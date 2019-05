Mortal Kombat 11 - Review: Ο βασιλιάς των fighting games

Πληροφορίες

Τίτλος: Mortal Kombat 11

Πλατφόρμες: PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch

Δοκιμάστηκε σε: PlayStation 4

Εταιρεία Ανάπτυξης: Netherrealm Studios

Εκδότρια Εταιρεία: Warner Bros. Interactive Entertainment

Είδος: Fighting

Ηλικίες: 18+

Ημ/νία Κυκλοφορίας: 23 Απριλίου 2019

Ο βασιλιάς των fighting games επιστρέφει έπειτα από μερικά χρόνια απουσίας. Ο λόγος για το Mortal Kombat 11 της NetherRealm Studios, το οποίο κυκλοφορεί εδώ και λίγες ημέρες από την Warner Bros. για κονσόλες και PC. Το πόνημά του Ed Boon επιστρέφει ανανεωμένο και φέρνει μάλιστα και μερικές φρέσκες ιδέες.

Το Mortal Kombat 11 συνεχίζει τη ροή γεγονότων που γνωρίσαμε στο προηγούμενο παιχνίδι. Ο Shinnok έχει ηττηθεί και είναι πλέον αιχμάλωτος του Raiden ο οποίος εκτελεί τον σατανικό Elder God. Ο Raiden, ενισχύει τις δυνάμεις του από το φυλαχτό του Shinnok, το οποίο και τον διαφθείρει. Παράλληλα γνωρίζουμε μια νέα villain, την Kronika, η οποία μπορεί να χειραγωγεί τον χρόνο, το οποίο δημιουργεί απίθανες σεναριακές ευκαιρίες. Παλιοί χαρακτήρες θα επιστρέψουν για να πάρουν εκδίκηση, ενώ άλλοι θα βρεθούν αντιμέτωποι με τους παλιούς εαυτούς τους -κυριολεκτικά και μεταφορικά. Την εμφάνισή τους φυσικά κάνουν και νέοι χαρακτήρες, οι οποίοι δεν είναι με τους καλούς της υπόθεσης.

Η πλοκή του Campaign είναι λίγο πολύ προβλέψιμη, χωρίς να απογοητεύει όμως. Επικρατούν το fan service και οι μοναδικές χορογραφίες δράσης, καθώς βλέπουμε τον αγώνα των χαρακτήρων με τους προσωπικούς τους δαίμονες, ενώ ταυτόχρονα προσπαθούν να σώσουν τον κόσμο. Η μάχη για την ανατροπή της Kronika θα έχει απώλειες και κάποιοι θα κάνουν θυσίες ενώ άλλοι θα αντιμετωπίσουν αγαπημένα τους πρόσωπα.

Το campaign είναι δομημένο έτσι ώστε να μοιάζει με κινηματογραφική ταινία. Φυσικά, αυτό ισχύει για το σενάριο, αλλά ακόμη περισσότερο για τη σκηνοθεσία, αφού τα περισσότερα πλάνα είναι εντυπωσιακά οπτικά, ξεχειλίζουν δράση και φυσικά είναι γεμάτα αίμα και ωμή βία, το σήμα κατατεθέν τού franchise. Μπορεί να είναι πλούσιο σε κλισέ και φτωχό σε ανατροπές αλλά μας κράτησε το ενδιαφέρον μέχρι τέλους, με τις σχέσεις των χαρακτήρων και τις κρίσεις που εμφανίζονται. Είδαμε πολλούς από τους αγαπημένους μας χαρακτήρες να περνούν από διάφορα στάδια και οι σχέσεις που χτίζονται μεταξύ τους έχουν αρκετό ενδιαφέρον. Είναι σχετικά μικρό σε διάρκεια: ολοκληρώνεται μόλις σε 12 chapters και διαρκεί περίπου 4-5 ώρες, κάτι που σε κάποιους ίσως φανεί λίγο, όμως κρατά όσο πρέπει, ώστε να μην νιώσουμε ότι "τραβάει"...

