Monster Hunter Rise - Review: Σχεδόν τέλειο

Πληροφορίες



Τίτλος: Monster Hunter Rise

Διαθέσιμο σε: Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: Nintendo Switch

Εταιρεία Ανάπτυξης: Capcom

Εκδότρια Εταιρεία: Capcom

Είδος: Action role-playing

Ηλικίες: 12+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 26 Μαρτίου 2021



Παρότι δεν είναι ευρέως γνωστό, η σειρά Monster Hunter αποτελεί το δεύτερο μεγαλύτερο franchise της ιστορικής Capcom, πίσω μόνο από τη σειρά Resident Evil. Τα Monster Hunter είναι παιχνίδια που έχουν κυκλοφορήσει σε διάφορες πλατφόρμες με την αρχή να γίνεται στο PlayStation 2. Δεν είναι μυστικό επίσης το γεγονός πως η φήμη της σειράς μέχρι πριν μερικά χρόνια δεν είχε “ξεφύγει” σοβαρά εκτός Ιαπωνίας, όπου εδρεύει και με διαφορά το μεγαλύτερο fan base. Το γεγονός αυτό άλλαξε με την κυκλοφορία του Monster Hunter World πριν τρία χρόνια, το οποίο εκμοντέρνισε την σειρά, ανεβάζοντάς την ποιοτικά και οπτικά, κάνοντας το Monster Hunter έναν πιο ελκυστικό τίτλο για το κοινό της Δύσης (Ευρώπη και Αμερική).



Για όσους δεν είναι οικείοι με τη σειρά, ο σκοπός του παιχνιδιού περιγράφεται τόσο απλά, αλλά και εύστοχα από το ίδιο το όνομά του. Είστε ένας κυνηγός τεράτων και σκοπός σας είναι να αναλαμβάνετε αποστολές, εξοντώνοντας όλο και δυνατότερα τέρατα, να φτιάχνετε εξοπλισμό από τα υλικά πυ κερδίζετε, να βελτιώνεστε και να αναλαμβάνετε συνεχώς νέες δυσκολότερες αποστολές. Αυτό το μονότονο θεωρητικά μοτίβο μπορεί να καταντήσει τόσο εθιστικό, ώστε να κάνει τους παίκτες να ασχοληθούν δεκάδες ή ακόμη και εκατοντάδες ώρες με το παιχνίδι.







Το Monster Hunter Rise αποτελεί το πιο πρόσφατο βασικό entry της σειράς μετά το Monster Hunter World και το expansion του, το Iceborne. Η κονσόλα που θα φιλοξενήσει αυτόν τον τίτλο (αρχικά) είναι το Nintendo Switch ενώ έχει ανακοινωθεί και η κυκλοφορία του Rise για PC το 2022. Τα τρομερά επιτεύγματα του World, που είναι με διαφορά το πιο δημοφιλές παιχνίδι του franchise τόσο από πλευράς πωλήσεων αλλά κατ’ επέκτασιν και με τον περισσότερο κόσμο online, μεγαλώνουν τις προσδοκίες για το Rise. Μπορεί άραγε να χριστεί ως άξιος διάδοχος της σειράς;



Αρχικά, να τονίσουμε πως αναφερόμενοι στο MH Rise έχουμε πάντα υπόψιν μας το γεγονός πως το παιχνίδι κυκλοφορεί σε μια αρκετά πιο αδύναμη κονσόλα από πλευράς επιδόσεων σε σχέση με το MH World του PS4. Έτσι, εκ πρώτης όψεως όσοι έχουν ασχοληθεί με το τελευταίο, θα παρατηρήσουν ένα φυσιολογικό downgrade στον οπτικό τομέα. Όμως, το Rise είναι τεχνολογικό επίτευγμα. Είναι πανέμορφο πραγματικά, από τα πιο ελκυστικά games του Nintendo Switch και διατηρεί διατηρεί εξαιρετικό οπτικό τομέα τόσο σε docked mode, όσο και σε handheld. Περισσότερα για το οπτικό μέρος όμως, θα αναφέρουμε στις τελευταίες παραγράφους του review.







