτε το unboxing του Honor 8X:







Η Honor είναι μία από αυτές. Όντας θυγατρική (τρόπον τινά) της Huawei και σχεδόν ανεξάρτητη εδώ και μερικούς μήνες, η εταιρεία εστιάζει σε ένα κοινό, που η ίδια ονομάζει "Young at Heart": απευθύνεται όχι μόνο στους νέους δηλαδή, αλλά και όσους νιώθουν νέοι. Με αυτά τα χαρακτηριστικά κατά νου, εστιάζει σε σημεία όπως το design, τις επιδόσεις, αλλά και το value for money. Και πετυχαίνει.





Η σειρά X της Honor αποτελεί πρακτικά τη μεσαία κατηγορία της εταιρείας και τώρα έρχεται να μας παρουσιάσει το εντυπωσιακό Honor 8X.



Σχεδιασμός





Ας μην δώσετε σημασία σε οτιδήποτε άλλο θα πούμε. Κρατήστε απλά αυτό: το Honor 8X είναι ένα από τα πιο όμορφα τηλέφωνα που έχουμε δει. Φυσικά, δεν θα περιμέναμε κάτι τέτοιο από συσκευή της κατηγορίας του, όμως η Honor ρίσκαρε. Και ρίσκαρε περισσότερο απ' ό,τι θα περιμέναμε.













Το 8X διαθέτει σχεδιασμό που δεν έχουμε δει σε κανένα άλλο τηλέφωνο. H Huawei ξεκίνησε να πειραματίζεται με την εμφάνιση των συσκευών της περίπου πριν 1-2 χρόνια παρουσιάζοντας ξεχωριστές προτάσεις, με το Twilight χρώμα και την τριπλή κάμερα στο πίσω μέρος του P20 Pro. Η Honor μετά από μερικούς μήνες, πήρε την "σοβαρή" αυτή απόκλιση από τα καθιερωμένα και έδωσε το πανέμορφο και trendy Honor 10. Το Honor 8X έρχεται μερικούς μήνες μετά, με την εμφανισιακή εξέλιξη του προηγούμενου.







Το τηλέφωνο έχει πλάτη που χωρίζεται σε δύο μέρη. Στο δεξί και μεγαλύτερο μέρος της βλέπουμε το χαρακτηριστικό γυάλισμα που είχαμε δει και στο Honor 10, ενώ η σχεδιαστική γραμμή που χωρίζει την αριστερή πλευρά και ταυτόχρονα περικλείει τη διπλή κάθετη κάμερα έχει σύνθετη συνυφασμένη και σπειρωτή μορφή.







Η πλάτη με τα παραπάνω σχέδια είναι γυάλινη με εφέ οπτικού πλέγματος. Διαθέτει 15 στρώματα πλούσιας αντανακλαστικής κατασκευής και το αποτέλεσμα είναι τουλάχιστον εκθαμβωτικό και φυσικά αυτό που θέλουμε από ένα τηλέφωνο: άκρως χαρακτηριστικό, όπως μπορείτε να δείτε και στις φωτογραφίες.

















Το μπροστινό μέρος δεν πάει... πίσω. H αναλογία οθόνης προς σώμα φτάνει το εντυπωσιακό 91%. Συνεπώς, διαθέτει σχεδιασμό fullview, σχεδόν χωρίς περιθώρια και φτάνει τον χαρακτηρισμό premium εμφάνισης με περισσή ευκολία. Έχουμε δει τηλέφωνα στα διπλάσια χρήματα σχεδόν που δεν έφταναν στο ελάχιστο τον premium σχεδιασμό του. Η εμφάνιση του Honor 8X είναι σίγουρα νικητής.



Οθόνη





Όπως αναφέραμε και παραπάνω, η οθόνη του Honor 8X είναι μεγαλύτερη των καθιερωμένων και φτάνει τις 6,5 ίντσες με fullview σχεδιασμό και εγκοπή στο επάνω μέρος, όπως προστάζει η μόδα του 2018. Το εντυπωσιακό μέγεθος της οθόνης δεν κάνει τη συσκευή ογκώδη για το χέρι, χάρη στον μεγάλο λόγο οθόνης προς σώμα. Κοινώς, σχεδόν όλο το κινητό είναι οθόνη και αυτό έχει φυσικά το προτέρημα του μικρότερου όγκο με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη οθόνη στο χέρι σας. Φαίνεται ότι το Honor 8X είναι φτιαγμένο για παρακολούθηση multimedia, αλλά και για gaming.