Το The Krypt, το νέο mode του παιχνιδιού, έχει και αυτό πλέον κινηματογραφική αφήγηση. Αυτή τη φορά χειριζόμαστε έναν ανώνυμο πολεμιστή σε τρίτο πρόσωπο. Ο πολεμιστής φτάνει στο νησί του Shang Tsung και η αναζήτηση για θησαυρούς ξεκινάει αμέσως. Το mode στην ουσία αποτελεί μια εξέλιξη των προηγούμενων Krypts, που είναι γεμάτα από σεντούκια και ανταμοιβές και αυτή τη φορά, εκτός από τα σεντούκια, μας καλεί να λύσουμε (απλούς) γρίφους ώστε να ανοίξουμε νέα μονοπάτια στον χάρτη, ενώ θα πρέπει να βρούμε και κάποια αντικείμενα-κλειδιά, τα οποία θα μας χρησιμεύσουν στο ταξίδι μας. Κατά την περιπλάνησή μας στο νησί του Shang Tsung, θα δούμε γνωστές τοποθεσίες και σκηνικά, αφού το mode αποτίει φόρο τιμής σε παλαιότερες πίστες και σημαντικές στιγμές από την ιστορία του παιχνιδιού, πράγμα που μας γύρισε πολλά χρόνια πίσω.

Το Krypt, εκτός από τα γνωστά σεντούκια, μας δίνει την δυνατότητα να θυσιάσουμε σε ειδικούς βωμούς κάποια αντικείμενα, ώστε να κάνουμε craft ένα καλύτερο (δεν έχουμε τον απόλυτο έλεγχο και το αντικείμενο μάς δίνεται στην τύχη). Εκτός από τα χρυσά νομίσματα, μπορούμε να θυσιάσουμε souls και hearts, τα οποία λαμβάνουμε ως reward μετά από κάθε μάχη ή κάνοντας fatality και brutality. Το loot που θα ξοδέψουμε με αυτά τα συναλλάγματα είναι σαφώς καλύτερο από τα απλά σεντούκια, τα οποία δυστυχώς τις περισσότερες φορές δεν αξίζουν με τίποτα τον κόπο μας.



Το loot system του παιχνιδιού απογοητεύει. Παρουσιάζει 7 διαφορετικά currencies, τα οποία περιπλέκουν λίγο τα πράγματα. Για να ξεκλειδώσετε τα αντικείμενα και skins που πραγματικά χρειάζεστε από το The Krypt, πρέπει να βασιστείτε στην τύχη σας. Ωστόσο, θα πρέπει να κάνετε πάρα πολύ grind -τόσο στο κρύπτη όσο και σε μάχες. Το μεγάλο πρόβλημα βρίσκεται στην τεράστια ποσότητα του περιεχομένου, τα ελάχιστα νομίσματα που λαμβάνετε από τις μάχες και στο χαμηλό drop rate του παιχνιδιού. Η NetherRealm έχει διορθώσει το λάθος της αμέσως αφού υπήρχαν παράπονα από τους παίκτες και μπορούμε να πούμε πως έχει βελτιωθεί η κατάσταση μετά το patch 1.03, ωστόσο και πάλι απαιτείται grinding. Το κύριο πρόβλημα εμφανιζόταν στα εικονίδια που δίνονται ως reward, αφού δεν έχουν απολύτως καμία χρήση στο παιχνίδι και υπάρχουν ενενήντα για κάθε χαρακτήρα, ενώ τα άπειρα και αναπάντεχα consumables του παιχνιδιού κάνουν ακόμη χειρότερα τα πράγματα, καθώς αντί να βρείτε κάποιο πολυπόθητο νέο Fatality, θα βρίσκετε τα άχρηστα αυτά αντικείμενα.