Ξεκινώντας το παιχνίδι, έχουμε την οθόνη δημιουργίας χαρακτήρα, γνωστή φυσικά από τα προηγούμενα παιχνίδια. Πέρα από τον χαρακτήρα μπορουμε να προσαρμόσουμε τα buddies, τα companions δηλαδή που θα έχουμε μαζί μας σε όλη την διάρκεια του παιχνιδιού. Σε αυτό το σημείο παρατηρούμε και την πρώτη προσθήκη στο gameplay σε σχέση με το παρελθόν. Πέρα από τα κλασικά γατάκια (Palicoes) πλέον έχουμε στο ταξίδι μας και δεύτερο σύντροφο με τη μορφή σκύλου και την ονομασία Palamutes. Αυτά, είναι πραγματικά μια ουσιαστική και δυνατή προσθήκη, που κάνει το gameplay πιο γρήγορο και πιο ρευστό.



Ο χαρακτήρας μας μπορεί να ιππεύσει τα Palamutes και να περιηγηθεί πολύ γρηγορότερα στον χάρτη, κυνηγώντας το θήραμά του. Μάλιστα, δεν χρειάζεται να κατεβείτε καν από αυτό για να κάνετε βασικές ενέργειες, όπως τη συλλογή προμηθειών από το περιβάλλον, τη χρήση potions, το mining και το looting των νεκρών τεράτων. Ακόμη, επάνω στο Palamute μπορείτε να επιτεθείτε (με μικρότερο damage) κανονικά στα τέρατα, αν και αρκεί ένα χτυπημα για να πέσετε από αυτό. Τα Palamutes είναι η πρώτη μεγάλη προσθήκη που κάνει το gameplay ακόμη πιο γρήγορο σε σχέση με το ατελείωτο τρέξιμο που απαιτούσαν μέχρι στιγμής τα παιχνίδια της σειράς, προσφέροντας μεγαλύτερη άνεση και διευκόλυνση στον παίκτη.



Το ταξίδι του Hunter ξεκινά και τελειώνει στο Kamura VIllage, ένα χωριό με έντονη παραδοσιακή ιαπωνική αισθητική που βάλλεται από τις επιθέσεις των τεράτων. Παρ’ όλα αυτά, το ίδιο το χωριό είναι ένα ασφαλές μέρος και αποτελεί και το κεντρικό hub του παιχνιδιού. Στους γύρω χώρους και σε ξεχωριστούς χάρτες με διαφορετική θεματολογία είναι που λαμβάνει χώρα το πραγματικό κυνήγι. Στο χωριό λοιπόν, θα συναντήσετε τους NPCs του παιχνιδιού, τους quest givers, τους merchants, τους armorers και όλους όσους χρειάζεστε ώστε να εξελιχθείτε από έναν αρχάριο σε έναν έμπειρο κυνηγό τεράτων.





Παρά το υπέροχο παραμυθένιο setting και τους αρκετά πολύχρωμους NPCs, η ιστορία του Monster Hunter Rise περιορίζεται σε ελάχιστα πραγματικά cutscenes και μάλλον κάνει ένα βήμα πίσω στον τομέα αυτόν σε σχέση με το MH World. Βέβαια, για να τα λέμε όλα, ποτέ το story δεν ήταν το “φόρτε”, αλλά ούτε η ουσία των Monster Hunter τίτλων. Θα θέλαμε πάντως κάτι πιο ενδιαφέρον σε αυτό το κομμάτι, ώστε να δεθούμε περισσότερο με το setting του παιχνιδιού.