Η οθόνη είναι IPS LCD και υποστηρίζει FullHD+ ανάλυση (1080x2340). Η πυκνότητα ειναι πολύ καλή και σε αυτές τις ίντσες αρκετά ξεκούραστη. Αν θέλετε όμως μικρότερα γράμματα για να εκμεταλλευτείτε το μέγεθος, υπάρχει αντίστοιχη επιλογή στις ρυθμίσεις. Τα χρώματα είναι πολύ ζωντανά και η πιστότητα για την κατηγορία του είναι ικανοποιητική.















Το 8X διαθέτει επίσης τη λειτουργία Eye Comfort Mode. Πρόκειται για λειτουργία κατά την οποία μειώνεται η ακτινοβολία του μπλε φωτός για την αποφυγή της κόπωσης των ματιών. Πρόκειται για το πρώτο τηλέφωνο που πιστοποιείται για το συγκεκριμένο φίλτρο του μπλε φωτός από την TÜV Rheinland. Επιπρόσθετα, υπάρχει το night mode, που αυτόματα ρυθμίζει το βράδυ τη φωτεινότητα της οθόνης για ευκολότερη ανάγνωση.







Κάμερες





H βασική πίσω κάμερα του Honor 8X αποτελείται από 2 αισθητήρες: έναν στα 20MP με διάφραγμα f/1.8 και έναν στα 2MP που χρησιμοποιείται ως depth sensor. Φυσικά, οι φωτογραφίες ενισχύονται από το λογισμικό της συσκευής που υποστηρίζει AI λειτουργίες. Μπορείτε να τραβήξετε φωτογραφίες με ή χωρίς τη χρήση τεχνητής νοημοσύνης. Σε αρκετά καλά φωτισμένο χώρο, η λεπτομέρεια είναι ικανοποιητική, ενώ αν ενεργοποιήσετε την AI (υπάρχει επιλογή εντός της εφαρμογής της κάμερας), θα δείτε τα χρώματα να ζωντανεύουν, με κάποιες αστοχίες σε ορισμένες περιπτώσεις, αφού η AI τείνει να δείχνει κορεσμένα τα χρώματα. Σε άλλες περιπτώσεις όμως καταφέρνει να δώσει όχι τόσο πιστές χρωματικά φωτογραφίες, όσο εντυπωσιακές, ενώ μπορεί να αναγνωρίσει έως και 500 διαφορετικές σκηνές από 22 διαφορετικά σενάρια. Υποστηρίζεται και λήψη slo-mo video στα 480fps και 720p ανάλυση.







To bokeh εφέ που χρησιμοποιεί τον δεύτερο αισθητήρα λειτουργεί και αυτό ικανοποιητικά στη λειτουργία πορτρέτου, ενώ το μεγαλύτερο προσόν της κάμερας είναι και πάλι μέρος του λογισμικού και είναι το Night Mode που επιτρέπει φωτογραφίες μεγαλύτερης έκθεσης, που χρησιμοποιούν την ψηφιακή σταθεροποίηση για τα βέλτιστα αποτελέσματα. Σε νυχτερινές λήψεις, η διαφορά του κανονικού mode με του night mode είναι τεράστια και πρόκειται πρακτικά για το ίδιο software που χρησιμοποιήθηκε και από το P20 Pro πριν μερικούς μήνες. Τέλος, η selfie κάμερα είναι αρκετά καλή, στα 16MP, ικανή για αρκετά καλή λεπτομέρεια.

















Συνολικά, οι φωτογραφικές επιδόσεις του Honor 8X δεν είναι το δυνατό του σημείο, όμως καταφέρνει να αποδώσει ικανοποιητικά αποτελέσματα, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ξανά την κατηγορία του.







Η αυτονομία της συσκευής ειναι εξαιρετική τουλάχιστον και ένα από τα καλύτερα στοιχεία της. Μπορεί με δύο ώρες φόρτισης να σας βγάλει έως και 2 ημέρες με λογική χρήση. Η μπαταρία είναι αρκετά μεγάλη (δεδομένης και της τεράστιας οθόνης), ενώ η ενεργειακή απόδοση φαίνεται να είναι πολύ καλή. Ακόμα και με πολλαπλά gaming sessions ή με παρακολούθηση πολυμέσων στη συσκευή σας, δεν θα απογοητευτείτε.







Οι επιδόσεις της συσκευής είναι εξαιρετικές για την κατηγορία της. Ενσωματώνει τον mid-range Kirin 710 (όπως και το Mate 20 lite) και από αποτελέσματα διαφόρων benchmarks μπορούμε να δούμε ότι λειτουργεί αποδοτικότερα από τους Snapdragon 636, αλλά και 660 της Qualcomm, που είναι οι στάνταρ που βλέπουμε σε συσκευές αυτής της κατηγορίας. Οι 8 πυρήνες λειτουργούν σε αρμονία με 4 από αυτούς (Α73) στα 2,2GHz και τους υπόλοιπους (Α53) στα 1,7GHz.

