Η NetherRealm εισάγει στο Mortal Kombat μερικά νέα χαρακτηριστικά, μερικά από τα οποία τα έχει ήδη δοκιμάσει, με επιτυχία. Τα consumables, για παράδειγμα, μας φέρνουν στον νου τις βοήθειες-ικανότητες που είχαμε στο Injustice 2 και στα διάφορα events που έτρεχαν στο παιχνίδι. Για παράδειγμα, με τα consumables μπορούμε να κλέψουμε ζωή από τον αντίπαλο μας, να τον ακινητοποιήσουμε ή να του προκαλέσουμε ζημιά (φυσικά το ίδιο μπορεί να γίνει και από την πλευρά του αντιπάλου). Η χρήση τους γίνεται μόνο στα Towers of Time, τα οποία μας επιβραβεύουν με μεγάλης αξίας skins και χρυσό. Τα Towers of Time είναι το ένα είδος από τα Towers που θα βρείτε στο παιχνίδι, τα οποία και αποτελούν το κομμάτι με το οποίο θα ενασχοληθεί κάποιος που παίζει single. Τα συγκεκριμένα Towers είναι στην ουσία το "multiverse" του Injustice 2 και απαιτούν online σύνδεση, καθώς οι προκλήσεις τους ανανεώνονται τακτικά από την NetherRealm.

Το Mortal Kombat 11 φέρει ένα από τα πληρέστερα Tutorials, το οποίο θα πρέπει να αποτελεί παράδειγμα προς μίμηση για το είδος, στο μέλλον. Ένας αρχάριος παίκτης μπορεί να εξασκηθεί και να τελειοποιήσει τις ικανότητές του σε πολύ απλά combos ή, στη συνέχεια, σε πιο απαιτητικές αλληλουχίες, ειδικές κινήσεις αλλά και Fatalities για κάθε χαρακτήρα ξεχωριστά και σε διάφορα πιθανά σενάρια, μυώντας έτσι τους νέους παίκτες στην τέχνη του πολέμου του Mortal Kombat. Παράλληλα μπορεί να κάνει τους παλιούς παίκτες αυθεντίες, αφού δίνει μπόλικες πληροφορίες για τα frames της κάθε κίνησης, αλλά και εξηγεί πολύπλοκες τακτικές, που δεν θα περιμέναμε να δούμε με τίποτα σε ένα tutorial.





Εκεί που πραγματικά διαπρέπει το Mortal Kombat 11, είναι, χωρίς αμφιβολία, οι μάχες. Το Mortal Kombat κάθε φορά ξεπερνάει τον εαυτό του και εξελίσσεται, ενώ μαζεύει τα καλύτερα στοιχεία των προηγούμενων και χτίζει πάνω τους. Οι χαρακτήρες, σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, κινούνται πιο γρήγορα, όμως οι μάχες είναι πιο αργές σε ρυθμούς και πιο συγκεντρωμένες, με τα blocks και τις ορμές προς τον αντίπαλο να παίρνουν μια πιο στρατηγική μορφή. Οι μάχες είναι πιο "γεμάτες" και δεν αποτελούνται μόνο από άλματα και καθίσματα. Τα amplified attacks και τα meters, όπως τα Fatal Blows, μπορούν να αλλάξουν το αποτέλεσμα του αγώνα αν χρησιμοποιηθούν στρατηγικά. Το σύστημα μάχης είναι η ραχοκοκαλιά του Mortal Kombat και αυτή τη φορά η NetherRealm έχει δώσει περισσότερη βάση σε αυτό. Η δυσκολία του παιχνιδιού γίνεται από πολύ ελαστική έως κολαστική, ακόμη και για τους πιο εξοικειωμένους παίκτες. Οι χαρακτήρες έχουν νέες κινήσεις και κινούνται λίγο διαφορετικά, αλλά με οικείο τρόπο ενώ η επιλογή των move sets και όχι του playstyle δίνει στον παίκτη περισσότερους τρόπους για να προσεγγίσει την μάχη.

Το Customization σύστημα του παιχνιδιού έχει και αυτό ρίζες στο Injustice 2. Το παιχνίδι μάς δίνει την ελευθερία να φέρουμε τους 24 χαρακτήρες του στα δικά μας μέτρα, κάνοντας παρεμβάσεις στα move sets. Οι παραμετροποιήσεις μοιάζουν απεριόριστες, τόσο σε εξωτερική εμφάνιση όσο και σε πρακτικότητα στην μάχη. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία σε gear και skins. Μπορούμε να διαλέξουμε όπλα, προσωπεία και κράνος και άλλα χαρακτηριστικά αντικείμενα του εκάστοτε ήρωα. Βέβαια, θα πρέπει να ιδρώσετε αρκετά για να ξεκλειδώσετε το κάθε ένα μέσα από την κρύπτη, έπειτα από μάχες και ως λάφυρο στα Towers of Time αλλά και τα Tutorials. Τα πράγματα μετά από το τελευταίο update έχουν διορθωθεί, όμως το περιεχόμενο, σαν σύνολο, είναι φαινομενικά άπειρο.