Τα Quests χωρίζονται στα βασικά, στα οποία πρέπει να κυνηγήσουμε ένα συγκεκριμένο μεγάλο τέρας και τα μικρότερα που απαιτούν να σκοτώσουμε έναν αριθμό μικρών τεράτων ή να μαζέψουμε συγκεκριμένες προμήθειες. Με την ολοκλήρωση ενός αριθμού βασικών quests ανοίγουμε το επόμενο Rank κυνηγώντας πιο δύσκολα τέρατα. Στο MH Rise έχουμε μια σημαντική διαφοροποίηση αυτήν τη φορά καθώς τα Quests χωρίζονται σε δύο κατηγορίες. To Village questline είναι αποκλειστικά για solo playthrough και μπορείτε να ολοκληρώσετε το βασικό του κομμάτι κοντά στις 20 ώρες ενώ χρειάζονται περίπου άλλες τόσες για το 100%. Γενικά θα το χαρακτηρίζαμε αρκετά “βατό” από πλευράς δυσκολίας και δεν θα αντιμετωπίσετε ιδιαίτερο πρόβλημα για να το ολοκληρώσετε, ανεξαρτήτως εμπειρίας.



Όσων αφορά τους νέους παίκτες στην σειρά, καλό θα είναι να γνωρίζουν ότι μιλάμε για ένα παιχνίδι με πολλούς μηχανισμούς και ίσως υπερβολικές πληροφορίες στην αρχή. Αν κάποιος όμως “πιάσει” το βασικό νόημα, θα καταλάβει πως μιλάμε για ένα συγκεκριμένο μοτίβο που γίνεται αρκετά κατανοητό μετά από λίγες ώρες ενασχόλησης. Θα προτείναμε να του δώσετε τον χρόνο του και σίγουρα θα σας ανταμείψει.







Το “ζουμί” του παιχνιδιού είναι τα Hub Quests. Το ξεχωριστό αυτό questline είναι διαθέσιμο κυρίως για online co-op παιχνίδι (υπάρχει και επιλογή για local co-op), κάτι που αποτελεί και το κύριο μέρος των MH. Αν και μπορείτε να δοκιμάσετε να ολοκληρώσετε τα quests μόνοι σας, το κυνήγι με άλλους άλλους (μέχρι και τέσσερα άτομα) είναι ένα βασικό και άκρως διασκεδασκεδαστικό κομμάτι του παιχνιδιού που δεν πρέπει να παραλείψετε. Αναλόγως το πόσα άτομα υπάρχουν στο συγκεκριμένο lobby τόσο προσαρμόζεται και η δυσκολία και τα HP του κάθε τέρατος. Υπάρχουν φυσικά Quests που θα πρέπει να κυνηγήσετε 2 και 3 τέρατα μαζί, ενώ όπως οι παλαιότεροι θα γνωρίζουν, μπορείτε αντί να σκοτώσετε, να κάνετε capture ένα τέρας, χρησιμοποιώντας παγίδες, και να κερδίσετε περισσότερα υλικά από αυτό, πράγμα λιγότερο βάρβαρο, αλλά και περισσότερο εποικοδομητικό.



Δεν πρέπει να παραλείψουμε να αναφέρουμε και τα Rampage Quests τα οποία είναι αποστολές τυπου tower defence από ορδές τεράτων και αλλάζουν λίγο την όποια μονοτονία μπορεί να νιώσει κάποιος. Στα Rampage καλούμαστε να εξουδετερώσουμε ορδές τεράτων σε περιορισμένες πίστες, με μορφή αρένας. Εκεί μπορούμε να τοποθετήσουμε αυτόματα defences οπως archers, heroes, εκρηκτικά, αλλά και να χρησιμοποιήσουμε και οι ίδιοι αυτά τα μεγάλα όπλα που απαιτούνται για την εξόντωση των τεράτων υπό τις συγκεκριμένες συνθήκες (ούτε να το σκεφτείτε να τα χτυπήσετε με τα όπλα χειρός σας). Δεν είναι και το πιο βαθύ και ενδιαφέρον μέρος του παιχνιδιού, ούτε η έλλειψη του θα επηρέαζε αρνητικά το Rise. Ο αριθμός των συγκεκριμένων quests είναι μικρός και συνήθως δεν απαιτούνται καν για την πρόοδο σας.