Η συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία GPU Turbo, η οποία εκμεταλλεύεται τους πόρους του συστήματος για τις μέγιστες αποδόσεις στο gaming. Δεν φτάνει ακριβώς τις επιδόσεις του ακριβότερου Honor Play, αλλά δίνει καλύτερη αξία στα χρήματά σας συνολικά και εννοείται ότι είναι από τα πιο κατάλληλα κινητά, κυρίως λόγω της οθόνης και της λειτουργίας GPU Turbo, τα οποία συνιστώνται για mobile gaming.





Tο Honor 8X έρχεται με λογισμικό EMUI 8.2, το οποίο βασίζεται στο Android Oreo 8.1. Διαθέτει μπόλικες εφαρμογές που μπορεί να σας φανούν χρήσιμες, αλλά και αρκετές που δεν θα χρειαστείτε. Οι επιλογές για πλοήγηση είναι ικανοποιητικές με αγαπημένη μας το single-key navigation.



Οι επιλογές βιομετρικού ελέγχου είναι η αναγνώριση προσώπου, που λειτουργεί αρκετά καλά, χωρίς προβλήματα και είναι αρκετά γρήγορα, αλλά και η αρκετά ταχύτερη αναγνώριση δακτυλικού αποτυπώματος από τον στρογγυλό αισθητήρα που υπάρχει σε πολύ καλή θέση στο πίσω μέρος της συσκευής και είναι ταχύτερος. Τέλος, θετική είναι και η υποστήριξη NFC συνδεσιμότητας, ένα χαρακτηριστικό που δεν το βλέπουμε συχνά σε συσκευές μεσαίας κατηγορίας.























Εκδόσεις / Τιμή Διάθεσης





Στην Ελλάδα, το Honor 8X έρχεται σε μία έκδοση με 4GB RAM και 64GB αποθηκευτικού χώρου, με δυνατότητα επέκτασης. Κυκλοφορεί δύο χρώματα: το πιο σοβαρό μαύρο και το αστραφτερό μπλε. Το τηλέφωνο διατίθεται αποκλειστικά μέσω του δικτύου καταστημάτων COSMOTE / ΓΕΡΜΑΝΟΣ στα 299€.







Το Honor 8X είναι ένα τηλέφωνο υψηλομεσαίας κατηγορίας όσον αφορά τα χαρακτηριστικά του με χαμηλομεσαία τιμή. Κανείς δεν μπορεί να αμφισβητήσει την premium εμφάνισή του, την απολαυστική τεράστια οθόνη του και την εξαιρετική του αυτονομία.





Η Honor παρουσίασε ένα τηλέφωνο, το οποίο διαθέτει χαρακτηριστικά που θα ζήλευαν άλλες εταιρείες για την κατηγορία του και το φέρνει σε άκρως δελεαστική τιμή. Το Honor 8X είναι το καλύτερο value for money τηλέφωνο της κατηγορίας του. Με λίγα λόγια, αν ψάχνετε συσκευή στα 300 ευρώ, δεν θα βρείτε καλύτερο.







Βαθμολογία: 8/10



Η συσκευή μάς παραχωρήθηκε από την εταιρεία για τις ανάγκες του Review.

Honor 8XHisilicon Kirin 710 (12 nm) / Επεξεργαστής 8 πυρήνων (4 x 2.2 GHz Cortex-A73 & 4 x 1.7 GHz Cortex-A53), Mali-G51 MP4 επεξεργαστής γραφικώνIPS LCD, 6.5" Full HD+ (1080 x 2340 / 396 ppi)4GB RAM / 64GB (εσωτ. αποθ. χώρος) - επεκτάσιμο έως 400GB μέσω microSDKύρια κάμερα: Διπλή: 20 MP, f/1,8, PDAF + 2 MP, depth sensor // Εμπρόσθια κάμερα: 16 MP, f/2.0, HDR1080p@60fps (πίσω κάμερα) / 1080p@30fps (εμπρόσθια κάμερα)3750 mAhAndroid Oreo 8.1 / EMUI 8.2160.4 x 76.6 x 7.8 χιλιοστά175 γραμμάρια4G LTE FDD: B1/3/7/8/20 / 3G UMTS: B1/8 / 2G GSM: B2/3/8 // Bluetooth 4.2 // NFC // microUSB 2.0 // 3.5 audio jackΜπλε / Μαύρο