Το roster αποτελείται από έναν αρκετά μεγάλο αριθμό μαχητών (24 όπως προαναφέραμε), ενώ υιοθετεί και των variations του MKX για τον κάθε μαχητή, που αυτή τη φορά έχουν δυο προκαθορισμένα και επιπλέον μπορείτε να φτιάξετε κι εσείς άλλα όπως επιθυμείτε. Για λόγους ισορροπίας μόνο τα 2 προκαθορισμένα χρησιμοποιούνται στο online μέρος. Οι χαρακτήρες που βρίσκουμε είναι μια πολύ καλή μίξη κλασικών, άλλων αγαπημένων, αλλά και νεότερων. Στο προηγούμενο παιχνίδι είχαμε τις δυο γενιές μαχητών, ενώ εδώ έχουμε το επόμενο στάδιο, με χαρακτήρες όπως ο Erron Black και η D'Vorah να κρατούν τις θέσεις τους. Οι περισσότεροι διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους, ενώ οι 3 νέοι (Gerras, The Kollektor και η Cetrion) ταιριάζουν αρκετά, θα λέγαμε.



Στο Mortal Kombat 11 συναντάμε μια μεγάλη πληθώρα από modes, κάτι που σημαίνει πως δεν πρόκειται να αφήσουμε το χειριστήριο κάτω εύκολα. Η αντοχή στον χρόνο είναι υψηλή. Μπορούμε να περάσουμε πολλές ώρες στα Towers of Time, τα οποία αλλάζουν συνεχώς, με επικές μάχες για τη συλλογή κάποιου skin. Μπορούμε να παίξουμε τα κλασικά Towers με λίγο πιο ήπιες σε ρυθμό μάχες και χωρίς τις παρεμβάσεις του προηγούμενου mode. Το Mortal Kombat 11 δε θα μας κάνει να βαρεθούμε ποτέ, με τις ημερήσιες προκλήσεις του. Φυσικά, πάντα υπάρχουν τα Online Modes τα οποία έρχονται χωρίς προβλήματα συνδεσιμότητας. Ένα από αυτά τα modes είναι το αγαπημένο King of the Hill, το οποίο επιστρέφει, ενώ πάντα μπορείτε να παίξετε με κάποιον φίλο σας από τον ίδιο καναπέ. Τέλος, στο παιχνίδι μάς συστήνονται και τα A.I Battles, μάχες δηλαδή που αναλαμβάνει ο υπολογιστής για εσάς, χαρίζοντάς σας βραβεία αλλά, το κυριότερο, κάνει τη βρόμικη δουλειά που ίσως να μην μπορέσετε να κάνετε εσείς στα Towers of Time.





Η NetherRealm ξεπερνά τον εαυτό της με το MK11, που έχει λάβει μεγάλη αναβάθμιση στον οπτικό τομέα, σε σύγκριση με το προηγούμενο παιχνίδι αλλά και από το αδελφικό του Injustice 2. Η ομάδα έχει καταφέρει με μια "outdated" (όπως θα περιμέναμε), αλλά πειραγμένη μηχανή γραφικών να ξεπεράσει ακόμη και παιχνίδια των τελευταίων μηνών. Το Mortal Kombat 11 τρέχει σε μια αναβαθμισμένη Unreal Engine 3 και πραγματικά τα αποτελέσματα είναι εκπληκτικά σε όλες τις πλατφόρμες, τόσο στις απλές κονσόλες της τρέχουσας γενιάς όσο και στις πιο δυνατές.