Ενδιάμεσα στις αποστολές μπορείτε να κάνετε διάφορα πράγματα, όπως να μελετάτε τις λεπτομέρειες για το καθε τέρας, βρίσκοντας τις αδυναμίες του, να φτιάχνετε καλύτερη πανοπλία για εσάς και τα Buddies σας, ενώ πλέον υπάρχει και ξεχωριστό μέρος για τα Buddies στο Kamura. Μπορείτε να αναβαθμίζετε τα buddies, να αλλάξετε τα skills τους, να κάνετε hire νέα αλλά και να τα στέλνετε σε recon αποστολές για να σας φέρουν -τι άλλο;- νέα υλικά. Το crafting είναι μεγάλο μέρος του παιχνιδιού και δεν αφορά μόνο τον εξοπλισμό αλλά και πολεμοφόδια όπως τις σφαίρες για τα ranged weapons, τις παγίδες, τα potions και τα διάφορα φίλτρα για την κάθε περίσταση.







Όταν βρίσκεστε στην περιοχή του κυνηγιού, είτε αυτή είναι τα ερείπια του παλαιού χωριού, είτε τα χιονισμενα νησιά, είτε ακόμη και η θερμή βουνοκορφή του ηφαιστείου με τις σπηλιές (ενδεικτικά αναφέρουμε κάποιες τοποθεσίες), το βασικό σας εργαλείο είναι φυσικά το όπλο σας. Τα 14 βασικά όπλα που γνωρίζουμε εδώ και χρόνια επιστρέφουν όλα ανεξαιρέτως αυτήν τη φορά πιο ανανεωμένα. Στις ήδη υπάρχουσες κινήσεις τους έχουν προστεθεί νέες με την βοήθεια ενός νέου μηχανισμού του παιχνιδιού: τα Wirebugs. Τα Wirebugs είναι ένα είδος σχοινιού με το οποίο ο παίκτης μπορεί να μετακινηθεί γρηγορότερα σε υψηλότερες τοποθεσίες, χρήσιμο και για αποφυγή επιθέσεων από τα ίδια τα τέρατα.



Η απουσία νέων όπλων εξισορροπείται με τις νέες Wirebug attacks (δύο για κάθε είδος όπλου) ενώ επιστρέφουν και τα skills απο το MH Generations. Είναι εξαιρετική η δουλειά που έχει γίνει στον τομέα των κινήσεων και στην ποικιλία των όπλων που διαφοροποιούνται από τα απλά melee weapons (sword and shield, hammer, greatsword), τα ranged όπλα (crossbow, bow κτλ) και τα πιο πολύπλοκα όπλα (charged sword, switch axe) κτλ). Υπάρχουν πραγματικά επιλογές για όλα τα γούστα και τα επίπεδα παικτών.





Στο ρόστερ των τεράτων έχουμε περίπου 10 καινούρια entries αλλά και 20+ από τα παλαιότερα γνωστά τέρατα όπως οι δράκοι Rathalos και Rathian, ο πανίσχυρος Tigrex ενώ από τα καινουρια τερατα ξεχωρίζουμε τα Ζinogre και φυσικά το Magnamalo που έχει και τον πρωταγωνιστικό ρόλο στα τέρατα του παιχνιδιού, κάτι αντίστοιχο με την Nergigante του World. Κάθε ένα από τα 30 και πλέον μεγάλα τέρατα έχει τις δικές του κινήσεις, προτερήματα και αδυναμίες, ενώ πολλά από αυτά και διαφορετικο elemental damage που δέχονται ή καταφέρνουν.



Ένας ακόμη νέος μηχανισμός είναι αυτός του monster riding, με τον οποίο μπορούμε να καβαλήσουμε τα μεγάλα τέρατα, βάζοντάς τα να μαλώνουν μεταξύ τους ή να κάνουμε damage σε αυτό που καβαλάμε. Κάθε monster έχει δύο διαφορετικά στυλ επιθέσεων light και strong attack, ενώ όσες επιθέσεις κάνουμε σε άλλο τέρας, γεμίζουμε μια συγκεκριμένη μπάρα που με την ολοκλήρωσή της μας δίνει τη δυνατότητα για ένα μεγαλύτερο special attack.