Ένα χαρακτηριστικό που κάνει τα γραφικά του Mortal Kombat 11 αναμφισβήτητα πιο ζωντανά, είναι η υποστήριξη του HDR10, που κάνει τα χρώματα πολύ πιο δυναμικά και ζωηρά. Στο απλό PlayStation 4, το ΜΚ11 τρέχει στα 1080p χωρίς προβλήματα. Όσο για το PlayStation 4 Pro, το MK11 κατά τη διάρκεια του gameplay τρέχει με δυναμική ανάλυση που φτάνει έως και 1440p. Το Xbox One X βγαίνει νικητής στη μάχη, αφού μπορεί να τρέξει το παιχνίδι έως και σε 4K ανάλυση κατά τη διάρκεια των cutscenes με την υψηλότερη μέση δυναμική ανάλυση από τις άλλες κονσόλες, φτάνοντας στα 1800p. Σε όλες τις εκδόσεις του παιχνιδιού, το motion blur είναι αρκετά εμφανές, με τα PS4 και Xbox One να “υποφέρουν” περισσότερο χωρίς όμως να χαλάει η συνολική εμπειρία του παιχνιδιού. Σε όλες τις εκδόσεις του, το Mortal Kombat 11 είναι κλειδωμένο στα 60fps. Αρκετά όμως με τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Το νέο παιχνίδι της NetherRealm Studios είναι σκοτεινό μα ταυτόχρονα έχει βιμπράτο. Τα cinematics είναι πιο εντυπωσιακά από κάθε άλλη φορά, ενώ κατά τη διάρκεια της μάχης στο background γίνονται πολλά πράγματα, με τις πίστες να έχουν την μεγαλύτερη λεπτομέρεια που έχουμε δει σε παιχνίδι του είδους. Η ομάδα πίσω από το παιχνίδι, έχει προσέξει και τα πάντα, αφήνοντάς μας με το στόμα ανοιχτό σε πολλές περιπτώσεις.







Ο ήχος του Mortal Kombat κάνει την ραχοκοκαλιά μας να πάλλεται. Από τα κόκαλα που σπάνε στα X-Ray moves και τα Fatal Blows, μέχρι τον στρατό δαιμόνων στο Campaign και στην κρύπτη αλλά και το Soundtrack, μας προκαλεί ανατριχίλες συνεχώς. Οι voice actors του παιχνιδιού δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό για ακόμη μια φορά και ταυτίζονται με τους χαρακτήρες που υποδύονται. Ίσως μερικοί ενδοιασμοί υπάρχουν στον ρόλο της Sonya Blade, αφού η NetherRealm αποθεώνει την Ronda Roussey στον ρόλο αυτό με την ηθοποιό να μην ακούγεται τόσο πιστευτή στον ρόλο της.



Το Mortal Kombat 11 επιστρέφει ξανά στην κορυφή, πλούσιο σε modes και παραμετροποιήσεις με άπειρες επικές και απρόβλεπτες μάχες. Αποκρουστικά όμορφο και ανατριχιαστικό, θα σας κάνει να δεθείτε με τους χαρακτήρες του στο Story Mode, ενώ θα σας φτάσει στα όριά σας με έναν γλυκό τρόπο. Το loot system μπορεί να έχει τρομάξει τη μεγαλύτερη μερίδα παικτών, όμως στο τέλος δεν επηρεάζει τόσο το βασικό παιχνίδι. Είναι στο χέρι του παίκτη το πόσο θέλει να ασχοληθεί με το Mortal Kombat 11, σε τέτοιο σημείο ώστε να εξαρτάται από τα consumables για να ξεκλειδώσει όλα τα skins του παιχνιδιού. Οι παίχτες που γνώρισαν το Mortal Kombat στις δόξες του θα επιστρέψουν στα παλιά, ενώ οι νέοι θα το έχουν ως πρότυπο fighting παιχνιδιού.

Συμπέρασμα

Το Mortal Kombat 11 παραμένει ο βασιλιάς και επιστρέφει πιο αιματηρό και ταυτόχρονα πιο όμορφο από ποτέ με τη NetherRealm να μας δίνει απλόχερα ένα αψεγάδιαστο και τεχνικά άρτιο παιχνίδι κάνοντας Fatality στον ανταγωνισμό. Είναι ο πιο ολοκληρωμένος fighting τίτλος για αυτή τη γενιά και αναμφίβολα το καλύτερο της σειράς, παρά τη μικρή αμαρτία του με τις τυχαίες ανταμοιβές και τα Konsumables.

Αποτελεί το νέο πρότυπο fighting παιχνιδιού.

Βαθμολογία: 9/10