Δεν μπορούμε παρά να δώσουμε τα εύσημα στην Capcom, η οποία έχτισε πάνω στο ήδη εξαιρετικό gameplay των προηγούμενων τίτλων και κυρίως του πιο μοντέρνου World, προσθέτοντας αρκετά στοιχεία ώστε να προσφέρει την κατάλληλη φρεσκάδα στο franchise. Το gameplay έχει γίνει γενικά γρηγορότερο ακόμα και σε απλές κινήσεις, όπως η χρήση των potions και το sheathing των όπλων. Μάλιστα οι χρόνοι κυνηγιού σε σχέση με το World έχουν πέσει και πλέον απαιτούνται περίπου 15 λεπτα για την ολοκλήρωση quest του ενός τέρατος. Αυτό ίσως σχετίζεται με την handheld διασταση του Switch, κάτι που βοηθάει τόσο τη μακροχρόνια όσο και την αμεσότερη και τακτική ενασχόληση με το παιχνίδι.



Είναι σίγουρο πως λόγω του πιο αδύναμου hardware δεν θα δείτε την τρομερή λεπτομέρεια, την πλούσια πανίδα των τοποθεσιών αλλά και την ποιότητα των textures του World, όμως το Rise αποτελεί ένα τεχνολογικό επίτευγμα, δεδομένων των δυνατοτήτων του hardware του Switch. Το Monster Hunter Rise αποτελεί ένα από τα πιο σωστά optimized παιχνίδια της κονσόλας με σταθερότατα 30 καρέ το δευτερόλεπτο, μεγάλη λεπτομέρεια στην απεικόνιση και απίστευτα animations και εφέ των τεράτων. Είναι εξίσου απίστευτο το γεγονός πως παίζοντας σε handheld mode και παρά την αναμενόμενα μειωμένη ανάλυση, το παιχνιδι δείχνει εξίσου υπέροχο και μείναμε έκπληκτοι από το πώς μπορεί να παίξει ένα τέτοιο παιχνίδι "on the go".







Ακουστικά, έχουμε ένα μαγευτικό soundtrack, είτε βρισκόμαστε στις εγκαταστάσεις του Kamura, είτε στη μάχη, με τη μουσική επένδυση να αλλάζει αναλόγως. Τα κομμάτια είναι πραγματικά αξιομνημόνευτα. Επίσης, στο παιχνίδι υπάρχει επιλογή για τρια διαφορετικά voice overs: Αγγλικά, Ιαπωνικά και στην γλώσσα του κόσμου παιχνιδιού. Δεν έχουμε κανένα παράπονο ούτε σε αυτό το κομμάτι.



Δυστυχώς, οι servers του παιχνιδιού ήταν κλειστοί δέκα μέρες πριν την κυκλοφορία και δεν μπορέσαμε να ασχοληθούμε εκτενώς με το online. Όσο προλάβαμε και ασχοληθηκαμε πάντως, το σύστημα δούλεψε αρκετά καλά, χωρίς ιδιαίτερο lag, αν και είμαστε ενοχλημένοι με το γεγονός πως δεν μπορούμε να κάνουμε ορισμένες βασικές ενέργειες στο Nintendo Switch, όπως για παράδειγμα το αρκετά σημαντικό voice chat μέσω της κονσόλας, που δεν βαραίνει βέβαια το παιχνίδι.



Συμπέρασμα



Με το Monster Hunter Rise η βιβλιοθήκη του Nintendo Switch εμπλουτίζεται μετά από αρκετό καιρό με έναν νέο πρωτοκλασάτο τίτλο. Είναι ένα παιχνίδι που, ναι μεν έχει τα θεμέλια του στο άκρως επιτυχημένο World, αλλά καταφέρνει με καινούργια και ουσιαστικά στοιχεία στο gameplay να προσφέρει φρεσκάδα στη σειρά. Πέραν του gameplay, μιλάμε για έναν άριστα optimized τίτλο που εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες της κονσόλας. Είναι ένα παιχνίδι που θα χαρείτε είτε παίζετε single, είτε -ακόμη περισσότερο- με παρέα. Η Capcom μάς προσφέρει το σχεδόν τέλειο Monster Hunter και ο ύπνος μας απειλείται από το εθιστικότατο gameplay και τα τρομερά τέρατα του Monster Hunter Rise.



Βαθμολογία: 9/10